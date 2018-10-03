Enflasyon oranları açıklandı. İzmir'de en çok zamlanan ürün de belli oldu

Türkiye genelinde TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,50 artış gerçekleşti.

İzmir'de zam şampiyonu karpuz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eylül ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 75,32'lik artışla karpuz oldu. Bu ürünü yüzde 43,86’lık artışla sivri biber, yüzde 40,07 ile domates, yüzde 26,70 ile salça ve yüzde 23,84'lük artışla çamaşır makinesi takip etti.

En çok limon ucuzladı

İzmir'de Eylül ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Eylül ayında limon fiyatı yüzde 26,70 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 11,11 düşen araba kiralama ücreti ile fiyatı yüzde 11,03 düşen kuru soğan izledi.



Aylık en yüksek artış yüzde 8,12 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.