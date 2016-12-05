İzmir'de en çok bu ürün zamlandı

Türkiye genelinde TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,79 artış gerçekleşti.. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,15, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,52 artış gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kasım ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 21,55'lik artışla Çocuk kazağı oldu. Bu ürünü yüzde 18’lik artışla kadın çizmesi, yüzde 17,79 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 9,87 ile tavuk eti ve yüzde 4,92'lik artışla tüp gaz takip etti.



İzmir'de Kasım ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında Karnabahar geldi. Kasım ayında karnabahar fiyatı yüzde 35,19 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 31,04 düşen limon ile fiyatı yüzde 23,26 düşen domates izledi.



Aylık en yüksek artış yüzde 1,06 ile TR81’de (Zonguldak, Karabük, Bartın) oldu



İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 8,16 ile TR22 (Balıkesir, Çanakkale) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8,62 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,28 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

