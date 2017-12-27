İzmir IPARD desteğini hak ediyor

İzmir'in IPARD destek kapsamında olmadığını söyleyen Kocagöz, 'Dolayısıyla bu yeni destekten de yararlanamayacak. Hâlbuki ürettiği değerler ile İzmir üreticisi de IPARD desteklerini mutlaka hak ediyor. İzmir'in de bu destek kapsamına alınmasını istiyoruz. Diğer taraftan her zaman önerdiğimiz gibi desteklerin 3 yıllık planlarda açıklanacağının bizzat başbakan yardımcımız tarafından açıklanmasını da çok olumlu buluyoruz' diye konuştu.
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Arman, 2017 yılının 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sarsılan ekonomide toparlanma yılı olduğunu, kredi garanti fonu destekli kredilerin ve vergi indirimlerinin bu toparlanmada önemli katkısı olduğunu anlatarak, 'Özellikle üçüncü çeyrek için yakalanan çift haneli büyüme oranı önemli bir başarı. Ancak bu büyümenin yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve yüksek bütçe açığı eşliğinde geliştiğini gözden uzak tutmamamız lazım' dedi.
Dış ticaret açığı
Türkiye'nin potansiyelinin en yüksek olduğu alanlardan birisinin de tarım sektörü olduğunu hatırlatan Arman, 'Ancak tarım sektöründe de performansımız ekonominin bütününe göre çok düşük. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarken, ithalatımız yüzde 14 artış gösterdi. Üstelik geçen yıl tarım ve gıda ürünleri ihracatımız, 9 aylık dönemde, 1 milyar dolar fazla verirken bu yıl aynı dönemde ithalatımız ihracattan yaklaşık 100 milyon dolar fazla gerçekleşti. Kısacası, bu yılın ilk dokuz ayında tarım ve gıda ürünleri net dış ticaretinde açık verdik' diye konuştu.
Hayvancılıkta dışa bağımlıyız
Hayvancılık sektöründe de sıkıntılar olduğunu belirten Arman, şöyle dedi: '2017 yılının ilk dokuz ayında 196 milyon doları damızlık olmak üzere 903 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı gerçekleştirdik. 2016'da damızlık sığır ithalatında Çin'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldık. Canlı hayvan olarak ihracatımız ise büyük bir çoğunluğu kümes hayvanı olmak üzere sadece 25 milyon dolar civarında gerçekleşiyor. Kısacası uzun yıllardır sürdürdüğümüz hayvancılık politikalarımızın geldiği nokta maalesef ithalata bağımlı bir yapı. Mevcut mera alanlarımızın yüzde 65'i zayıf, yüzde 20'si orta, yüzde 10'u iyi ve geriye kalan sadece yüzde 5'i çok iyi vasıfta bulunuyor. Nasıl tarımdaki sorunları çözmeden ekonomideki sorunları çözmemiz mümkün değil ise, yem ile ilgili sorunları çözmeden de hayvancılığımızı kalıcı olarak düzeltmemiz mümkün değil.'
2018 bütçesi 14 milyon 400 bin lira
İzmir Ticaret Borsası'nın 2017 yıl için gelir ve gider bütçesini 12 milyon 350 bin lira olarak tahmin ettiklerini belirten Arman, kesin hesapların gelecek ay netleşecek olmasına rağmen, 2017 yılı için gelirlerin tahminlerinden daha yüksek, giderlerin ise tahminlerinden daha düşük gerçekleştiğini düşündüklerini söyledi. Arman'ın konuşmasının ardından İzmir Ticaret Borsası 2018 yılı gelir ve gider bütçesi 14 milyon 400 bin lira olarak oybirliği ile kabul edildi.