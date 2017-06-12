İthalatta vergi indirimi çiftçiye darbedir

Yerli çiftçiyi korumak için ithal tarım ürünlerine uygulanan gümrük vergisinin yüzde 130'dan yüzde 20 seviyelerine düşürecek düzenlemenin çıkacağını bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, "Bu karar yerli üreticiye, çiftçiye vurulmuş bir darbedir" diye vurguladı

Zeynep Kaya- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

Bakanlık kimden yana?

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası, İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, Bakan Zeybekçi'nin açıklamalarının endişe verici olduğunu belirterek, 'Bu açıklama Türk

Türk çiftçisine büyük ihanettir

Çiftçi, gıda fiyatlarının ithalatla hiçbir zaman kontrol edilemediğini söyledi. Son 10 yıldır özellikle ette, ithalatta fiyatların belli bir seviyenin altına indirilemediğini iddia ederek, bunun bütün artış trendi korumasının kanıtı olduğunu ifade etti. Korumacı vergi düşürülmesinin Türk çiftçisine, Türk üreticisine büyük ihanet olduğunu vurgulayan Ferdan Çiftçi, "Bu karar, çok uluslu şirketlerin ekmeğine yağ sürecek ve diğer ülke çiftçilerinin desteklenmesi anlamına gelecek. Burada yapılması gereken, üreticilerin dalgalanma yapılarından kurtularak, stabil bir yapıya kavuşturulmasıdır. Üreticinin kazandığı, tüketicinin de sağlıklı, güvenilir gıdaya uygun fiyatlı bir sistemle ulaşması gerekmektedir. Bunun yolu ithalat değildir. Bu karar yerli üreticiye, çiftçiye vurulmuş bir darbedir. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda Türk çiftçisinin üretimden daha çok kopmasıyla göreceğiz. Ve yine bu gıda fiyatlarının da yukarıya doğru tırmandığı süreci hep birlikte yaşayacağız anlamına gelmektedir. Şu an ilk dönemlerde uygun fiyatlarda kendi üretim yapımız zarar gördükten sonra, aynı fiyatlarla dışarıdan bu ürünleri alamayacağımız çok açıktır" dedi.

Daha çok ithalatı teşvik edici

Tariş Selçuk Pamuk Başkanı Ali İhsan Karaduman, "Bakanlığımızca alınan bu kararı duyunca çok üzüldüm. Burada çiftçinin lehine gibi duran kararın, çiftçiye hiçbir getirisi olmadığını düşünüyorum. Bu karar daha çok ithalatı teşvik edici bir durum. Ben buradan iç piyasada ürün fiyatlarının daha dengede olması gibi bir yorum çıkarıyorum. Yerli çiftçiye, yerli üreticiye getirisinden çok dış piyasada ithalata bir getiri sunacak. Bu durumdan yerli çiftçiler zarar görecek. 130'lara ulaşan ithalat vergilerinin çok yüksek olduğu, bu oranları yüzde 20-30 seviyelerine indireceği belirtiliyor, Bu karar bu işin daha az maliyetle yapabilme manasını taşıyor. Bakanlığımızca alınan kararda, ithalata destekten ziyada, yerli üreticilere destek sunulmalıydı. Çünkü yerli üreticilerin, çiftçilerin bu durumdan yararlanmaları için ithalat talebi ne kadar az olursa, bizim iç piyasada ektiğimiz ürünleri değerlendirmemiz daha uygun olur. Ürettiğimiz ürünlerin ihracatında çiftçiye yönelik bir destek verilseydi, bir narenciye üreticisine dışarıya çıkan bir teşvikte bizzat pirim verilseydi, o zaman destek sayılabilirdi" dedi.



Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü istatiklerine göre İzmir'de ÇKS'ye kayıtlı toplam çiftçi sayısı: (2015) 46,303 kişi.

İzmir'in 2016 yılına göre genel arazi dağılımı işe şöyle:

