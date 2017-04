İthalatta vergileri düşürmek, üreticiye en büyük kötülük

Kübra Topal- Hükümet, - Hükümet, kuru fasulye deki 19,5 olan gümrük vergi sini sıfırlamayı düşünüyor. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, uygulamanın üreticiye yapılacak en büyük kötülüklerden biri olacağını söyledi.



Vergi indirimi uygun değil

Rusya, portakala % 5 vergi koyuyor

Yüksek fiyat artışlarıyla gündeme gelen kırmızı et ve nohutta ithalat vergilerini daha önce düşüren hükümet, şimdi de kuru fasulyede yüzde 19,5 olarak uygulanan gümrük vergisini düşürmeye hazırlanıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kuru fasulyede ithalat vergisini düşürecek kararnameyi Bakanlar Kurulu'na sunduklarını açıkladı. İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ferdan Çiftçi, 'Her enflasyon yüksekliğinde, tarım ürünlerini öne sürerek ithalata bağlamak üreticiye yapılmış en büyük kötülük' dedi.Öncelikle son dönemde baklagillerle ilgili ekim alanlarımızı yarıya indiğini dile getiren Çiftçi, '2002'den beri üretimler yerinde saymakta, 2002 yılında 180 bin dekar olan kuru fasulye 2016'da 898 bin dekara düştü. Üretimlerde 2002 yılında 250 bin ton kuru fasulye üretilirken, 2016 yılında ise 235 bin tona indi. 2002'de nohut 650 bin ton iken, 2016'da 450 bin tona düştü' dedi. Üretimin son 3-4 yılda yerinde saydığını ifade eden Çiftçi, 'Bu fiyat artışlarına verim kaynaklı demek zor. Üretici bu durumdan zararlı çıkan taraf olacak. Her enflasyon yükseldiğinde tarım ürünlerini öne sürerek ithalata bağlamak üreticiye yapılmış en büyük kötülük' şeklinde konuştu.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın kuru fasulyede gümrük vergilerini sıfırlayacak kararnameyi Bakanlar Kurulu'nda imzaya açmaları ve fasulyede ithalatı serbest bırakmalarının yanlış olduğunu dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Denetim Kurulu Üyesi Salih Özmen, 'Nohuttaki ithalat vergisini daha önce düşürülmesi çok mantıklıydı, biz de onaylamıştık. Hatta buğday ve mısırda destekleri kaldırıp, pamuğa destek vermeleri iyi oldu. Bugün fasulyenin fiyatı zaten ucuz, pakete girdiği an marketlerde, fiyatı 6-7 lira oluyor. Bu yüzden fasulyede ithalat vergisinin düşürülmesi yanlış' şeklinde konuştu.Fasulyenin daha yeni ekildiğini hatırlatan Özmen, 'Fasulyenin hasadı eylül ayında gerçekleşecek. Böyle bir şey yapmadan önce bu konuda bilgili kişilerden fikir alışverişende bulunup öyle değerlendirilse daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Biz Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği olarak kendi aramızda da bu konu hakkında konuştuk ve çiftçi açısından da değerlendirdiğimizde fasülyedeki vergi indirimini uygun bulmuyoruz' dedi.Rusya ile müzakerelerde müteahhitlik, lojistik, yaş meyve sebze konularında kayda değer ilerleme sağlanamazken, yeni olumsuz haberler geliyor; Rusya portakal ithalatına yüzde 5 vergi planlıyor.Kasım 2015'te Suriye sınırında Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından dibe vuran Türkiye – Rusya ilişkilerinin normalleşme süreci başlamıştı. Ancak Rusya'nın yaptırımları kaldırma konusunda istekli davranmaması sonucu hala birçok alanda kısıtlamalar devam ediyor.İş dünyası temsilcileri gelişmeleri Ankara üzerinden takip ediyor. Gözü kulağı görüşmelerde olan sektörlerden yaş meyve sebze üretici ve ihracatçıları henüz iyi haber alamadı. Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak, müzakerelerin ardından çelişkili açıklamalar geldiğine dikkat çekerek, değerlendirme için sağlıklı bilgilendirmeyi bekleyeceklerini açıkladı. Uludağ Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan da kendilerine gelen geri bildirimlerin görüşmelerin olumlu geçtiğine ve sorunun aşılacağına işaret ettiğini ancak Rus tarafından yapılan açıklamaların bunu doğrulamadığını söyledi. Üreticilerin bu görüşmelere endekslenmiş durumda olduğunu vurgulayan Yazgan, 'Hala bize gelen net bir bilgi yok' dedi.Bu arada, Rus İzvetsiya gazetesinin dünkü manşet haberine göre Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkeleri, portakal dahil bazı tarım ürünlerinin (üzüm, fıstık, hurma, fıstık, Brüksel lahanası) ithalatında yüzde 5 - 13 arasında gümrük vergisi koyma hazırlığı yapıyor. Üzerinde çalışılan tasarı 27 Nisan'da karara bağlanacak. AEB ülkeleri, 2 Ocak'tan beri portakalın gümrüksüz girişine izin veriyordu. Uygulama yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Uygulamanın en büyük zararı Türk ürünlerine olacak. Habere göre AEB, Mısır, İran ve İsrail ile bu ürünlerde "gümrüksüz rejim" için görüşüyor.