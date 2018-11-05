İzmir'de zam şampiyonu belli oldu

Enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre İzmir'de en fazla fiyatı artan ürün yüzde 70,97'lik artışla erkek montu oldu

Türkiye genelinde TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,90 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,55 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ekim ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 70,97'lik artışla erkek montu oldu. Bu ürünü yüzde 55,27'lik artışla kazak (çocuk için), yüzde 27,76 ile domates, yüzde 20,07 ile ketçap ve yüzde 7,51'lik artışla doğalgaz takip etti.

En çok limon ucuzladı

İzmir'de Ekim ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Ekim ayında limon fiyatı yüzde 38,16 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 25,66 düşen salatalık ücreti ile fiyatı yüzde 16,41 düşen muz izledi.