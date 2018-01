İzmir gelinlik fuarı, dünya devlerini ağırlayacak

Gelinlik ve abiye sektöründe son dönemdeki büyümesiyle dünya genelinde tanınırlığa kavuşan IF Wedding - İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, bu yıl dünya devlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelinlik üretim merkezi konumundaki İzmir'in, 12 yıldır düzenlenen fuarla sektörde hızla büyüdüğüne işaret etti.



Hem istihdam edilen kadın sayısı hem de ihracat açısından sevindirici gelişmelerin yaşandığı sektörün, bu yıl 16 Ocak'ta düzenlenecek fuardan çok umutlu olduğuna değinen Kızılgüneşler, yurt dışından katılım teyidi veren alım heyetleri içinde dünya markalarının bulunduğunu vurguladı.



Fuarın bu yıl katılım, ziyaret ve ticari bağlantı rekoru kırmasını beklediklerini dile getiren Kızılgüneşler, "IF Wedding Fuarı'na, sektöründe Avrupa'nın en büyüğü olarak gösterilen Pronovias da katılım kararı aldı. Bu bizim için önemliydi. Çünkü daha önceki fuarlarda davet etmemize rağmen gelmiyorlardı. Bu sene tedarikçi bulmak için bir satın alma grubuyla katılma kararı aldılar. Bu firma alımlarını genelde Çin'den yapıyordu. Bu fuarda ilk bağlantıları kurarsak gerisi gelecektir." ifadelerini kullandı.



"Avrupa'da kendi alanında en büyük fuar olduk"

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Abay da fuarın Türkiye'ye mal olmuş bir organizasyon olduğuna dikkati çekti.Geçen yıl düzenlenen 11. IF Weding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda 20 bin metrekarede hizmet verdiklerini ve 225 firmanın katılım gösterdiğini hatırlatan Abay, "Bu yıl alanımızı 23 bin 500 metrekareye, firma sayısını da 256'ya çıkardık. Fuar her geçen sene katlanarak büyüyor." diye konuştu.Fuara katılacak firmaları seçerken ince eleyip sık dokuduklarını dile getiren Abay, gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe dünya genelinde bilinen bir fuar olduklarını kaydetti.Geçen yıl düzenlenen fuarı 22 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Abay, "Yaklaşık 30 ülkenin katılacağı fuarımıza 30 bin ziyaretçinin gelmesini bekliyoruz. Bu da fuar için bir rekor anlamına geliyor. Bu ziyaretçilerin de 8 bininin yabancı olacağını tahmin ediyoruz." dedi.Yurt dışındaki firmaların ilgisinin her sektörde olduğu gibi giyim sektörü için de önemli olduğuna dikkati çeken Abay, şöyle konuştu:"İzmir'de MARBLE'dan sonra en büyük fuarız. Avrupa'da ise kendi alanında en büyük fuar olduk. Fuara ilk başladığımız yıllarda Avrupa pazarını hedeflemiştik ve İtalya başta olmak üzere Fransa ve Almanya pazarlarına satma hedefimiz vardı. Başarılı olduk ama sonrasında baktığımız da ise bütün Avrupa'ya yayılmakla birlikte Ortadoğu pazarına da hakim olarak görüyoruz firmalarımızı."Abay, fuarın gerçekleşeceği tarihler arasında İzmir'deki otellerde yer kalmadığını, yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin konaklamak için Urla, Çeşme ve Kuşadası gibi ilçeleri tercih etmek zorunda kaldığını sözlerine ekledi.