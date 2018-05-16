İzmir'de 4 gün antep fıstıklı baklava yok!

İzmir Ticaret Odası 10. Pasta ve Şekerleme Grubu Meslek Komitesi üyeleri 17-20 Mayıs tarihleri arasında fıstık fiyatlarının suni artışından kaynaklı 4 günlük boykota gidiyor. Fıstıklı baklava üretimini durdurma kararı aldıklarını dile getiren İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel Murat, ‘Fıstık stoğu yapan vurguncuların fiyatlarını makul seviyeye çekmesini istiyoruz’ dedi

Gamze Geçer- Türkiye’nin tanıtımında önemli yeri fıstıklı baklavanın içine düştüğü karanlık tablodan kurtulmak istediklerinin altını çizen Murat, ‘2017 yılı başında fıstığın kilo fiyatı 60 TL iken, 2018 yılında geçtiğimiz günlere kadar kilo fiyatı 150 TL’ye çıktı. Son 4 günde ise bunun üzerine 60 TL daha fiyat artışı ile 210 TL’ye geldi. Diğer bir deyişle son bir buçuk yıl bile dolmadan üretimin kaynağından bir sonraki noktada fıstık fiyatları yüzde 250 arttı’ şeklinde konuştu.



Fıstık üreticileri değil, vurguncular kazanıyor



Murat, ürünün bir sanayi ürünü olmadığını ve bölgesel üretimi olduğunu aktararak,’ Fıstık ürününün bu özelliği kullanılarak karaborsa sevdalısı 5-10 fıstık tüccarı eliyle sektörümüz tehdit altına girdi. İçinde bulunduğumuz bu yıl fıstık mahsulünün bol olduğu bir yıl olarak gerçekleşecek. Ancak ürün satıcıları piyasa oluşturmak adına kendi aralarında alışveriş yaparak, fiyatları suni olarak arttırma gayretindeler. Bu rakamlardan fıstık üreticileri değil vurguncular kazanç sağlıyor’ dedi.



Murat, İzmirli tatlıcılar olarak durdurma kararını 17 – 20 Mayıs arasında 400 satış noktasında uygulayacaklarını ve istisnasız olarak fıstıklı baklava satılmayacağını söyledi. Murat, ‘Fiyatların, yeni mahsul çıkana kadar 120 TL’lik makul seviyeye çekilmesinden, yeni mahsülle birlikte 70-80 TL aralığına inmesi bekleniyor. Fiyatlar beklentimizi karşılayana kadar boykotumuz devam edecek. Halkımızın da bize destek vermesini bekliyor ve bu desteği vereceğine de inanıyoruz ‘ dedi.

İzmir’de bu süreçte 100 ton fıstık tüketileceğini ancak, üreticinin elinde mal olmadığı için iç pazarın etkilenmeyeceğini ifade eden Murat, fıstık satan tüccarın dahi bu durumdan rahatsız olduğunu belirtti.

Gerekirse ithalat yapılacak

Baklavayı üreten İZTO üyelerinin fahiş düzeyde yükselen fıstık fiyatlarından kaynaklı zor durumda olduğunu ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Baklava sektörü tüm bu fiyat artışına rağmen ürünlerine zam yapmıyor. Mahsul olmasa ve kısa bir mahsul olsa bu durumu anlamak mümkün olur. Ancak ürün olduğu halde birkaç fıstıkçının stoklayarak peyderpey ürünü piyasaya sunarak serbest piyasayı hareketlendirmesi sıkıntıya sebep oluyor. Bizler de seyirci kalamayız. Böylesine haksız ve spekülatif kazanca karşı elbette bir mücadelemiz olacak. İZTO olarak üyelerimizin arkasında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Mayısın 20’sinden sonraki gelişmelere bağlı olarak durumu değerlendireceğiz” diye konuştu.



Özgener, sıkıntılarını Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye anlattıklaırnı ve yardım konusunda söz aldıklarını söyledi. Özgener, sözlerine şöyle devam etti: ‘Kendileri, fıstık fiyatlarının kısa bir süre içerisinde normale inmemesi ve içinde bulunduğumuz bu durumun sürmesi halinde, derhal fıstık ithalatının önünün açılarak kolaylaştırılması için gümrük vergileri vb. gerekli tüm tedbirlerin acilen alınacağını ve ne gerekiyorsa yapılacağı konusunda, bizlere desteklerini olacaklarını aktardılar. Yeni mahsul gelene kadar ithalat izni verilecek.’