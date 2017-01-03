İzmir'de aralık ayında en çok zamlanan ürün...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir'de en çok fiyatı artan ürünün patlıcan olduğunu açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre geçen ay İzmir'de en fazla fiyatı artan ürün patlıcan oldu. Patlıcanın fiyatı geçen ay yüzde 68,83 oranında bir artış sağladı. Fiyatı en çok artan ikinci ürün ise yumurta oldu. Yumurtanın fiyatı da yüzde 55,11 oranında arttı. Yumurtayı yüzde 9,47'lik bir artışla nohut takip ederken, nohuttan sonra da en çok fiyatı artan ürün yüzde 8,37 ile bira oldu.



İzmir'de aralık ayında en çok fiyatı düşen ürün ise portakal oldu. Portakalın fiyatı aralık ayında yüzde 16,25 oranında düştü. Fiyatı düşen ikinci ürün ise karnabahar oldu. Karnabahar da bu ay yüzde 12,03'lük bir düşüş gösterdi. Karnabaharı ise yüzde 10,97'lik bir düşüşle çocuk kazağı takip etti.