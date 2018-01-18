İzmir'deki gelinlik fuarına ünlü akını!

Dünya gelinlik, damatlık ve abiye giyim modasına yön veren IF Wedding Fashion İzmir, birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 16-19 Ocak tarihleri arasında düzenlenen IF Wedding Fashion 12. İzmir Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’nda 259 katılımcı firma, tasarımlarını görücüye çıkardı. Her biri birer podyum gibi dekore edilen stantlarda tasarımlar, ünlü isimler tarafından tanıtılıyor.



Dünyaya açılacağını fuarda duyurdu

Türkiye modayı takip ediyor

Sezonu önceden takip ediyorum



Sevenleri standa akın etti

Ünlü mankenler fuar podyumlarında yürüyor

Podyumun en iyileri “Perla” ile parladı