İzmir'de ekim ayında 7 bin 889 konut satıldı

TÜİK konut satış istatistikleri raporunu açıkladı. Rapora göre ülke genelinde 130 bin 274 konut satışı gerçekleşti. İzmir 7 bin 889 konut satışı ve yüzde 6.1’lik pay ile konut satışında üçüncü sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılının Ekim ayına ait Konut Satış İstatistikleri raporunu açıkladı. Rapora göre konut satışları 2016 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.1 oranında artarak 130 bin 274 oldu. Konut satışlarında İstanbul 21 bin 94 konut satışı ve yüzde 16.2 ile en yüksek paya sahip olurken; Ankara 14 bin 449 konut satışı ve yüzde 11.1 pay ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 7 bin 889 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 28 konut ile Ardahan ve 34 konut ile Şırnak oldu.



İLK KONUT SATIŞLARINDA İZMİR ÜÇÜNCÜ SIRADA



Rapora göre 2016 Ekim ayında Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2015 yılının Ekim ayına göre yüzde 22 artarak 61 bin 677 olarak gerçekleşirken toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47.3 olarak yansıdı. İstanbul 9 bin 996 ilk konut satışı ile en yüksek payın sahibi olurken 6 bin 318 konut satışı ile Ankara ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 219 konut satışı ile İzmir izledi.



İZMİR’DE 4 BİN 670 İKİNCİ EL KONUT SATILDI



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 68 bin 597 satış ile göre yüzde 28.1 artış gösterdi. İkinci el konut satışlarında İstanbul 11 bin 98 konut satışı ve yüzde 16.2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’da toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52.6 olarak gerçekleşti. Ankara 8 bin 131 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken Ankara’yı 4 bin 670 konut satışı ile İzmir izledi. Öte yandan ülke genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.8 oranında artış göstererek 48 bin 110 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.9 olarak gerçekleşti.



