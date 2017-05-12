İzmir'de suya yüzde 5 zam daha...

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki içme suyuna yüzde 5 zam yaptı. Plan Bütçe Komisyonundan AK Partili üyelerin ret oylarına rağmen geçen önerinin bir sonraki meclis oturumunda kabul edilmesi bekleniyor.



Yeni fiyat tarifesine göre konutlarda 0-20 metreküp arası suyun metreküpü 3.96 TL'den 4.16 TL'ye yükselirken 21 ve üzeri harcamada 9.28 TL'lik bedelde bir değişiklik yapılmadı. Konut dışı kademesiz tarife ise 9.11 TL'den 9.57 TL'ye yükseldi. Resmi daire kademesiz 8.68 TL'den 9.11 TL'ye, park ve mezarlık kademesiz 4.22 TL'den 4.43 TL'ye, organize sanayi kademesiz 6.18 TL'den, 6.49 TL'ye, NATO ve elçilik kademesiz 9.37 TL'den, 9.84 TL'ye, eski köyler kademesiz 0.99 TL'den, 1.04 TL'ye, ilçe tarımsal ve hayvan sulama 0-20 metreküp arası 1.98 TL'den, 2.08 TL'ye 21 ve üzeri ise 3.96 TL'den 4.16 TL'ye, belde tarımsal hayvan ve sulama kademesiz 1.98 TL'den, 2.08 TL'ye, eski köyler tarımsal ve hayvan sulama kademesiz 0.99 TL'den 1.04 TL'ye, şehit- gazi aboneleri 0-20 metreküp arası 1.98 TL'den, 2.08 TL'ye yükseltilirken 21 ve üzeri ise 4.64 TL olarak kaldı. Engelli aboneler için de 0-20 metreküp arası 1.98 TL'den 2.08 TL'ye çıkarken 9. 28 TL'lik 21 ve üzeri bedel değiştirilmedi. Kuyu atık su konut kademesiz 3.65 TL'den 3.83 TL'ye, kuyu atık su konut dışı kademesiz 6.38 TL'den 6.70 TL'ye, kuyu atık su resmi daire kademesiz 4.49 TL'den 4.71 TL'ye yükseltilirken kuyu atık su sanayi kademesiz 0.50 dolar artı KDV olarak kaldı. K.Ö.P kademesiz 1.65 TL'den 1.73 TL'ye, belde belediye aboneleri kademesiz 1.98 TL'den 2.08 TL'ye yükseltildi.



İkinci zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi en son 1 Ocak 2017'den itibaren yeni fiyatları uygulamak üzere suyun metreküpüne yüzde 10 zam yapmıştı.