İzmir'e yeni bir fuar. Hazır giyime can suyu olsun diye...

İZFAŞ, fuarlarına bir yenisini daha ekledi. 17-20 Ekim 2017 tarihinde fuarizmir’de ilk kez düzenlenecek olan İzmir Pretexpo “1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı”, hazır giyim sektörünün güçlenmesinde önemli rol oynayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege İhracatçı Birlikleri’nin katkılarıyla, İZFAŞ tarafından hayata geçirilen Pretexpo – Moda ve Hazır Giyim Fuarı, Türkiye’nin en yeni ve en modern fuar merkezi fuarizmir’de kapılarını açarak hazır giyim markalarının, parakendecilerin, toptancıların ve tasarım firmalarının yerli ve yabancı hazır giyim üreticileri ile buluşabilmeleri için zemin hazırlıyor.



Hazır Giyim sektörü en çok istihdam sağlayan alanlardan biri olmasına karşın, Türkiye’nin ihracat performansının gerisinde kaldı.1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı, sektörün açığının kapatılmasında başlangıç oluşturacak.



İhracat düştü



Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı geçtiğimiz yıl yaklaşık 17 milyar dolar olarak gerçekleşirken, toplam ihracat içindeki payı yüzde 11,9 oldu. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği de 1 milyar 226 milyon dolar, Ege İhracatçı Birlikleri 10 milyar 908 milyon dolar ihracat yaptı.



İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine göre, 2017 yılının ilk sekiz ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yıllık 1,8 düşüşle 11,4 milyar dolar oldu.



Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı ilk sekiz ayda yüzde 11.1 iken; 2016 yılının ilk sekiz ayında bu oran yüzde 12,5 olarak belirlenmişti.

2017 yılında Türkiye ihracatı yaklaşık yüzde on artarken, hazır giyim yüzde iki eksildi.



İş hacmi genişleyecek



İzmir Pretexpo, 1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı, tanınmış markalara ev sahipliği yaparak , iş hacimlerini geliştirmeleri için olanak sağlayacak.

Firmalar, Pretexpo’nun itici gücüyle, ihracatlarını artırma olanağı bulurken, sektörün gelişimini de izleyebilecek.



Moda şölenine hazırlık



Fuar, ekonomiye sağlayacağı önemli katkıları yanında, moda sektörünün önemli markaları biraraya getirerek görsel bir şölen oluşturacak.

Türkiye’nin ihracat potansiyelinin başında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri geliyor. Ortadoğu, Rusya, Afrika ülkeleri, Amerika, Türki Cumhuriyetler ile çeşitli bölgelere de Türkiye’den hazır giyim gidiyor. AB ülkelerinde arasında en büyük pazarımızı da Almanya oluşturuyor.



İzmir Pretexpo’ya, Ortadoğu, Rusya, Ukrayna ve Türki Cumhuriyetler’den satın alma heyetleri bekleniyor.



Sektörlerin ihracat potansiyelini artırmayı hedefleyen İzmir Pretexpo, 1. Moda ve Hazır Giyim Fuarı’nın ürün grupları şöyle: “Kadın Giyim, Erkek Giyim, Çocuk Giyim, Spor Giyim, Aksesuar, Kot Giyim, Deri Giyim, İç Giyim, Kürk, Mayo ve Bikini.