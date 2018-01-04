'İzmir'de konut fiyatları artıyor' söylentisi çıkartılıyor

İzmir’de konut fiyatlarının arttığı yönündeki haberlerin İstanbullu ve Ankaralı proje firmaları tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını söyleyen İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, ‘İzmir’de konut fiyatları artmıyor. Sadece İzmir dışından gelen firmalar sanal artış yapıyor. Piyasada algı yaratılıyor. Yatırımcılar, yatırdıklarının kat ve kat fazlasını kazanmak istiyor. Verdiğinden daha fazla kazanmak istediği için de sürekli algı yaratıp, zam yapıyor. Aslında esas rant savaşları konut piyasasında dönüyor’ dedi

Ali Budak- Son dönemde basında çıkan, İzmir genelinde satılık konut fiyatlarında son bir yılda artış yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen İzmir

Proje sahipleri fırsatçılık yapıyor

İzmir’de söylentinin aksine konut fiyatlarında artış olmadığını söyleyen Akgün, şöyle devam etti: Bu konuda bilerek spekülatif haberler çıkarılıyor. Bu haberleri ise İstanbullu ve Ankaralı proje firmaları çıkarıyor. İstanbul, Ankara veya çeşitli illerden gelen ve İzmir’de proje yapmak isteyen yatırımcılar, projelerinde katma değer ve yüksek rakam olsun diye demir gibi inşaat malzemelerindeki ürünlere zam geldi deyip konut fiyatlarının üzerine bindiriyor. Orta ölçekli bir dairede ortalama 4 ton demir kullanılır. Burada demirin fiyatı zaten 2,8 lira. Dört tonla çarptığınız zaman 11 bin lira para yapar. Bu da dairelerde ortalama 10 bin liralık bir demir malzeme kullanıldığını gösteriyor. Hatta demirin fiyatı yüzde 50 artmış olsa 5 bin lira zam gelir. Ancak bu 5 bin lira konut fiyatlarına 50-100 bin lira olarak yansıyor. Aslında işin özü de budur. Fırsatçılar, demir zammının kullanıyor.

Konutta rant savaşı yaşanıyor

İzmir’de konut fiyatlarında yapılan sanal artışın İzmir dışından gelen proje sahipleri tarafından yapıldığına dikkat çeken Akgün, ‘Emlak şirketlerine baktığınız zaman konut fiyatlarında çok yüksek artış olmadığını, piyasada çok konut olduğunu görürsünüz. Piyasada çok konut varsa fiyatlar yükselmez aksine düşer. Dünyanın her yerinde bu böyle. Yerli müteahhit zaten fiyatları artırmıyor, konut fiyatlarını düşürüyor, karından fedakarlık yapıyor. İzmir’de bazı değerlenen yerler haricinde durum bu yönde ilerliyor. Bunlardan biri de Urla. Urla’nın şehir merkezine yakın olması aynı zamanda sayfiye yeri özelliği taşıması nedeniyle, bölgede yüksek fiyat artışı görülebiliyor. Sadece proje yapan firmalar sanal artışlarla bilerek fiyatları artırıyor. İzmir’de konut fiyatları artmıyor. Sadece İzmir dışından gelen firmalar sanal artış yapıyor. Piyasada algı yaratılıyor. Yatırımcılar, yatırdıklarının kat ve kat fazlasını kazanmak istiyor. Verdiğinden daha fazla kazanmak istediği için de sürekli algı yaratıp, zam yapıyor. Aslında esas rant savaşları konut piyasasında dönüyor’ şeklinde konuştu.



Piyasayı dışarıdan gelen firmalar yönetiyor

İzmir’de birçok müteahhit derneğinin olduğunu fakat bu derneklerin örgütlenmelerini tamamlayamadıklarından dolayı bu duruma seslerini çıkaramadığını da belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yüzden İzmir’de konut fiyatlarını, konut piyasasını, inşaat sektörünü, dün gelip de bugün piyasaya hakim olan, büyük dev projeler ortaya koyanlar yönetiyor. İzmir’deki konut piyasasını yereldeki müteahhitler değil, İzmirli olmayan İstanbullu ve Ankaralı proje firmaları yönlendiriyor.



