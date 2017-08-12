İzmir'de kira fiyatları da ev fiyatları da arttı!

Türkiye'nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık ve satılık konut fiyatlarında 2017 yılının ilk altı ayında yaşanan artış oranı belli oldu: Üç il içinde kiralık ve satılık konut fiyatı oranı en çok artan il İzmir

Zingat.com, 2017 yılının ilk altı ayında Türkiye'nin üç büyük ilinde yaşanan kiralık ve satılık konut fiyat artış oranlarını açıkladı. Ocak-Haziran 2017 arasındaki altı aylık süreçte kira fiyatları İstanbul ve Ankara'da yüzde 2 artarken, bu oran İzmir için yüzde 6 oldu. Aynı dönemin satılık konut fiyatlarında İstanbul ve Ankara'da yüzde 5, İzmir'de ise yüzde 8 oranında artış kaydedildi.



Bu üç il için Haziran 2016-Haziran 2017 arasındaki bir yıllık dönemin kiralık ve satılık konut fiyatı artış oranları da açıklandı. Buna göre bu dönemde İstanbul'da kiralar artmazken, Ankara'da yüzde 5 ve İzmir'de yüzde 11'lik bir artış yaşandı. Aynı dönemin satılık konut fiyatları incelendiğinde İstanbul ve Ankara'da yüzde 8, İzmir'de ise yüzde 16 oranında bir artış yaşandığı tespit edildi.



İstanbul, Ankara ve İzmir'de kiralık ve satılık konut fiyatlarında yaşanan artışı değerlendiren Zingat.com CEO'su Ahmet Kayhan, “Geçtiğimiz yıl temmuz ayında yaşanan darbe girişiminin ardından kira fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak 2017 yılı başından itibaren fiyatlarda yeniden yükselişin başladığını gördük. Önümüzdeki üç aylık dönemde de artışın devam edeceğini öngörüyoruz” dedi. Kayhan sözlerine şöyle devam etti: “Bunun en önemli nedenlerinden biri inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin fiyatlarının ciddi oranda yükselmesi. Bu durum inşaat birim maliyetlerinin de yükselmesine neden oluyor. Şunu çok açık şekilde belirtmemiz gerekiyor ki gayrimenkul fiyatlarındaki yükseliş sürecek. Dolayısıyla gayrimenkule doğru zamanda yatırım yapanların her dönem olduğu gibi ileride kazançlı çıkacağını düşünüyoruz.”



