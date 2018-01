İzmir'deki gelinlik fuarına ünlü akını!

Dünya gelinlik, damatlık ve abiye giyim modasına yön veren IF Wedding Fashion İzmir, birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 16-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen IF Wedding Fashion 12. İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda 259 katılımcı firma, tasarımlarını görücüye çıkardı. Her biri birer podyum gibi dekore edilen stantlarda tasarımlar, ünlü isimler tarafından tanıtılıyor.



Dünyaya açılacağını fuarda duyurdu

Türkiye modayı takip ediyor

Sezonu önceden takip ediyorum



Sevenleri standa akın etti

Ünlü mankenler fuar podyumlarında yürüyor

Podyumun en iyileri “Perla” ile parladı

Matrons Abiye tarafından tasarlanan, zambak ve nilüfer çiçeğinden harmanlanmış fantastik bir özel tasarım kıyafeti üzerinde taşıyan Hande Yener , dünyaya açılacağı projelerini fuar izmir ’de ilk kez açıkladı. Amerikalı bir yönetmenle çalışacağını söyleyen Yener, yurt dışı projesine yönelik şöyle konuştu: Ben herkesi heyecanlandırmak için yapıyorum bu projeyi. Dünyada da adımızı duyurmak istiyorum. Bunlar hep milli duygular. İşte bizim kız yapmış desinler istiyorum. Bu mutluluğu hep birlikte paylaşalım. Şarkıların hazırlık aşaması bir yıl sürdü. Klipleri de dört ay içinde tamamlayacağız. 2018 ortasında dünyayı sallayacağız”Fuarda sergilediği kostümü bir ödül töreninde giyebileceğini ifade eden Yener, “Yaklaşık iki aydır bu fuarı konuşuyoruz. Çok heyecanlılar bu fuar için çok da emek harcadılar. Çok büyük bir proje… Yurt dışı projelerimin kostümlerini onlar hazırlayacak” dedi.Ünlü manken Deniz Akkaya da İzmir'de hayranları ile buluşup onlara moda tüyoları verdi. Fevziye Moda'ya gelen ünlü isim kendisi için özel olarak tasarlanan işlemeli abiye kostümü giydi. Ülkemiz kadınının modaya düşkünlüğünü yorumlayan Akkaya, "Türk kadını gerçekten giyinmeyi biliyor. Sokaklarımızda rengârenk cıvıl cıvıl genç kızlarımızı görüyoruz. Bu da modayı yakından takip ettiklerini gösterir" dedi.If Wedding Fashion İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abi fuarı'na katılan ünlüler arasında ayrıca Demet Akalın da yerini aldı. Erdoğan Kulu'nun sahibi olduğu Jamila Standına gelen Akalın sevenlerini kahkahalara boğdu. Ayrıca, moda hakkındaki görüşlerini anlatan Akalın, “Gelinlik fuarındayız. Sezonu bu fuarlar sayesinde önceden takip ediyorum” dedi.Abiye giyimin öncü fuara ayrıca, Türk Sanat Müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy da Matrons Abiye Giyim standına geldi. Sevenleri kendisini görmek için standa akın etti.4 gün sürecek IF Wedding Fashion İzmir’de gerçekleşecek 6 defile ile birlikte dünyaca ünlü mankenler de podyumdaki yerini alıyor. Organizasyonunu Öner Evez’in üstlendiği AlfaBeta SS 18 ‘COUTURE’ defilesinde podyumda olacak Victoria Secret meleği Maryna Linchuk, Türkiye’de ilk kez fuarizmir’de podyuma çıktı. Mankenliğe veda edip müzik sektörüne geçiş yapan Ayşe Hatun Önal da uzun bir aranın ardından IF Wedding Fashion İzmir’de podyumdaki yerini aldı. Defilede ayrıca, Merve Büyüksaraç, oyuncu ve model Tuba Melis Türk ile Ece Begüm Yücetan gibi 30 model de görsel bir şölen sundu.Geçtiğimiz yıl düzenlenen IF Wedding İzmir kapsamında yer alan 8. Gelinlik Tasarım yarışması birincisi Amor Gariboviç’in 38 parça tasarımından oluşan ve İtalyancada ‘İnci’ anlamına gelen “Perla” isimli koleksiyonu ise Çağla Şikel, Özge Ulusoy, Irmak Atuk, Merve Büyüksaraç, Elif Ece Uzun, gibi ünlü mankenler tarafından sahneye taşındı.4 gün süren IF Wedding Fashion İzmir kapsamında fuar sokakları, yerli yabancı ünlü isimlerin geçidiyle ışıldayacak.