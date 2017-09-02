İzmir'de turizm hedefi 2015 seviyesini yakalamak

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nce (ETİK) yayımlanan yönetim raporundaki yedi aylık veriler, yabancı turist sayısında 2015 yılındaki seviyenin yakalanabileceği umudunu verdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, “İzmir'de yedi aylık artış yüzde 6,5. İzmir turizmi 2016 seviyesini geçti. Hedef 2015 seviyesini yakalamak” dedi

ETİK'in özel yönetim raporlarının 39. sayısında İzmir turizminin Ocak - Temmuz dönemi analizine yer verildi. Rapora göre, İzmir turizmi 2017'nin yedi aylık döneminde yüzde 6,5 büyüme kaydetti. Yabancı ziyaretçi girişleri yüzde 6,5 artışla 385 binden 410 bin dolayına çıktı.



Yedi aylık dönemde İzmir turizmi İngiltere, Hollanda, Yunanistan, İsviçre, İskandinavya pazarları dışında tüm pazarlarda önemi büyüme sürecine girdi. Aynı dönemde en yüksek gelişmeler Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Birleşik Devletler Topluluğu (BDT) ve İran gibi ülkelerde yaşandı.



Kruvaziyer turizminin hala durgunluk içinde. Yedi aylık dönemde Alsancak Limanı kruvaziyer turist trafiği 1052'den 4 bin 122 kişiye çıktı. Adnan Menderes Havalimanı girişleri yüzde 6,5 artış gösterdi.



TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, yedi aylık dönemde gösterilen bu performansla kent turizminin 2016 kriz seviyesini geçerek yeni bir hedefe ilerlediğini söyledi. İşler, "İzmir'in 2017 yılı beklentisi, hedefi 2015 yılı seviyesini yakalamak ve istikrarı sağlamak" dedi.



Avrupa pazarının ülke turizmi ve ekonomisi açısından önemine dikkat çeken Mehmet İşler, hedef ülkelerle olan ilişkilerin, diplomasinin gözden geçirilmesinde yarar olduğunu dile getirdi. İşler, “Avrupa pazarında ülkemize ilişkin imaj ve güvenlik algısının değiştirilmesine yönelik çalışmalar ve daha çok tanıtım etkinliği yapılması gerekiyor" diye ekledi.







Gelişme eğilimleri (2012-2017)



Almanya: Alman pazarı 2012 yılından beri sürekli gerileme içinde. 2017'de de süren gerileme yılın Haziran'la birlikte pozitife döndü.



İran: 2012 yılından beri sürekli artış gösteren İran pazarı, 2017'de de bu eğilimine devam ettti. Gelen kişi sayısı 40 bine çıktı.



İngiltere: 2013 yılından bu yana düşüş gösteren pazar 2017'de toparlanma içine girse de yedinci ayda açık kapanmaya başladı.



Hollanda: İzmir krizden beri en fazla düşüşü Hollanda'da gördü. Düşüş temmuz ayında da da artarak sürdü.



Belçika: 2014'ten beri yedi aylık dönemlerde gerileme yaşayan Belçika pazarı, 2017'nin aynı döneminde toparlanarak yüzde 6 artışa geçti. Gelişme hızı hafif düştü.



Fransa: Fransa'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2016 krizinde en fazla kaybı yaşayanlardan biri olan Fransa 2017'nin yedi aylık döneminde krizin etkisini aştı.



Yunanistan: Yunanistan pazarında 2016 krizinde yaşanan düşüş 2017'nin yedinci ayında da sürdü. Ancak düşüş yavaşladı.



Rusya: 2017'de en hızlı toplanan pazar olan Rusya'dan gelenlerin sayısı 12 kat arttı ancak hala 2015'in gerisinde seyrediyor.



İrlanda: 2013 yılından bu yana düşüş gösteren pazar 2017'de toparlandı. Yedi aylık artış yüzde 39' çıktı.



Avusturya: 2012 yılından bu yana sürekli gerileyen Avusturya pazarı 2017'nin yedi aylık döneminde yüzde 21'lik artışla canlanıyor.



Belarus: 2017 yılında en hızlı toplanan pazarlarından biri de Belarus, 2017'nin yedi aylık dönemde de yüzde 86 yükselişle dikkat çekiyor.



İsviçre: 2013 yılından bu yana düşüş gösteren pazar 2017'de de bu eğilime devam etti. Yedi aylık dönemde pazardaki düşüş azalarak yüzde 8 dolayına geriledi



ABD: Düşüşe 2016 krizinden önce başlayan ABD pazarı 2017'nin yedi aylık döneminde büyümeye geçti. Pazar yüzde 18 gelişme gösterdi.



Polonya: 2016 krizi öncesi zirve yapan Polonya pazarı, 2017'nin yedi aylık döneminde toparlanma hızını yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.



İsveç: 2015'te rekor büyüme gösteren pazarlandan İsveç 2017'de de geriledi. Pazarın yedi aylık kaybı yüzde 34 oldu.



Ukrayna: 2017'de hızlı yükselen Ukrayna, yedi aylık dönemde 2013'ten sonra en yüksek büyümeyi yakaladı.



Danimarka: 2015'ten beri gerileme içinde olan pazar 2017'de üç yıl geriye giderek 5 binin altına düştü. Pazarda yedi aylık düşüş yüzde 40 oldu.



İtalya: Kruvaziyer pazarının yükseldiği yıllarda İzmir'in en aktif pazarı olan İtalya, 2017'nin yedi ayında hafif toparlansa da geçmişten çok uzakta.







