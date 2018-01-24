İzmir'e model fabrika kurulacak

Model Fabrika Projesi’ni Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirildiğini ve ilkinin Ankara’da açılacağını söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, ‘Bakanlık olarak hedefimize bu yıl İzmir’de bu altyapıyı açmayı koyduk. İzmir’de de bunu gerçekleştireceğiz’ dedi

Ali Budak- İzmir’de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncüsünde kurulacak model fabrikanın proje geliştirme toplantısı yapıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleşen toplantıya EBSO Başkanı



Yalın üretime vurgu



Toplantıda yaptığı konuşmada EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Bakanlık tarafından proje kapsamında İzmir’de model fabrika açılmasının planlandığını belirterek, ‘Bununla ilgili Almanya’da 2 tane model fabrika ziyareti tertip edildi, ben gidemedim meclis üyelerimiz ve sanayicilerimiz katıldı. Çok da iyi geri dönüşler aldık. Dünyada iş yapış şekil ve anlayışımızı ne şekilde değiştirmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini oradaki uygulamalarla arkadaşlarımızdan dinledik. Sanayi 4.0’ı Türkiye gündemine taşıyan odayız bununla gurur duyuyoruz. Olması gerekenleri gördük, üretim şekillerimizin yalınlaşması gerektiğimi gördük. Üretimin yalınlaşmadığı yerde sanayi 4.0 ı uygulamamın imkanı yok’ dedi.



Bilgi kaynağı üniversitelerle işbirliği



Model fabrikayla ilgili hep dile getirdikleri şeyin aynı olduğunu ve sanayi 4.0’ın uygulanmasında en büyük kaynağın bilgi olduğuna vurgu yapan Yorgancılar, şöyle devam etti: Bilginin kaynağı da üniversitelerimiz. Üniversitelerle bu ilişkiyi en üst seviyeye çıkardığınızda, sonuç almak da o kadar kolay olacak. Bakanlık, model fabrika için 6-7 metre yüksekliğinde, 600-700 metre genişliğinde kapalı bir alana ihtiyacımızın olduğunu belirtti. Bunu bir üniversitemizin kampüsünde ya da bir OSB’de hayata geçireceğiz. Yalın üretim tekniklerini bu fabrikamızda deneyerek hayata geçireceğiz.



İzmir’de de hayata geçireceğiz



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ise, bakanlık olarak model fabrika ile ikili çalışmalarının birkaç yıl geriye gittiğini ve bu konunun bakanlık olarak rüyaları olduğunu ifade ederek, ‘Sanayileşmiş ileri ülkelerde bu yapıların son 10 yılda çok etkili kullanıldığını gördük ve ülkemizde de neden olmasın diyerek yola çıktık. Sanayicilerimizin desteğiyle çok başarı kaydettiğimiz için de sevinçliyim. Bu yapılar birkaç yıl içinde kendisini finanse edecek yapıya kavuşacak. Birkaç ay içinde Ankara’da açacağız bir tane. Sanayinin dijital ve yalın dönüşümü için bu yatırımlar önemli. Bakanlık olarak hedefimize bu yıl İzmir’de bu altyapıyı açmayı koyduk ve bunu başlatacağız. Üniversitelerin katkısı burada çok önemli. Almanya’da incelediğimizde buna teknik üniversitelerin çok büyük destek verdiğini görüyoruz. Dijital dönüşüm konusunda sürekli yeni teknolojiler geliştirilmesi üniversiteler sayesinde oluyor. İzmir’de de çok büyük bir akademik altyapı var. İzmir’de de bunu gerçekleştireceğiz’ ifadelerini kullandı.



