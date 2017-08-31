İzmir'de ev almak isteyenler dikkat! Fiyatlar artacak!

Yaz ayları ve tatil sezonunun başlamasıyla birlikte durağanlaşan gayrimenkul sektörünün, Eylül ayı itibariyle yeniden canlanması bekleniyor

Bayram tatilinin ardından sektörün yeniden ivme kazanacağını ve konut satışlarının artacağını belirten inşaat sektörü temsilcileri, önümüzdeki dönemde İzmir genelinde yüzde 15'lik bir fiyat artışı da öngörüyor.



Özellikle artan maliyet fiyatlarını ve talep oranında arsa üretilemeyişinin fiyat artışlarındaki en büyük etkenler olarak gösteren inşaatçılar, yatırım yapmak isteyenlerin Ekim sonuna kadar alımda bulunmalarını da tavsiye ediyor.



Özellikle İstanbullular'ın İzmir'e yoğun bir ilgi gösterdiği konusunda hem fikir olan sektör temsilcileri, İzmir'in önümüzdeki 1 - 1,5 yıl içinde konut fiyatlarında İstanbul'u yakalayacağını da söylüyor.



GÖZDE GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI KENAN KALI:



İnşaatta yeni sezon maliyetlerindeki ve işçi ücretlerindeki artış kaçınılmaz olarak gayrimenkul fiyatlarının da yükselmesine neden olacak. Özellikle demir fiyatlarındaki durdurulamaz yükselişten kaynaklı yüzde 15 - 20 civarlarında bir zam gelecek. Ekim ayı itibariyle fiyatlardaki yükselişi hep beraber göreceğiz. Bunun yanı sıra; İzmir ciddi talep alan bir kent. Yaz aylarını İzmir'in tatil beldelerinde geçirenler İzmir ve çevresinden yatırım yapmak istiyor. Bu konuda da İstanbullular başı çekiyor. Ayrıca İzmir'de yaz aylarında başlayan durağanlık okulların açılmasıyla birlikte yeniden canlanacak ve iç talebin oluşmasını da sağlayacak. Biz önümüzdeki 1 - 1,5 yıl içinde İzmir'de artık İstanbul fiyatlarını konuşuyor olacağız. İzmirliler bile artan fiyatlara şaşıracak; ancak hem arsa üretiminin kısıtlı olması, hem artan maliyet fiyatları, hem de gelen yoğun talep İzmir'deki konut fiyatlarını İstanbul seviyelerine getirecek.





DRC GRUP KURUCU ORTAĞI ONUR DURMUŞ:



Yaz aylarıyla birlikte sektörde bir durağanlık başlamıştı. Ancak Ağustos ayının ortasından sonra sektör yeniden canlanmaya ve satışlar hızlanmaya başladı. Kurban Bayramının ardından satışlar çok daha hızlanacaktır. Çünkü her yıl Eylül ayı itibariyle gayrimenkule talep fazlalaşır ve Ekim ayında da tepe noktasına ulaşır. Ben İzmir'de gayrimenkule yatırım yapmak isteyenlerin Ekim sonuna kadar alımda bulunmalarını tavsiye ediyorum; çünkü Kasım itibariyle fiyatlarda yükseliş gerçekleşmesi kaçınılmaz. İzmir'in gayrimenkulde önü çok açık. Önümüzdeki 10 sene boyunca İzmir'e yoğun bir talep olacak. Bu da İzmir'de yatırım yapacakların kazanacağı anlamına geliyor.





PALANDÖKEN HAKBİR İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI BİNALİ ÜNAL:



İstanbul'dan bu yıl çok sayıda aile İzmir'e geldi. Bu daha da artacak. Yaz tatilinin geçmesiyle birlikte bekleyen talep yeniden harekete geçecek. Şu anda birçok insan bizi arayıp yaz tatilinin ardından konut alacağı bilgisini veriyor. Bayramdan sonra alım yapmaya başlayacaklar. Eylül ayı itibariyle talepte tavan yaşayacağız. Tabii fiyatlarda da bir artış sözkonusu olacaktır. Ben yüzde 10-15 dolaylarından bir artış yaşanacağını öngörüyorum. Çünkü İzmir'de yeterince arsa üretilemiyor ve talep de fazla olunca fiyat artışı kaçınılmaz oluşor. 2017'nin son çeyreği, inşaat sektörünün en güzel dönemi olacaktır.







BYY İNŞAAT YÖNETİM KURULU ÜYESİ ALİ YAVUZ:



BYY olarak Çiğli'de yaşama geçirdiğimiz Flex Life Studio projesinin satışları yaz aylarında da hız kesmedi. Bunu doğru yerde doğru proje üretmemize bağlıyorum. Sinyallerini almaya başladık. Bunun yanında yaz aylarında peşpeşe gelen bayramlar ve tatiller nedeniyle sektör bir nebze ivme kaybetmişti.Eylül ayının gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte ötelenen konut satışları da artacaktır. Konut ihtiyacının devam ettiği İzmir'de satışların da sonbaharla birlikte artan bir ivmeyle canlanacağını düşünüyorum.





TANYER İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MÜNİR TANYER:



Eylül ayı itibariyle sektörün, içinde bulunduğu durağanlıktan çıkacağını düşünüyorum. Okulların açılması ve tayinlerle birlikte bu süreç daha da hızlanacaktır. Yatırım yapmak isteyenler Eylül ayında harekete geçmeli. Çünkü artan talepler, fiyatların da güncellenmesine neden olacaktır. İzmir bildiğiniz gibi gerek iklimi, gerek kent yaşamı ve gerekse de insanlarının yapısıyla kaliteli göç alan bir şehir. Bu nedenle nitelikli projelerin de sektöre kazandırılmasıyla birlikte konut satışlarının da buna paralel olarak artmasını bekliyorum.