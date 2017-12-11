İzmir iş dünyasında büyüme değerlendirmesi

Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı. Rakamlara göre Türkiye rekor kırarak yüzde 11.1 oranında büyüdü. İzmir iş dünyası büyüme rakamlarını değerlendirdi

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Türkiye, olması gerektiği gibi sanayi ve ihracatla büyüdü." ifadesini kullandı.



Yorgancılar, yaptığı açıklamada, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.



Yüzde 11,1'lik büyümede tarım dışındaki tüm sektörlerin güçlü etkisi olduğunu bildiren Yorgancılar, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 16, turizm gelirlerinin de yüzde 38 arttığına dikkati çekti. Yorgancılar, "Bu veriler büyümeye ilişkin olumlu yansımayı ortaya koyarken, beklentiler doğrultusunda oldukça kuvvetli bir büyüme gerçekleşmiştir. Türkiye, olması gerektiği gibi sanayi ve ihracatla büyüdü." görüşünü ifade etti.



Türkiye'nin ulaşmak istediği büyük hedefler için yüzde 5 ve üzerinde sürdürülebilir büyüme performansına sahip olması gerektiğine dikkati çeken Yorgancılar, ülkenin 2017 yılında yüzde 6-7 büyüyeceğini belirtti.





"Zorunlu olmadıkça yerli ürün tüketin"



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk de büyüme rakamlarının kalıcı olması ve işsizliğin azalması için zorunlu haller dışında ithal ürünler yerine yerli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini belirtti.



Yerli ürünlerin tercih edilmesinin, ekonomi ve istihdamın yanı sıra Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma çabası içinde olan firmalara da katkı sağlayacağını vurgulayan Ünlütürk, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türk ihracatçısı son 1 yıldır her ay yeni bir başarı hikayesi yazıyor. Bu başarının 2018 yılında da devam etmesi için Türkiye'de üretim ve ihracat yapan 67 bin ihracatçı firma ve ihracatçı firmalara ara malı üretimi yapan yüz binlerce firmanın ara malı üretimini artırmak gerekir. 2023 hedeflerine erişebilmek için yapılacak üretimlerin Türk vatandaşlarımız tarafından tüketimde tercih edilmesi gerekiyor. Bu sadece yüz binlerce firma sahibine destek olarak düşünülmemeli. Milyonlarca çalışanın ve ailesinin refahına ve Türkiye'deki sosyal barışa büyük katkı sağlanacağı unutulmamalı."



"Vasata razı olmama iradesi"



İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de büyüme hızının Türkiye'nin vasata razı olmama iradesinin göstergesi olduğunu bildirdi.



Kestelli, bu sonucun ekonomide yeni bir başarı hikayesi yazma potansiyelinin devam ettiğinin kanıtı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Üzerinde baz etkisi bulunsa da Kredi Garanti Fonu kredileri ve vergi indirimleriyle desteklenmiş olsa da bu rakamlar gelecek için moral vericidir. Ülke olarak bundan sonra yapmamız gereken, reform iradesini canlandırmak, ekonomide katma değer devrimi yaratacak adımlar atmak, büyümenin dengeli dağılımını sağlamak ve bu sayede ülkemizin cazibe merkezi pozisyonuna gelmesini temin etmektir. 2018 şüphesiz en az 2017 kadar zorlu olacak. Bütçe disiplinini bozmadan tarım başta olmak üzere reel kesim desteklerinin sürdürülmesi, istikrar açısından büyük öneme sahip."