İzmir'de ekmeğe zam geldi. İşte yeni fiyatı

İzmir Fırıncılar Odası'nın Ocak ayında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'na yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine 250 gram ekmeğin fiyatı 1 Mayıs itibarıyla 1 TL'den 1,25 TL'ye yükseldi. İzmir Fırıncılar Odası, ekmeğin 1 liradan satışa sunulduğu 24 Ekim 2014'den itibaren geçen sürede un, su, maya, elektrik, işçi maaşı ve sigorta maliyetlerinin arttığı gerekçesiyle İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'na yüzde 25 artış talebini Ocak 2017'de verdiklerini belirtti. İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi Hüseyin Sağır, enflasyonun yükselmesi, un, su, elektrik fiyatlarına gelen zamlara karşın ekmeğin fiyatının üç yıldır değişmediğini belirterek, "Bu fiyatın değişmesi gerekiyordu. Girdiler ve enflasyon nedeniyle değişmeliydi. İşçileri insanca yaşamaları için vereceğimiz ücretler için değişmeliydi" dedi.
Elektrik ve mazot fiyatlarının artmasından yakınan fırıncılar ise şöyle konuştu:
İşçi değişti, mazot değişti, buğday değişti, hepsine 2014'ten bu yana zam geldi. Bunlar hepsi fırıncının sırtına biniyor. Dolar 2.50 liraydı, şimdi olmuş 3 buçuk, 4 lira. Un dolardan geliyor, mazot dolardan geliyor. Poşetin kilosu bir ton 6 liraydı, şimdi bir ton 9 buçuk liraya yükseldi. Bunlara zam gelince, hepsini fırıncı ödüyor. Mazota zam geliyor, ekmek yapmak için fırının çalışması şart, bunu yine fırıncı ödüyor. 1 Mayıs itibariyle ekmek fiyatı 1.25 oldu. Halk ekmek almaya geliyor, 1.25 olduğunu duyunca kuzu kuzu ödüyor fiyatı. Halk alışmış, Türk halkı kuzu gibi olmuş. Petrole, mazota, dolara konuşmayan halk kuzu kuzu bu zammı da kabulleniyor.
Halk Ekmek 60 kuruş
İzmir'de faaliyet gösteren bir fırıncı, ekmeğe yapılan % 25'lik zamdan yakınarak şöyle konuştu:
Bir vatandaş belediye otobüsüne biniyor, bir duraktan öbür durağa geçecek, bunun masrafı 25 kuruştur. Bir ekmeğin buğdayı uzaklardaki tarladan çıkıyor, kamyonlar aracılığıyla toptancı yerlerine, oradan da fırınlara geliyor. Kaç tane makine aracılığıyla bunu ekmek yapıyoruz, kaç tane işçi çalıştırıyoruz. Biz bir ekmeği bile bugün bir liraya satıyoruz, 1 Mayıs itibariyle 1,25 oldu. Bizim bunu 4 kat fazlasına dahi satmamız gerekirken yine de 1.25'ten satışa sunuyoruz ama yolcuyu indirip bindiren belediye otobüsü 2.60 lira para alıyor. Biz fırıncılar olarak o kadar meşakkati çekmemize rağmen ekmeği 1.25'ten veriyoruz. Belediye Halk Ekmeği çıkarıyor, 60 kuruştan piyasaya sunuyor. Halk Ekmeği'ni çıkarıp 60 kuruştan satacağına yolcuyu 2.60 liraya değil de 50 kuruşa otobüse bindirsin.