Maliyeti 15 milyon lira



Model Fabrika çalışmaları ve maliyetleri ile ilgili bir sunum yapan Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Yücel Özkara ise Ankara’da birkaç ay sonra yapımı tamamlanması beklenen model fabrikanın 15 milyon lira’ye mal olacağını belirtirken, bu fabrikaya verilen devlet desteğinin 5 milyon lira olduğunu söyledi. Yine yeri belirlenen ve inşaatına başlanan Bursa’daki model fabrikanın ise 14 milyon liraya mal olacağını ifade eden Özkara, sözlerini şöyle tamamladı: Bu fabrikaya da 4,4 milyon lira devlet desteği verildi. Son olarak İzmir ve Mersin’de model fabrika kurulması gündeme alındı. Model fabrikalar gerçek bir üretim hattına sahip ama ürettiklerini satmıyor. Katılımcılar üretim hattında bunu yaparak öğreniyor. Dünyada örneklerini görüyoruz. Özellikle Avrupa’da örnekleri çok görülüyor. Almanya bu konuda örnek. Almanya’da 7 model fabrika var. Genellikle yalın dönüşüm, enerji verimliliği gibi konularda uzmanlaşmış durumdalar. Önce yalın dönüşüm, sonra yalın dönüşümü gerçekleştirmiş bir fabrikanın dijital teknolojileri alması çok daha verimli olacaktır. - İzmir’de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncüsünde kurulacak model fabrikanın proje geliştirme toplantısı yapıldı. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) gerçekleşen toplantıya EBSO Başkanı Ender Yorgancılar , Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Yücel Özkara katıldı. Model Fabrika Kurulumu Projesi, Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Planı’ndaki ekonomik büyüme stratejisinde önem verilen sanayileşme ve verimlilik kavramlarında KOBİ’lerin verimliliğinin, rekabet güçlerinin artırılması, büyümelerinin sağlanması, kurumsallaşmalarının ve markalaşma düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla yürütülen çalışma çerçevesinde yürütülüyor.Toplantıda yaptığı konuşmada EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Bakanlık tarafından proje kapsamında İzmir’de model fabrika açılmasının planlandığını belirterek, ‘Bununla ilgili Almanya’da 2 tane model fabrika ziyareti tertip edildi, ben gidemedim meclis üyelerimiz ve sanayicilerimiz katıldı. Çok da iyi geri dönüşler aldık. Dünyada iş yapış şekil ve anlayışımızı ne şekilde değiştirmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini oradaki uygulamalarla arkadaşlarımızdan dinledik. Sanayi 4.0’ı Türkiye gündemine taşıyan odayız bununla gurur duyuyoruz. Olması gerekenleri gördük, üretim şekillerimizin yalınlaşması gerektiğimi gördük. Üretimin yalınlaşmadığı yerde sanayi 4.0 ı uygulamamın imkanı yok’ dedi.Model fabrikayla ilgili hep dile getirdikleri şeyin aynı olduğunu ve sanayi 4.0’ın uygulanmasında en büyük kaynağın bilgi olduğuna vurgu yapan Yorgancılar, şöyle devam etti: Bilginin kaynağı da üniversitelerimiz. Üniversitelerle bu ilişkiyi en üst seviyeye çıkardığınızda, sonuç almak da o kadar kolay olacak. Bakanlık, model fabrika için 6-7 metre yüksekliğinde, 600-700 metre genişliğinde kapalı bir alana ihtiyacımızın olduğunu belirtti. Bunu bir üniversitemizin kampüsünde ya da bir OSB’de hayata geçireceğiz. Yalın üretim tekniklerini bu fabrikamızda deneyerek hayata geçireceğiz.Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ise, bakanlık olarak model fabrika ile ikili çalışmalarının birkaç yıl geriye gittiğini ve bu konunun bakanlık olarak rüyaları olduğunu ifade ederek, ‘Sanayileşmiş ileri ülkelerde bu yapıların son 10 yılda çok etkili kullanıldığını gördük ve ülkemizde de neden olmasın diyerek yola çıktık. Sanayicilerimizin desteğiyle çok başarı kaydettiğimiz için de sevinçliyim. Bu yapılar birkaç yıl içinde kendisini finanse edecek yapıya kavuşacak. Birkaç ay içinde Ankara’da açacağız bir tane. Sanayinin dijital ve yalın dönüşümü için bu yatırımlar önemli. Bakanlık olarak hedefimize bu yıl İzmir’de bu altyapıyı açmayı koyduk ve bunu başlatacağız. Üniversitelerin katkısı burada çok önemli. Almanya’da incelediğimizde buna teknik üniversitelerin çok büyük destek verdiğini görüyoruz. Dijital dönüşüm konusunda sürekli yeni teknolojiler geliştirilmesi üniversiteler sayesinde oluyor. İzmir’de de çok büyük bir akademik altyapı var. İzmir’de de bunu gerçekleştireceğiz’ ifadelerini kullandı.Model Fabrika çalışmaları ve maliyetleri ile ilgili bir sunum yapan Verimlilik Genel Müdürlüğü Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Dr. Yücel Özkara ise Ankara’da birkaç ay sonra yapımı tamamlanması beklenen model fabrikanın 15 milyon lira’ye mal olacağını belirtirken, bu fabrikaya verilen devlet desteğinin 5 milyon lira olduğunu söyledi. Yine yeri belirlenen ve inşaatına başlanan Bursa’daki model fabrikanın ise 14 milyon liraya mal olacağını ifade eden Özkara, sözlerini şöyle tamamladı: Bu fabrikaya da 4,4 milyon lira devlet desteği verildi. Son olarak İzmir ve Mersin’de model fabrika kurulması gündeme alındı. Model fabrikalar gerçek bir üretim hattına sahip ama ürettiklerini satmıyor. Katılımcılar üretim hattında bunu yaparak öğreniyor. Dünyada örneklerini görüyoruz. Özellikle Avrupa’da örnekleri çok görülüyor. Almanya bu konuda örnek. Almanya’da 7 model fabrika var. Genellikle yalın dönüşüm, enerji verimliliği gibi konularda uzmanlaşmış durumdalar. Önce yalın dönüşüm, sonra yalın dönüşümü gerçekleştirmiş bir fabrikanın dijital teknolojileri alması çok daha verimli olacaktır.