Tarla alanı 1,417,274 - % 41,23

Zeytin alanı 977,289 - % 28,43

Sebze alanı 381,504 - % 11,10

Meyve alanı 325,060 - % 9,46

Bağ alanı 133,895 - % 3,90

Narenciye alanı 47,989 - % 1,40

Süs bitkileri alanı 16,227 - % 0,47 Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tarım ürünlerinde yerli üreticiyi korumak için kullanılan ve yüzde 130'lara ulaşan ithalat vergi lerinin çok yüksek olduğunu, bu oranları yüzde 20-30 seviyelerine indirecek Bakanlar Kurulu kararının önümüzdeki günlerde çıkacağını söyledi. Kararın gıda fiyatlarının aşırı dalgalanmasının önüne geçeceğini belirten Zeybekçi, 'Artık koruma bu kadar yukarıda olmayacak. Gıda fiyatlarının aşırı dalgalanmasına müsaade etmeyecek bir noktada olacak. Fiyatlar belirlemiş olduğumuz noktaya geldiğinde otomatik olarak ithalat devreye girecek. Yüzde 130 olarak koruduğumuz sınırı gıda ürünlerinde yaklaşık yüzde 20 ile 30 arasına indiriyoruz. Dolayısıyla gıda fiyatlarındaki oynaklık bu tavana geldiğinde ithalat sistemi otomatik olarak devreye girecek. Herhangi bir ithalat iznine ve müdahaleye gerek olmayacak. Bu yapıyı enflasyonla mücadelede çok önemli görüyoruz. Bakanlar Kurulu kararı da bir kaç güne kadar çıkar" dedi.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası, İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi, Bakan Zeybekçi'nin açıklamalarının endişe verici olduğunu belirterek, 'Bu açıklama Türk çiftçi leri için gelecek günlerin daha kötü olacağının bir işareti'dedi. Çiftçi, "Bakan kendisi de bu korumanın yüksek olduğunu söylüyor. Bakanımız burada Türk çiftçisinden mi yana yoksa çok uluslu şirketlerden ve diğer ülkelerin çiftçisinden mi yana olduğunu net şekilde ortaya koymuyor. Bunun gerekçesini de enflasyonla açıklıyor. Enflasyon burada açık bir bahanedir" dedi.Çiftçi, gıda fiyatlarının ithalatla hiçbir zaman kontrol edilemediğini söyledi. Son 10 yıldır özellikle ette, ithalatta fiyatların belli bir seviyenin altına indirilemediğini iddia ederek, bunun bütün artış trendi korumasının kanıtı olduğunu ifade etti. Korumacı vergi düşürülmesinin Türk çiftçisine, Türk üreticisine büyük ihanet olduğunu vurgulayan Ferdan Çiftçi, "Bu karar, çok uluslu şirketlerin ekmeğine yağ sürecek ve diğer ülke çiftçilerinin desteklenmesi anlamına gelecek. Burada yapılması gereken, üreticilerin dalgalanma yapılarından kurtularak, stabil bir yapıya kavuşturulmasıdır. Üreticinin kazandığı, tüketicinin de sağlıklı, güvenilir gıdaya uygun fiyatlı bir sistemle ulaşması gerekmektedir. Bunun yolu ithalat değildir. Bu karar yerli üreticiye, çiftçiye vurulmuş bir darbedir. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda Türk çiftçisinin üretimden daha çok kopmasıyla göreceğiz. Ve yine bu gıda fiyatlarının da yukarıya doğru tırmandığı süreci hep birlikte yaşayacağız anlamına gelmektedir. Şu an ilk dönemlerde uygun fiyatlarda kendi üretim yapımız zarar gördükten sonra, aynı fiyatlarla dışarıdan bu ürünleri alamayacağımız çok açıktır" dedi.Tariş Selçuk Pamuk Başkanı Ali İhsan Karaduman, "Bakanlığımızca alınan bu kararı duyunca çok üzüldüm. Burada çiftçinin lehine gibi duran kararın, çiftçiye hiçbir getirisi olmadığını düşünüyorum. Bu karar daha çok ithalatı teşvik edici bir durum. Ben buradan iç piyasada ürün fiyatlarının daha dengede olması gibi bir yorum çıkarıyorum. Yerli çiftçiye, yerli üreticiye getirisinden çok dış piyasada ithalata bir getiri sunacak. Bu durumdan yerli çiftçiler zarar görecek. 130'lara ulaşan ithalat vergilerinin çok yüksek olduğu, bu oranları yüzde 20-30 seviyelerine indireceği belirtiliyor, Bu karar bu işin daha az maliyetle yapabilme manasını taşıyor. Bakanlığımızca alınan kararda, ithalata destekten ziyada, yerli üreticilere destek sunulmalıydı. Çünkü yerli üreticilerin, çiftçilerin bu durumdan yararlanmaları için ithalat talebi ne kadar az olursa, bizim iç piyasada ektiğimiz ürünleri değerlendirmemiz daha uygun olur. Ürettiğimiz ürünlerin ihracatında çiftçiye yönelik bir destek verilseydi, bir narenciye üreticisine dışarıya çıkan bir teşvikte bizzat pirim verilseydi, o zaman destek sayılabilirdi" dedi.Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü istatiklerine göre İzmir'de ÇKS'ye kayıtlı toplam çiftçi sayısı: (2015) 46,303 kişi.İzmir'in 2016 yılına göre genel arazi dağılımı işe şöyle:Tarla alanı 1,417,274 - % 41,23Zeytin alanı 977,289 - % 28,43Sebze alanı 381,504 - % 11,10Meyve alanı 325,060 - % 9,46Bağ alanı 133,895 - % 3,90Narenciye alanı 47,989 - % 1,40Süs bitkileri alanı 16,227 - % 0,47