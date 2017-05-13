İzmir'de turist beklentisi yüksek!

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nce (ETİK) yayımlanan Nisan ayı yönetim raporundaki dört aylık veriler, yabancı turist sayısında 2016 yılındaki seviyenin yakalanabileceğine ilişkin umut verdi. İzmir dört ayda 100 bin turisti geçti. ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “İzmir turizminin toparlanacağı umudunu koruyoruz” dedi

ETİK'in özel yönetim raporlarının 37. sayısı "Exclusive Nisan 2017” başlığıyla yayımlandı. İzmir turizminin Ocak-Nisan dönemi analizine ilişkin rapora göre, dört aylık dönemde, 2015 yılında 150 bin 638, 2016'da 110 bin 465 yabancı ziyaretçi ağırlayan İzmir turizmi, 2017'nin dört ayında 9 bin 636 kayıpla 100 bin 829 kişi ağırladı.



ETİK Exclusive Ar-Ge raporunda yer alan dört aylık veriler, toparlanmaya başlayan ve zararını azaltan ilin 2016 yılı seviyesini yakalayabileceğini gösterdi. Rapor, İzmir turizminin 2017’nin dört aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 8,7 azalarak 110 binden 100 bin dolayına gerilediğini ortaya koydu. Raporda, İzmir’in kriz öncesi dönemde, 2015 yılının ilk dört ayında 150 bin ziyaretçi çektiği hatırlatıldı.



Kruvaziyer turizminin durduğu kentte, dört aylık dönemde az da olsa bir trafik gelişmesi görüldü. Ocak - Nisan döneminde Alsancak Limanı kruvaziyer turist trafiği 263 kişiden 899 kişiye çıktı. Adnan Menderes Havalimanı girişleri ise yüzde 9,4 düştü.



Dört aylık dönemde İzmir turizmi, başta İngiltere olmak üzere; Fransa, Belçika, Avusturya, ABD, İrlanda ve İtalya gibi pazarlarda gelişme gösterdi. Öte yandan İzmir, en büyük pazarları olan Almanya, Hollanda ve Yunanistan’da düşüş görüldü.



ETİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, raporda ortaya konulan verilerin bir nebze umut verdiğini söyledi. İşler, “Zor durumdaki turizm sektörünün çıkış yolu dış pazardan geçiyor. Diplomasideki gelişmelere bağlı olarak İzmir için önemli pazarlarda olumlu gelişmeler olacağı, İzmir turizminin toparlanacağı umudunu koruyoruz” dedi.



Gelişme eğilimleri

2017’nin dört aylık döneminde kayıp geriledi

ALMANYA: Alman pazarı 2012 yılından beri sürekli gerileme içinde. 2016’da hafif toparlanan pazar 2017 dört ayda yüzde 9,8 düştü.HOLLANDA: 2014’den 2016 yılına kadar yavaşlama yaşayan pazar, 2016’daki kısmı iyileşmenin ardından 2017’de yüzde 19,5 geriledi.İNGİLTERE: 2012’den 2015’e gelişme gösteren pazar, 2016’da sert bir düşüş yaşamıştı. 2017 yılında yeniden canlanan pazar dört ayda yüzde 54 dolayında büyüdü.YUNANİSTAN: Yunanistan pazarı 2012’den bu yana sürekli iniş-çıkış gösterdi. 2016’da yükselen pazar, 2017’de yüzde 34 dolayında gerileme yaşadı.AVUSTURYA: 2012 yıllarından bu yana sürekli daralan pazar, 2017’ye yatay başladı. Dört aylık dönemde ise gelişmeye başladı. Bu dönemde artış yüzde 17 oldu.İSVİÇRE: Pazar dört aylık dönemler itibariyle 2013’ten beri düşüşte. 2017’nin dört aylık döneminde bu pazardaki kayıp yüzde 27 oldu.FRANSA: 2014’ten bu yana sürekli ve sert düşüşler yaşayan pazar, 2017’ye hafif toparlanma ile başladı. Büyüme dört aylık dönemde artarak yüzde 54 oldu.ABD: ABD’den gelen turist sayısı, 2013’ten bu yana sürekli düşüyor. 2017 yılında toparlanma eğilimi gösteren pazar dört aylık dönemde yüzde 14 gelişme kaydetti.BELÇİKA: İzmir’e bu pazardan gelen turist sayısı son üç yılda ciddi düşüşler göstermişti.Ancak 2017’ye toparlanma ile başlayan pazar dört ayda yüzde 69 gelişme yakaladı.Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir’den oluşan Türkiye’nin turistik merkezlerinde yaşanan turist sayısı düşüşü 2016’nın tamamında olduğu gibi 2017 yılının dört aylık döneminde de devam etti. 2017 yılının dört aylık döneminde en büyük kaybı yaşayan Antalya, İstanbul ve Ege bölgesinde toparlanma gözleniyor. Dört aylık dönemde gerileme Antalya’da sona erdi. Antalya yüzde 1 artıya geçerken, İstanbul, İzmir ve Muğla’da düşüş azalan oranlarda devam etti. Dört aylık dönemde turistik merkezin toplam turist kayıpları özellikle Rusya ve Birleşik Devletler Topluluğu ülkelerinden gelen ivmeyle 500 binden 300 bine geriledi.