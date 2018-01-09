İzmir göç aldıkça, konut fiyatları artıyor

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu endeksa.com’un verilerine göre son 3 yıldır %5 dolayında göç alan İzmir’de konut fiyatları hızlı bir yükselişte. Türkiye’de İstanbul’dan sonra konut fiyatlarının en yüksek olduğu ikinci şehir olan İzmir’de ortalama konut fiyatı 337.000 TL, konut yatırımının ortalama geri dönüş süresi ise 20 yıl

Gayrimenkul değerlemede dijital teknolojilerin gelişmiş olanaklarını kullanan www.endeksa.com verilerine göre İzmir genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.725 TL, ortalama konut fiyatı 337.000 TL, ortalama kira 1.430 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise ortalama 20 yıl. 1+1’den 6+1’e kadar farklı konut tiplerinin yer aldığı İzmir genelinde 1+1’ler ortalama 183.000 TL ve geri dönüş süreleri 16 yıl, 2+1’ler ortalama 235.000 TL, geri dönüş süreleri 18 yıl, 3+1’ler ortalama 342.000 TL, geri dönüş süreleri 22 yıl, 4+1’ler ise ortalama 734.000 TL, geri dönüş süreleri 23 yıl.



Konut fiyatlarında Türkiye’de ikinci sırada



Bornova’da metrekare fiyatı 3.075 TL, Karşıyaka’da 3.150 TL

Güzelbahçe’de 250.000-1.200.000 TL

Seferihisar’da 165.000-490.000 TL

Menemen’de ortalama fiyat 230.000 TL

Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt, İzmir gayrimenkul piyasasıyla ilgili olarak şunları söylüyor: “İzmir son 3 yıldır her yıl %5 ve üzerinde net göç hızı olan bir şehir. Bu da gayrimenkul fiyatlarında artışa sebep oluyor. İzmir şehir merkezinde kentsel dönüşümün etkisiyle Bornova, Bayraklı ve Karşıyaka konut yatırımında öne çıkan bölgeler. Ulaşım projeleri ve doğal güzellikleriyle de öne çıkan bölgede gayrimenkul fiyatlarının artış gösterdiğini görüyoruz. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu ile İstanbul-İzmir arasının 4 saate inmesiyle sahil şeridinde Urla, Çeşme, Seferihisar ve Güzelbahçe’de konut ve arsa fiyatlarında artış görülüyor. İzmir’de arsa-arazi yatırımı yapılan ilçelerin başında ise Çeşme, Urla, Güzelbahçe Karaburun, Kemalpaşa, Torbalı, Menemen ve Seferihisar geliyor. Sürekli güncellenen endeksa.com verilerine göre İzmir, İstanbul’dan sonra konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu il konumunda. Konut yatırımının geri dönüş süresi ise İstanbul ile aynı seviyede. İzmir’de konut fiyatlarının önümüzdeki dönemde de artış trendinde olacağını öngörüyoruz.”Bornova’da ortalama konut satış metrekare fiyatı 3.075 TL’ye kadar çıkıyor. Ortalama konut fiyatı 364.000 TL, ortalama kira 1.380 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl. Bayraklı’da ortalama konut satış metrekare fiyatı 2.725 TL, ortalama konut fiyatı 343.000 TL, ortalama kira 1.560 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl. Karşıyaka’da ortalama konut satış metrekare fiyatı 3.150 TL, ortalama konut fiyatı 384.000 TL, ortalama kira 1.580TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl.İzmir şehir merkezine olan yakınlığı ve müstakil konut projeleri ile öne çıkan Güzelbahçe ve Urla, yüksek gelir seviyesinde olan ve villa tipinde konut tercih edenlerin ilgi odağı oldu. Endeksa verilerine göre Güzelbahçe’de konut fiyatları 250.000 TL ile 1.200.000 TL arasında değişiyor. Ortalama konut büyüklüğü 180 metrekare, ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.850 TL, ortalama konut fiyatı 694.000 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl. Urla’da ise konut fiyatları 280.000 TL ile 1.890.000 TL arasında değişiyor. Ortalama konut büyüklüğü 175 metrekare, ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.100 TL, ortalama satış fiyatı 720.000 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yıl.Seferihisar’da son dönemde villa tipinde konut projeleri yer almaya başladı. Bu da bölgedeki konut ve arsa fiyatlarında artışa sebep oldu. Endeksa verilerine göre Seferihisar’da konut fiyatları 165.000 TL ile 490.000 TL arasında değişiyor. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.400 TL, ortalama konut fiyatı 290.000 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl.Menemen ve Torbalı ilçelerinin ise son bir yılda orta gelir düzeyine hitap eden konut projeleri ile öne çıktığı görülüyor. Endeksa verilerine göre Menemen’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 1800 TL, ortalama konut büyüklüğü 130 metrekare, ortalama konut fiyatı 230.000 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 21 yıl. Torbalı’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 1.475 TL, ortalama konut büyüklüğü 136 metrekare, ortalama konut fiyatı 200.000 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ile 23 yıl.