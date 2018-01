İzmir gelinlik fuarı büyük beğeni topladı

Türkiye'nin önemli markalarından biri haline gelen IF Wedding Fashion İzmir, Türk ve dünya modasının önemli katılımcıları ile ünlü markaların buluşma noktası oldu. Fuar İzmir’deki organizasyonu dünyadaki önemli fuarlarla kıyaslayan yerli ve yabancı firma yöneticileri, İzmir'deki Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’na övgü yağdırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, 12. yılında başarı çıtasını daha da yukarı taşıdı. Metraj bakımından “Avrupa'nın en büyüğü” olarak ulusal ve uluslararası markalarına ev sahipliği yapan fuarın yakaladığı ivmeyi yakından izlediklerini söyleyen katılımcılar, bu yılki hareketliliğin geçmiş yıllara göre daha da arttığını belirtti.



IF Wedding Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı’na ziyaretçi ve katılımcılardan ilk kez gelenler de vardı, ilk günden itibaren bu fuardan vazgeçmeyenler de.. İşte Fuar İzmir’ide buluşan yerli ve yabancı katılımcıların düşünceleri:





Gelinlik şehri İzmir



İulia Vielle (Fransa) : “Avrupa’da bilinen markamızı Türkiye'ye de tanıtmak için ikinci kez İzmir’e geldik. Almanya, İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti gibi birçok Avrupa ülkesine gelinlik veriyoruz. Geçen yıla göre bu sene fuarda daha hareketlilik var. Türk firmalar ve tasarımcılar tarafından da ürünlerimiz beğeniliyor. İzmir’i kısa sürede olsa gezme fırsatım oldu. Gelinlik ve abiyelerin olduğu bir grup yapılaşma (Mimar Kemalettin Moda Merkezi) gerçekten çok güzel bir alan. Şehirde böyle alanın olması, İzmir’in gelinlikle anılan bir şehir olduğunu gösteriyor.”





ABD'den geldiler, mutlu ayrıldılar



Fadi Tabet (Lübnan) : “Bu muhteşem fuara katılmak için ABD'den geldik. 3 yıldır IF Wedding İzmir’e katılıyoruz ve her sene memnuniyetimiz gittikçe artıyor. Geçen yıla oranla çok büyük bir alanda, daha fazla müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Hem satış açısından hem de ürün çeşitliliği açısından son derece mutlu ayrılacağımız bir fuar. Gelinlik fuarına önümüzdeki sene de geleceğiz.”





“Böyle fuar görülmedi”



Songül Başar: “Londra, Almanya, İngiltere, Fas, Cezayir, Tunus, Gana, Azerbaycan ve Türkiye’ye ürün veren bir firmanın sahibiyim. Dünyadaki bir çok fuara katılma fırsatı buldum ama ben böyle bir konsept, böyle bir fuar görmedim. Türkiye adına gerçekten çok sevindirici. İnanın otellerde yer kalmamış. Fuar alanını çok güzel bir yere yerleştirmişler; havaalanına çok yakın ve ulaşımı kolay. Avrupa’dan çok daha güzel bir fuar olmuş; kimse kusura bakmasın. Burada tüm dünyayı kendimize bağlamış gibiyiz. Her şey kusursuz gözüküyor. Bu işi yapanlar ve ülkem adına gerçekten iftihar ediyorum.”





“Gelecek yıl yine İzmir'deyiz”



Nalanda Bhandari (Hindistan) : “Hindistan’da kendi adımı verdiğim 15 yıllık, el işi ürünlerin olduğu firmanın sahibiyim. İlk defa IF Wedding İzmir’e katıldım. Buradaki ortam inanılmaz güzel. Çok büyük ve geniş bir platform olarak karşımıza çıkan Fuar İzmir, düğün ve gelinlik organizasyonu için bulunmaz bir yer. Gelecek sene yine İzmir’deyiz.”





