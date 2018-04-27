İzeltaş, yarım asrı devirdi

İzeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'de 50 yıl önce kurulan İzeltaş'ın el aletleri üretiminin doğduğu Almanya'ya ihracat yapar hale geldiğini belirterek, 'Kurulduğumuz yıllarda toplu iğne bile yapamıyorduk. Bugün İzeltaş'ın en büyük pazarı Almanya oldu' dedi. İzeltaş bugün 4 bin ürün çeşidiyle 40 ülkeye ihracat yapıyor

Gamze Geçer- İzeltaş, kuruluşunun 50'inci yılını çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu bağlamda İzeltaş'ın Işıkkent'teki merkez fabrikada İzeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzeltaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akın Dalan, İzeltaş Genel Müdürü Haluk Akdemir ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yorgancılar basın mensupları ile bir araya geldi. İzeltaş'ın dünden bugüne gelişiminin hedeflerinin ve bundan sonraki hedeflerinin konuşulduğu toplantıda İzeltaş Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, önemli konulara değindi.

En büyük pazar Almanya

1968 yılında kurulmuş olan İzeltaş'ın bu zamana kadar geçirmiş olduğu serüvenin Türkiye'deki şirketlerin ortalamasına bakıldığında önemli bir başarıya sahip olduğunu belirten Yorgancılar, 'Kurulduğumuz yıllarda ülkemizde toplu iğne bile yapılmıyordu. Türkiye bugün sanayi, turizm, ticaret ve tarımıyla bir başarıyı yakaladı. Artık Türkiye'ye yatırım yapan yabancı şirketler olduğu gibi Türkiye'den de yurtdışında şirket satın alan firmalar var. Artık dünyaya entegre olmaya başladık.' dedi.

El aletleri üretiminin doğduğu ülkenin aslında Almanya olduğunu ve 50 yıl önce kurulan İzeltaş'ın Almanya'ya ihracat yapar hale geldiğine değinen Yorgancılar, 'El aletlerinin dünyada ilk yapıldığı tesisler Almanya'da kuruldu. O dönemde bu aletlere fırınlarda döverek şekil veriyorlardı, daha sonra otomasyon sistemine geçildi. O dönemde bizim böyle bir yatırım yapma isteğimize verilen cevap siz tarım ülkesisiniz. Siz bunları üretin bize verin, biz de size el aletleri verelim diyorlardı. Ama bugün geldiğimiz noktada İzeltaş'ın en büyük pazarının Almanya olduğunu görüyoruz. Bu tesiste göreceğiniz hammadde çelik haricinde her türlü işlem kendi tesislerimizde yapılıyor sadece çeliği dışardan alıyoruz. Diğer tüm mühendislik işlemlerinden paketleme işlemlerine kadar dışarı bağımlılığı olmadan kendi içinde çözen bir şirket haline geldik. Bunu yapan Türk mühendisleri ve Türk işçileridir' diye konuştu.

4 bin çeşit ürün, 40 ülkeye ihracat

İzeltaş'ta üretime başladıkları zaman 300 çeşit ürünle pazara girdiklerinin altını çizen Yorgancılar, 'O zaman ana ürünler vardı. Ama bugün 4 bin çeşit ürün yapar hale geldik. Bu ürünler; otomotiv, inşaat, tarım, servis araç bakımı. Aileden biri dememizin sebebi her ailede bir ev aleti olduğu için. Bizde bu mottoyu benimsedik. 40 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu İzeltaş'ın kalitesinin hangi seviyeye geldiğini gösteriyor. Bu kalite ve hizmetin sonucudur. 900 çalışan ile 3 fabrikada hizmet veriyoruz. Bu başarıya katkı veren unsurlardan bir de tüketicimiz 82 ilde 156 bayimiz var. Perakende de 30 bin yere ulaşıyoruz' şeklinde konuştu.

2020 yılında Avrupa Küresel Ödülü'nü almak için çalışmaya başladık. Hem ülkemiz hem de bölgemizin tanıtımı açısından önemli bir başarı olacak.

103'üncü AR-GE merkezi İzeltaş'ta

Türkiye'de AR-GE merkezleri için yapılan çalışmalarda 103'üncü AR-GE merkezinin İzeltaş bünyesinde kurulduğunu açıklayan Yorgancılar konuşmasına şöyle devam etti: Bölgemizdeki ve Kocaeli'ndeki üniversitelerimizle beraber sanayi-üniversite işbirliği çalışmalarına devam ediyoruz. En son olarak Sanayi 4.0'a uygun şekilde TÜBİTAK projesi hazırladık. Ayrıca Ege Üniversitesi ile beraber akıllı makinelerin bakımı ile ilgili projemizi verdik. Tüm sanayi kuruluşlarında bunun tanıtımının yapılmasını düşünüyoruz. Makinenin durması bütün sistemi aksatan olduğu için akıllı bakımın her zaman yapılması gerekiyor.

Üretimin yüzde 30'u ihracata

İzeltaş'ın hedefleri ile ilgili de konuşan Yorgancılar, en büyük rakipleri olan Altaş firmasının yılbaşı itibariyle tüm makine ve isim haklarını satın aldıklarını belirterek, 'Sektörde Avrupa'nın bir diğer önemli aktörlerinden Alman el aletleri firması Gedore'nin Türkiye distribütörlüğünü de biz yürüteceğiz. Sektörümüzde el aletleri konusunda emin ve sağlam çalışmalarımız devam ediyor. İhracat payımız yüzde 30 civarındadır. Satışımızın yüzde 30'unu ihracata, yüzde 70'ini ise iç pazara gerçekleştiriyoruz. Sanayicilik bisiklete binmeye benziyor. Bisikletin pedalını çevirmediğiniz zaman düşüyorsunuz. Sürekli teknoloji ve kapasite yatırımları oluyor. Biz en son geçen sene lokma tesisi üretimine başladık. Bunun dışında da sürekli olarak kapasite artırımı ve yeni ürünlerle ilgili yatırımlarımız devam ediyor'dedi.

Çin'in maliyetleri de arttı

Çin'de üretilen malların kalitesi ile İzeltaş'ın kalitesini bir arada tutabilmenin söz konusu olmadığını dile getiren Yorgancılar, 'Çin düşük maliyetler ile üretim yapan bir ülke. Ancak onların maliyetleri de yukarı çıkmaya başladı. İzeltaş gibi tesislere ülke olarak sahip çıkmadığımız takdirde ithalatçı olan bir ülke konumuna geliriz. İthalattan ziyade üretip de satmak en büyük başarıdır' diye konuştu.

İzmir'e sanayi müzesi şart

Son olarak gelen soru üzerine İzmir'in bir tane sanayi müzesine ihtiyacı olduğunu belirten Yorgancılar konuşmasını şöyle sonlandırdı: Sanayi Müzesi ile ilgili birçok şey düşündük. Havagazı Fabrikası'nı düşündük ama tahsis olmadı. Odaların bütçesi kısıtlı olduğu için kamuya bağlı olan yerlerden alıp müze yapmak zor değil. Paramız olmadığı için de şu anda bir şey yapma imkanımız yok. Başlarız ama bitirmek önemli. Gaziemir'de yeni fuar alanında bir yeri bize tahsis ederlerse orada sanayi müzesini gerçekleştirebiliriz. Ama bununla birlikte müzede sergilenecek olan makine ve ekipman da önemli.'