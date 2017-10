İzmir'den Japonya'ya kanatlı et uçacak

Türkiye'den Japonya'ya kanatlı et ithalatıyla ilgili prosedür onaylandı. Türklere oranla kanatlı et tüketiminde büyük yere sahip Japonya ile ihracat Türkiye için önemli olduğunu belirten İTB Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık Meslek Komitesi Başkanı Girit, 'Japonya ile başlayacak ihracatta İzmir %25'lik ihracat payına sahip olacak' dedi



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının ortak çalışmaları neticesinde Japonya ile kanatlı et ihracatı prosedürü onaylandı. Çalışmalar neticesinde 3 milyar dolarlık pazar kapısı Türk firmalarına açıldı. İki bakanlığın ortak yürüttüğü çalışma hakkında bilgi veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 'Eylül sonu itibariyle kanatlı etin Japonya'ya ithalatı mümkün hale geldi. Türkiye'nin önceki senelerde muhtelif hayvan hastalıkları nedeniyle Japonya'ya kanatlı eti ihraç edemiyordu diye belirterek, '2015'ten bu yana Japon tarafıyla teknik müzakereler yürütülüyordu. Teknik ticari heyetlerimiz Japonya'ya gönderildi. Japonya'nın kanatlı et ithalatının tamamına yakınını gerçekleştiren firmalardan "Japonya Et Ürünleri Ticari Birliği" ile görüşmeler yapıldı. Bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla yakın iş birliği içinde ve Bakanlığımız girişimleri neticesinde dün itibarıyla kanatlı etin Japonya'ya ihracatı mümkün hale geldi' diye konuştu.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ticaret Borsası Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık Meslek Komitesi Başkanı Bedri Girit, İzmir'de kümes hayvancılığının Türkiye'deki üretim payı arasında %20'ye sahip olduğunu belirterek, Japonya ile başlayacak ihracatta İzmir'in %25'lik paya sahip olacağını vurgulayarak, 'Japonların Türklere oranla kanatlı et tüketimindeki payı daha fazla. Bu yüzden Japonya ile ihracat Türkiye için önemli bir paya sahip' dedi.Türkiye'nin Japonya ile uzun zamandan bu yana yeni pazar alanı olarak çalışmayı planladığını söyleyen İTB Kümes Hayvancılığı ve Yumurtacılık Meslek Komitesi Başkanı Bedri Girit, Japonya'nın dünyanın en büyük ithalatçılarından biri olduğunu belirterek, 'Japonya ile yıllardır yürütülmek istenen prosedürler tamamlandı. İthalat kararı çıktı. Ama şu an beklemedeyiz. Küçük bir prosedürün onaylanmasını bekliyoruz. O tamamlanınca iki hafta içerisinde ihracatımız başlayacak. Bir hükümetle diş ticaret yapabilmek için ülkeler arasında belirli koşullar var. Koşullar yerine getirildikten sonra siyasi otoriteler ön çalışmaları yapıp, imzaları atar. Hayvansal mamüllerde sağlık sertifikası protokolünün olması gerekiyor. Şu an ithalatın başlaması bu protokolün onaylanmasına bağlı. İki ülke ile ilgili Tarım il müdürlüklerine ve gümrük kapılarına bilgilendirme yapıldı. Artık prosedürlerin uygulanma aşamasına geçiliyor. O süreçteyiz' diye kaydetti.Japonya ile ihracatta İzmir'in de büyük paya sahip olacağına dikkat çeken Girit, 'Bu tür yeni başlayan anlaşmalarda ticaret birden yüksek meblalara ulaşmaz. İlk başta kontrollü bir ihracat yapılır. 6 ay içinde büyük bir artış olmaz. Sistem tamamen 1 yıllık bir zaman diliminde rayına oturur. Belli süre geçtikten sonra ne kadarlık ihrac yapılacağı belli olur. İzmir'de kümes hayvancılığının Türkiye'deki üretim payı %20'ye sahip. Japonya ile başlayacak ihracatta ise İzmir'in ihracataki payı % 25'i bulacaktır' diye konuştu.Bazı haber kaynaklarında Japonya'yla yeni onaylanan kanatlı et ihracatıyla ilgili yasakların kalkmış olmasıyla ilgili kullanılanr ifadelerin yanlış beyan olduğuna dikkat çeken Girit şöyle belirtti, 'Yasak vardı denilemez. Yasağın kalkmış olması için daha önceden yapılan bir prosedür olması ve prosedüre yasak gelmiş, ihracatın yasaklanmış olması gerekiyor. Bizim Japonyaya kanatlı et ihracatıyla ilgili ilk defa prosedürümüz oldu. Olmayan bir ticaretin yasağı olmaz. Daha önce Japonya'ya kanatlı etimiz gitmiyordu. İlk defa gidecek.'