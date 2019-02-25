İZKA Kalkınma Kurulu'nda Saffet Köse dönemi

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Salonu’nda düzenlediği toplantıda yeni başkanını seçti. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Saffet Köse tek aday olarak seçime girerken oy birliği ile İZKA Kalkınma Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Toplantıda bir sunum gerçekleştiren İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, 2018 yılı faaliyetleri ve 2019 yılında yapılması planlanan faaliyetler ve projeler hakkında Kalkınma Kurulu’na bilgi verdi. İZKA olarak faaliyetleri sonuç odaklı programlar (SOP) aracılığıyla yürüttüklerini ifade eden İZKA Genel Sekreteri Yavuz, 2019 Yılı Çalışma Programında “Yenilik, Girişimcilik ve Teknoloji Üretimi”, “Destinasyon Yönetimi”, “Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Üretim”, “İstihdamın Geliştirilmesi” ve “Kurumsal Dönüşüm” olarak adlandırılan altı sonuç odaklı program yer aldığını ve bu programlarda yer verilen faaliyetlerin İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak şekilde hazırladığını dile getirdi.

10 yılda 450 Milyon TL destek

İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2006 yılında Çukurova Kalkınma Ajansı ile birlikte Türkiye’de kurulan ilk pilot kalkınma ajansı olduğunu ifade eden Yavuz, Ajansın ilk mali destek programını ilan ettiği 2008 yılında 2018 yılına kadar geçen 10 yıllık süre zarfında 600’ün üzerinde projeye günümüz fiyatlarıyla yaklaşık 450 Milyon TL destek sağlandığını dile getirdi. Sunum kapsamında Genel Sekreter Yavuz tarafından halihazırda uygulaması devam eden Sosyal Uyumun Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Kültür Varlıklarının Korunması ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı, 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı ile Ödemiş Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi ile İzmir TEKNOTEST güdümlü projeleri hakkında bilgi verildi.

Temiz enerji, temiz teknoloji

Özellikle İzmir'in temiz enerji ve temiz teknolojiler alanında sahip olduğu yüksek potansiyelinin kümelenme, girişimcilik, yatırım tanıtım ve sürdürülebilir üretim faaliyetleriyle desteklenerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yavuz, “Bu amaç doğrultusunda Ajansımız tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) fonlarından destek almaya hak kazanan – “Enerji’de Verimli ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi- Best forEnergyProjesi”ni hayata geçireceğiz. Ayrıca Yurtdışı Yatırım Tanıtım Turları ve Potansiyel Yatırımcı Ziyaretleri, Ulusal ve Uluslararası Fuar ve Etkinliklere Katılım Sağlanması, Yenilenebilir Enerji Sektöründe İzmir’in Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Organizasyon Gerçekleştirilmesi, Temiz Enerji ve Temiz Teknolojilere Yönelik Yatırımlara İlişkin Fizibilite Destek Programı gibi hedef ve çalışmalarımız mevcut” diye konuştu.

Küçük Menderes Havzası ilk hedef

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Üretim Sonuç Odaklı Programının da önemine vurgu yapan İZKA Genel Sekreteri Yavuz, “Küçük Menderes havzasında sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması ve diğer havzalar için bir kırsal kalkınma modeli oluşturulması için çeşitli çalışmalar ve projeler geliştirdik” dedi. Bunları Tarımsal Gıda (Agro-Food) Kümesi Geliştirilmesi, K. Menderes Kritik Tarımsal Ürün Risk Analizi (KAPRA) Projesi Sonuçlarının Paydaşlara Duyurulmasına İlişkin Faaliyetler, Küçük Menderes Havzası'nın Turizm Değerlerinin Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler, Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi Güdümlü Proje Desteği (2017-2019), Küçük Menderes Havzası'na Yönelik Yatırımlara İlişkin Fizibilite Destek Programı olarak sıralayan Yavuz, diğer programlar hakkında da Kalkınma Kurulu’na ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.