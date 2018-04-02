İZLADAŞ, 31 ülkenin içinde birinci oldu

Uluslararası Pamuk Danışma Komitesi'nin (ICAC) iştiraki olan CSITC tarafından düzenlenen 1’inci etap pamuk lif analiz laboratuarları karşılaştırma çalışmasına katılan İZLADAŞ’ın İzmir Laboratuarı, 0,14’lük değer sapma skoruyla, 31 ülke, 78 laboratuar ve 155 cihaz arasından birinciliği elde etti

Ali Budak- İzmir Ticaret Borsası’nın (İTB) yüzde 100 sermayesiyle kurulan İZLADAŞ Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. girdiği uluslararası pamuk lif analiz testlerinde çok önemli bir başarıya imza attı. Pamuk Han’da bulunan İzmir laboratuarı, 0,14’lük bir değer sapma skoruyla en yakın ölçüm sonucunu elde ederek, 31 ülke, 78 laboratuar ve 155 cihaz arasında birinciliği elde etti. Çalışmada, Selçuk Laboratuarı da, 0,19’luk değer sapma skoruyla oldukça yüksek bir başarı elde etti.



31 ülke arasında birinci oldu



İZLADAŞ Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. Firması’nın, Uluslararası Pamuk Komitesi (ICAC) ve iştiraki olan CSITC cihaz bazlı pamuk test ticari standartçısı tarafından yılda 4 etap halinde düzenlenen pamuk lif analiz laboratuarı karşılaştırmasına 2017 yılında katılmaya başladığını ve bir hayli yol kat ettiğini söyleyen İZLADAŞ Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Bülent Uçak, ‘CSITC laboratuarlar arasında karşılaştırma çalışması ISO 17025 kapsamında akredite laboratuarların katılması gereken özel bir karşılaştırma testidir. Bu çalışmaya Bremen Borsası, Amerikan Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren tüm sınıflandırma laboratuarları, Bremen Borsası laboratuarı, pamuk lif analiz cihazlarının üreticisi Uster, ABD ve İsviçre’de bulunan laboratuarlar başta olmak üzere birçok önemli pamuk üreticisinin laboratuarları katılmaktadır. İZLADAŞ laboratuarları arasında ortak testlerin 2018 yılının birinci etabında da başarısını artırarak sürdürmüştür. Pamuk Han’da bulunan İzmir laboratuarımız, 0,14’lük bir değer sapma skoruyla en yakın ölçüm sonucunu elde ederek 31 ülke 78 laboratuar ve 155 cihaz arasında birinci olmuştur. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu adına ve meclisimiz adına özelikle buna katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum’ dedi.



“Yatırım hedefine ulaştık”



Çalışmada Selçuk Laboratuarı’nın da 0,19’luk değer sapma skoruyla oldukça yüksek bir başarı elde ettiğine vurgu yapan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu çalışmada 78 laboratuarın ortalama değerlendirme skoru 0,49 iken en kötü sonuç ise 4,07’dir. Buradan bakacak olursak, 0,14’ün bulunduğu yer çok manidardır. Özetlemek gerekirse 2014 yılından bu yana, Bremen Pamuk Ortak Testi’ne katılan İZLADAŞ, CSITC laboratuarları arasında karşılaştırma testinin katılımı ile lif analiz cihazının ölçüm yeterliliklerini, iki farklı ve yetkin uluslararası organizasyonda test etmekte ve başarılı sonuçlar elde etmektedir. Mevcut pozisyonu gereği cihaz doğrulama ve kalibrasyon postürlerine çok önem veren İZLADAŞ laboratuar ölçüm performanslarını geliştirmeyi ilke haline getirmiştir. Bununla birlikte İZLADAŞ olarak 3. HPI cihazımızı ve ithal ederek işlemlerini tamamlamış ve İzmir laboratuarda da kurulumunu gerçekleştirmiştir. İZLADAŞ olarak bu son yatırım ile yatırım teşviki kapsamındaki yatırım hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Üçüncü cihazın da devreye girmesiyle beraber üyelerimiz başta olmak üzere, lisanslı depolara ve pamuk sektörüne daha hızlı ve aha etkin hizmet sağlanması da bu şekilde mümkün olacaktır. Bu güzel gelişmeleri sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum.