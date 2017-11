İzmir'deki turist sayısında büyük düşüş!

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği'nce (ETİK) yayımlanan Ekim ayı yönetim raporundaki on aylık veriler, İzmir turizminde iki yıldan buyana yaşanan gerilemeyi gözler önüne serdi. ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, “İzmir'e gelen turist sayısında 2015 yılının 400 bin gerisine düştük. Diplomasideki ve konjonktürdeki olumsuzlukların etkisini yaşıyoruz. Bunun yanında İzmir tanınmıyor, ne yazık ki yeterince ve gereğince tanıtılmıyor” dedi

ETİK'in özel yönetim raporlarının 42. sayısında İzmir turizminin Ocak - Ekim dönemi analizine yer verildi. Rapora göre, Ekim ayında hafif duraklama olmasına rağmen sayısal büyümesine devam eden İzmir turizmi on ayda yüzde 13,9 artış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde 636 bin 407 yabancı konuk ağırlayan İzmir'i bu yılın on aylık döneminde 724 bin 617 yabancı konuğa ulaştı.



On aylık dönemde gösterilen bu iyileşmeyle 2016 krizi rakamsal boyutta geride kalırken 2015 yılı verilerinin 400 bin dolayında gerisine düştü. Öte yandan Ocak - Ekim döneminde kruvaziyer turizmi de kan kaybetmeye devam etti. İzmir turizmi 2017’nin on aylık döneminde yüzde 175 artışla 7 bin dolayında kruvaziyer turisti aldı. Alsancak Limanı kruvaziyer turist trafiği 2 bin 445’ten 7 bin 28 kişiye çıktı.



Adnan Menderes Havalimanı girişleri de yüzde 13,4 artarak 675 bine çıkarken İzmir’e gelen vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 10,5 artışla 582 bine yükseldi. On aylık dönemde İzmir turizmi ana pazarları içinde Hollanda, İngiltere, İskandinavya dışında toparlanma yaşadı. Rusya başta olmak üzere BDT ülkeleri, İran ve Polonya’da yüksek oranlı büyümeler gerçekleşti.



ETİK Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, İzmir turizminin on aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 13,9 artış göstermesine karşın 2015 yılı rakamlarına yaklaşamadıklarını söyledi. İşler, "İzmir'e gelen turist sayısında 2015 yılının 400 bin gerisine düştük" dedi.



Turizm sektörünün diplomasideki ve konjonktürdeki olumsuzlukların etkisini bire bir yaşadığını dile getiren Mehmet İşler, "Bütün bunların yanında, hedef pazarlarda İzmir tanınmıyor, ne yazık ki yeterince ve gereğince tanıtılmıyor” dedi. İşler, bu konuda görev üstlenen tüm kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonların etkin çaba içinde bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.







Gelişme eğilimleri



Almanya: Alman pazarı 2015 yılından sonraki keskin düşüşü 2017’de durdurdu. Pazar on ayda 5 gelişti.



İran: 2016 yılı dışında, var olan büyümesine 2017’de de devam eden İran pazarı on ayda yüzde 76 gelişme kaydettti. İngiltere’nin önüne geçti.



İngiltere: İngiltere'nin 2013 yılından bu yana süren gerilemesi 2017’nin on aylık döneminde durağanlığa döndü. On ayda pazar yüzde 2,1 düşüş gösterdi.



Hollanda: 2014 yılından buyana süreki azalan bir seyir gösteren pazar 2017’nin on aylık döneminde kriz etkisini kıramadı. On ayda düşüş yüzde 10 oldu.



Belçika: 2014 yılından buyana var olan keskin düşüş 2017'de durdur. 2017’nin on aylık döneminde pazarda turist sayısı yüzde 7,2 arttı.



Fransa: 2016 krizini aşamayan Fransa pazarı 2017’nin on aylık dönemde gelişme yüzde 11,5 artışı yakaladı, ancak hala 2015’in çok gerisinde.



Yunanistan: Yunanistan pazarında hala 2014 yılı rekor düzeyi çok uzak. Ama 2016 krizinde yaşanan düşüş de aşıldı. On ayda pazar yüzde 15 büyüdü.



Rusya: 2017'de en hızlı toplanan pazar olan Rusya’ dan gelenlerin sayısı 2015’i geçti. On ayda gelişme yüzde 1178 oldu.



İrlanda: 2013 yılından bu yana düşüş gösteren pazar 2017'de toparlansa da hala 2015’in çok altında. on aylık dönemde pazar yüzde 50 gelişme gösterdi.



Avusturya: 2012 yılından bu yana sürekli gerileyen Avusturya pazarı 2017’nin on aylık döneminde yüzde 22 artışla 2015’e yaklaştı.



Belarus: Krizin ardından 2015 seviyesine yaklaşan pazar 2017 yılı on aylık dönemde yüzde 74 artışla ilin ana pazarları arasına giriyor.



İsviçre: 2015’ten sonra keskin daralması azalmayan pazar 2017'de de toparlanamadı. Düşüş on ayda yüzde 4 dolayına geriledi.



ABD: Düşüşe; kruvaziyer pazarının daralması 2014 ile başlayan pazar 2017'de de eski trendine doğru toparlanamadı. Ancak pazar on ayda yüzde 24 büyüdü.



Polonya: 2016 krizi öncesi zirve yapan Polonya pazarı, o dönemin üçte birine ancak ulaştı. 2017’nin on aylık döneminde toparlanma hızı yüzde yüzde56’ya ulaştı.



İsveç: Pazar hala 2015 rekor büyümesinin çok gerisinde. Düşüş eğilimi azalsa da turistte on aylık dönemde yüzde 15 azalma var.



Ukrayna: 2017'de hızlı ve rekor yükseliş yaşayan pazarlardan Ukrayna, on aylık dönemde yüzde 165 ile 2013’ten sonra en yüksek büyümeyi sergiledi.



Danimarka: 2012'den sonra 2015’te de rekor yaşayan pazar düşüşe 2017'de de devam etti. on aylık dönemde pazar yüzde 24 daraldı.



İtalya: Kruvaziyer pazarı daralırken bundan en fazla İtalya etkilendi. Hala canlanamayan pazar 2017 yılı on ayında da yüzde 2,5 düşüş yaşadı.