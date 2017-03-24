İzmir'de konut satışları düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, geçen yıl Şubat ayında İzmir’de 6 bin 480 olan konut satış ı, bu yılın Şubat ayında yüzde 2,9 oranında azalarak 6 bin 290 oldu.

Konut satışlarında Buca birinci

İzmir'de ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 oranında artarak 2 bin 594 oldu. Şubat ayında satışı yapılan konutların yüzde 41'i ipotekli satış olarak gerçekleşti. İpotekli satışların, yüzde 34,7’sini ilk satış, yüzde 65,3’ünü ise ikinci el satışlar oluşturdu. Diğer konut satışlarının ise yüzde 44,3’ünü ilk satışlar, yüzde 55,7’sini ikinci el satışlar oluşturdu.Nüfusu 150 bin üzeri ve konut satış sayısı yüksek olan ilçelerde, İzmir'de 2017 Şubat ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. 2017 Şubat ayında Buca'da 789 konut satılırken, Buca'yı 752 konut satışı ile Karşıyaka, 530 konut satışı ile Karabağlar, 457 konut satışı ile Torbalı, 394 konut satışı ile Çiğli, 353 konut satışı ile Bornova, 342 konut satışı ile Konak, 327 konut satışı ile Bayraklı takip etti.