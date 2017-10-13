"İzmir'de trafik felç, yeni çevreyolu şart"

İzmir’de trafik sorununun hat safhaya çıktığını, trafik yoğunluğundan dolayı işlerini yapamaz hale geldiklerine vurgu yapan İTO Meclis Üyesi Osman Zeki Özkebapçı, ‘Eskiden şehir içi çok tıkalıydı. Şu anda İzmir’de tek çevreyolu var ve çevre yolu da günün her saatinde felç durumda. İzmir’e yeni çevreyolu şart’ dedi

Ali Budak- Gıda, temizlik ve kozmetik alanında hizmet verdiklerini ve bu yüzden kendileri için lojistik’in çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası(İTO) Meclis Üyesi Osman Zeki Özkebapçı, İzmir’de yaşanılan trafik sorunundan dolayı artık işlerini yapamaz hale geldiklerini söyledi. İzmir’de şehir içi trafiğinin eskiden de tıkalı olduğunu ancak son zamanda çevreyolunda dahi tıkanıklığın çok arttığını belirtti. Özkebapçı, İzmir’e yeni çevreyolunun yapılmasının şart olduğunu belirtti.

‘Trafik felç durumda’

Gıda, temizlik ve kozmetik alanlarında ürün pazarladıklarını söyleyen Özkebapçı, ‘Sektörüm gereği, depolama, lojistik benim ana işlerimden. Bundan 2 ay önce İzmir’deki trafik yoğunluğundan konuşmuştuk. İzmir’de trafik bitmiş durumda. Eskiden şehir içi çok tıkalıydı. Şu anda İzmir’de tek çevreyolu var ve felç durumda. Geçtiğimiz günlerde eşimi almak için havaalanı gitmiştim. Şehir içinden gitmemek için çevreyolunu kullandım. Öğleden sonra saat 16.30’da Kaynaklar gişelerinden başlayan trafik Bornova girişine kadar devam ediyor. Gerisini siz düşünün’ diye konuştu.

Yeni çevre yolları şart

Geçmişte de trafik sorununu gündeme getirdiklerini ancak İzmir’de yeni çevreyollarının yapılmasının artık şart olduğunu yineleyen Özkebapçı, şöyle devam etti: Yakın geçmişte gündeme getirmiştik. İzmir’e acilen ikinci ve hatta üçüncü çevreyolları yapılmalı. Bu projeler acilen devreye alınmalı ve bir an önce hayata geçirilmeli. Yaklaşık 10 tane dağıtım aracımla yapmış olduğum işi zaman ve yollarda trafik kuyruklarında beklediği için araçlar yetmiyor, yapamıyoruz. Bu yüzden tekrar yatırım yapmam gerekiyor. Yatırım yapacak kâra sahip olmadığımız için yatırım da mümkün değil. İzmir’de çok sayıda iş insanı aynı sorundan dertli. Dolayısıyla bu yollar konusunda çok acil tedbirler alınmalı. Bu tedbirler şart.

‘İşsizlik yok maliyet artışı var’

Kendi sektöründe olduğu gibi başka sektörlerde de yaşanan eleman sıkıntısına değinen Özkebapçı, ‘İşsizlik olduğuna inanmıyorum. Bu memlekette işsizlik yok. Memleketimizde işini beğenmeyen keyfine göre iş bulamayan kitle var. Bu konuda çok iddialıyım. Bir buçuk yıl önce asgari ücret 900 lira civarındaydı. O zaman eleman bulabiliyorduk. Bu kadar sıkıntımız yoktu. Yani o zamanki 900 liraya daha üst elemanlar bulabiliyorduk. O günkü gündeme göre şuan 500 lira fark verdiğimiz ara elemanları inanın şu anda bulamıyoruz. Piyasada çalışacak hiç kimse yok. 2 bin liralar şimdi 3 bin liralara çıktı. Bin 500 lira fark hepimizin maliyetini çok ciddi şekilde arttırıyor. Sektörümüzde 1 kuruş dahi kayıtsız işlem olmaz. Hepsi bordro üzerine olduğu için bunun vergiye dönüştürülmesi de bizleri oldukça etkiliyor. Ortak akılla bunların çözüme kavuşturulması şart’ ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Körfez Geçişi projesini gündeme taşıdı

Yaşanacak şehir olan İzmir’in, bu trafik sorunu ile gelecekte yaşanmayacak kent haline gelebileceğini uyarısında bulunan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise ikinci çevre yolunun gerekliliğine vurgu yaptı. Çevreyolunda dahi trafiğin çok yoğun olduğunu belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Yaşanacak şehir olan İzmir, bu trafik sorunu ile gelecekte yaşanmayacak kent haline gelebilir. İstanbul’da boğazın altından geçtiler. Bizim hemen körfezimizin içerisinden bir tüp geçidine ihtiyacımız var. Günün hangi saati olursa olsun çevreyolu tıkalı. Hatta ikincisi yapılmalı ve artık üçüncü çevreyolu için bile plan yapılması gerekiyor. Çevreyolunda gitmenin imkanı yok. Günün hangi saati olursa olsun çevreyolu tıkalı. Hatta üçüncüsü için bile plan yapılmalı.

‘FETÖ mağduriyeti yaşıyoruz’

FETÖ’den dolayı kayyum atanan yerlerde herkesin bir alacağı olduğunu ve bu sorun iş dünyasının tamamını etkilediğini söyleyen Özkebapçı, ‘Kayyumla hiçbir iş ilerlemiyor. Alacağımız olan şirkete kayyum atanıyor ama alacağımızı istediğimizde ‘Bankada parası var. Hiç kimsenin parası aksamayacak. Zamanla paralarınızı alacaksınız’ deniyor. Sonra kayyum değişiyor, hukuki süreç işliyor ve mahkemeler uzuyor. FETÖ olayını üzerinden yaklaşık bir buçuk yıl geçti ama ortada hiçbir şey yok. Benim olan mallar satılıyor ancak para devlette. Devletimizin FETÖ’de takılan paralar ve bu süreçten zarar gören iş dünyası için en azından davalar sonuçlanana kadar faizsiz kredi vermesi gerekiyor. Bu da çözüm için bir öneri’ dedi.