Ev alacaklar acele etsin

2018 yılının son çeyreğine kadar konut fiyatlarında yüzde 20 artış olacağını öngördüklerini söyleyen Akgün, ‘Bu artışın yüzde 10’undan fazlasını ise arsa maliyetleri oluşturuyor. Kat karşılığı oranları yüzde 50 ise, kat karşılığı oranları, arsa olmadığı için yüzde 60 olacaktır. Bu da yüzde 10 artış demek. Yüzde 10 artış gerçekleştiğinde de konut fiyatlarına yansıyacak. Bu da konut fiyatlarına yüzde 20’lik bir zam getirecek. Konut üreten inşaat şirketleri de arsa maliyetlerinin artmasını fiyatlara yansıtacak. Bu durumda 500 bin liralık bir daire 600 bin lira, 300 bin liralık daire ise 360 bin lira olacak. O nedenle ev satın alacaklara zaman kaybetmemesi ve ellerini çabuk tutarak, yeni yılın başlarında satın almalarını tavsiye ediyorum’ dedi. - Son dönemde basında çıkan, İzmir genelinde satılık konut fiyatlarında son bir yılda artış yaşandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen İzmir Emlak Kulübü Başkanı Rıdvan Akgün, haberlerin İzmir’de iş yapan İstanbullu ve Ankaralı proje firmaları tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi. İzmir’de söylentinin aksine konut fiyatlarının artmadığını hatta yerinde saydığını dile getiren Akgün, ‘Bu konuda bilerek spekülatif haberler çıkarılıyor. Bu haberleri yerel olmayan İstanbullu ve Ankaralı proje firmaları çıkarıyor’ diye konuştu.İzmir’de söylentinin aksine konut fiyatlarında artış olmadığını söyleyen Akgün, şöyle devam etti: Bu konuda bilerek spekülatif haberler çıkarılıyor. Bu haberleri ise İstanbullu ve Ankaralı proje firmaları çıkarıyor. İstanbul, Ankara veya çeşitli illerden gelen ve İzmir’de proje yapmak isteyen yatırımcılar, projelerinde katma değer ve yüksek rakam olsun diye demir gibi inşaat malzemelerindeki ürünlere zam geldi deyip konut fiyatlarının üzerine bindiriyor. Orta ölçekli bir dairede ortalama 4 ton demir kullanılır. Burada demirin fiyatı zaten 2,8 lira. Dört tonla çarptığınız zaman 11 bin lira para yapar. Bu da dairelerde ortalama 10 bin liralık bir demir malzeme kullanıldığını gösteriyor. Hatta demirin fiyatı yüzde 50 artmış olsa 5 bin lira zam gelir. Ancak bu 5 bin lira konut fiyatlarına 50-100 bin lira olarak yansıyor. Aslında işin özü de budur. Fırsatçılar, demir zammının kullanıyor.İzmir’de konut fiyatlarında yapılan sanal artışın İzmir dışından gelen proje sahipleri tarafından yapıldığına dikkat çeken Akgün, ‘Emlak şirketlerine baktığınız zaman konut fiyatlarında çok yüksek artış olmadığını, piyasada çok konut olduğunu görürsünüz. Piyasada çok konut varsa fiyatlar yükselmez aksine düşer. Dünyanın her yerinde bu böyle. Yerli müteahhit zaten fiyatları artırmıyor, konut fiyatlarını düşürüyor, karından fedakarlık yapıyor. İzmir’de bazı değerlenen yerler haricinde durum bu yönde ilerliyor. Bunlardan biri de Urla. Urla’nın şehir merkezine yakın olması aynı zamanda sayfiye yeri özelliği taşıması nedeniyle, bölgede yüksek fiyat artışı görülebiliyor. Sadece proje yapan firmalar sanal artışlarla bilerek fiyatları artırıyor. İzmir’de konut fiyatları artmıyor. Sadece İzmir dışından gelen firmalar sanal artış yapıyor. Piyasada algı yaratılıyor. Yatırımcılar, yatırdıklarının kat ve kat fazlasını kazanmak istiyor. Verdiğinden daha fazla kazanmak istediği için de sürekli algı yaratıp, zam yapıyor. Aslında esas rant savaşları konut piyasasında dönüyor’ şeklinde konuştu.İzmir’de birçok müteahhit derneğinin olduğunu fakat bu derneklerin örgütlenmelerini tamamlayamadıklarından dolayı bu duruma seslerini çıkaramadığını da belirten Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yüzden İzmir’de konut fiyatlarını, konut piyasasını, inşaat sektörünü, dün gelip de bugün piyasaya hakim olan, büyük dev projeler ortaya koyanlar yönetiyor. İzmir’deki konut piyasasını yereldeki müteahhitler değil, İzmirli olmayan İstanbullu ve Ankaralı proje firmaları yönlendiriyor.2018 yılının son çeyreğine kadar konut fiyatlarında yüzde 20 artış olacağını öngördüklerini söyleyen Akgün, ‘Bu artışın yüzde 10’undan fazlasını ise arsa maliyetleri oluşturuyor. Kat karşılığı oranları yüzde 50 ise, kat karşılığı oranları, arsa olmadığı için yüzde 60 olacaktır. Bu da yüzde 10 artış demek. Yüzde 10 artış gerçekleştiğinde de konut fiyatlarına yansıyacak. Bu da konut fiyatlarına yüzde 20’lik bir zam getirecek. Konut üreten inşaat şirketleri de arsa maliyetlerinin artmasını fiyatlara yansıtacak. Bu durumda 500 bin liralık bir daire 600 bin lira, 300 bin liralık daire ise 360 bin lira olacak. O nedenle ev satın alacaklara zaman kaybetmemesi ve ellerini çabuk tutarak, yeni yılın başlarında satın almalarını tavsiye ediyorum’ dedi.