"Bu fuarı bilmeyen yok"



Elie Bejjani (Lübnan) : “Dünya üzerinde bilinen bütün fuarlara katılıyorum. İzmir Fuarı’nın ününden dolayı buraya geliyorum. Lübnan’da bu fuarı bilmeyen yok. Ben de bu yüzden İzmir’de ve Türkiye’de daha tanınmak istiyorum. Paris ve New York’taki fuarlara sürekli katılıyoruz ve müşterilerimizin çoğu oralardan ancak İzmir sayesinde de yeni anlaşmalar sağladık. Bu yüzden gelecek sene yine bu fuarda olacağım.”





Vazgeçilmez olacak



Dina Muna (İsrail) : “Bu fuardaki tek İsrailli firmayız. İzmir’deki fuara katılmamızın nedeni, gerçekten dev bir alanda birbirinden ünlü tasarımcılarla bir arada olmak isteyişimizdi. Ayrıca burası gerçekten çok güvenli ve müşteri açısından da bizim istediğimiz ilgi var. Önümüzdeki yıllarda da vazgeçilmezimiz bu fuar olacak.”





Hareket ve bereket



Ali Mohammad Amooei (İran) : “Gelinlik üreten bir firmanın sahibiyim. 4 seneden beri IF Wedding İzmir’e katılıyorum. İzmir’in bize kattığı artılar çok. Bu yüzden aktif bir biçimde her sene fuara katılmaya devam ettim. Buradaki hareketlilik ve etkileşim oldukça fazla. Farklı ülkelerden çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Gelinlik anlamında İzmir Fuarı zaten bir marka haline geldi. Kesinlikle seneye yine buradayız.”



"Müşteri sayımız arttı"



Fatih Nasıroğlu: “İstanbul kökenli bir firmanın sahibiyim ve bu sene İzmir’deki fuara ikinci kez katıldık. Çok güçlü yabancı müşterilerimiz oldu. Fuar’daki müşteri sayısı geçen seneye göre çok arttı ve bu sene fuar daha da iyiye gitti. Başka gelinlik ve abiye fuarlarına katılma gereksimi duymuyorum çünkü İzmir, tüm ihtiyaçlarımıza yanıt veriyor.”





Marka tanıtımı



Rachad Itani (Lübnan) : “Geçen sene fuara ilk katılışımdı ve markamın bilinirliği daha azdı. Ancak bu sene fuara katıldığımda gördüm ki, markam artık burada da tanınmış. Uluslararası tasarımcıların aynı hol içerisinde bulunması aslında çok önemli. If Wedding İzmir hepimiz için çok güzel geçiyor. Müşterilerimiz tasarımlarımızı ve çizgilerimizi beğeniyor. Artık hep İzmir'de olacağız.”





Tasarım zenginliği



Erdal Güvenç: “İzmir, fuarcılık anlamında her sene kendini yenileyen ve üstüne artı değerler koyan bir konuma geliyor. Koleksiyonlar muhteşem, kalite de çok iyi. Fuar hem yabancı hem de yerli ziyaretçi açısından oldukça hareketli.. Avrupa ve Arap ülkelerinin ihtiyacını karşılayacak tasarım zenginliği İzmir’de mevcut. Bu fuara 10 sene sonra tekrar baktığımızda, çok farklı bir yerde göreceğiz.”





Dünyanın gelinlik başkenti



Süleyman Deli: “IF Wedding İzmir sayesinde firmamız gün geçtikçe dünyadaki yerini almaya başladı. Firmamın büyümesinde If Wedding’in katkısı çok büyük. İzmir'deki fuarlara katıldıktan sonra hızlı bir yükseliş sergiledik. Dünyadaki birçok fuara katıldım ama gördüm ki, hem katılımcı hem de ziyaretçi olarak İzmir fuarının başarısı tartışılamayacak kadar iyi. Fuar, bu sene geçtiğimiz senelere göre çok çok daha iyi bir durumda. Gerek yurt dışından gerekse yurt içinden gelen katılımcıların sayısı her geçen gün artıyor. Aslında İzmir, ‘dünyanın gelinlik başkenti’ olarak anılmaya başlandı.”