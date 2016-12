İzmir iş dünyasından TL desteği

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirası kullanılması yönünde yaptığı çağrıya ilişkin, "Şunu artık biliyoruz ki bizim bu dünyadaki tek dostumuz, kendimiz. Bir milli seferberlik ruhu ile bu işe sahip çıkmamız gerekiyor. Bu hamasi duygu bizde var. Nitekim 15 Temmuz'da bunu gösterdik ama şimdi ekonomik olarak bunun altının doldurulması gerekiyor." dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşı yaptığı çağrıyla ilgili açıklama yapan Demirtaş, İzmir'de pek çok iş adamının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısına destek verdiğini belitti.



Demirtaş, esnafın, iş adamlarının dövize karşı Türk lirasına sahip çıkmasının duyarlılıktan öte, vatani bir görev olduğunu savunarak, "Şu anda Türkiye her cephede savaşıyor, bir mücadele içinde. Suriye'de, Irak'da savaşıyor. Avrupa Birliği ile gerginlik içerisinde, ABD'den ne geleceği belli değil, belli başlı zorluklar içerisindeyiz. Şunu artık biliyoruz ki bu dünyada tek dostumuz, kendimiz. Bir milli seferberlik ruhu ile bu işe sahip çıkmamız gerekiyor. Bu hamasi duygu bizde var. Nitekim 15 Temmuz'da bunu gösterdik ama ekonomik olarak bunun altının doldurulması gerekiyor." diye konuştu.



Dövize endeksli borçlanma senedi önerisi



Devletin, ekonomiye hayat veren iş adamlarının varlıklarını sürdürebilmesi için dolara alternatif olarak seçenek sunması gerektiğini dile getiren Demirtaş, şunları kaydetti:



"Şu anda dövize endeksli, hatta biraz daha üzerinde kazanç sağlayabilecek bir enstrüman çıkarılır ise bu süreç daha da hızlanır. Buna bakmak lazım. Dövize endeksli borçlanma senedi konusuna bakmamız lazım. Ülkemizin aynı zamanda dövize de ihtiyacı var. Bunun için bizim 2017 yılında ne yapıp edip, turizm gelirlerimizi ve ihracatımızı artırmamız gerekiyor. Bunun için hepimiz yollara düşmeliyiz, ihracat konusunda da fuarları gezerek, tanıtımlar yaparak ihracatı ve turizmi artırmanın çarelerini aramamız gerekiyor ki sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Başbakan'ımıza bu konuda daha fazla destek verelim."



Demirtaş, esnafın ve vatandaşın yaptığı fedakarlığın takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz de kendi çapımızda İzmir Ticaret Odasının kurmuş olduğu İzmir Ekonomi Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden aldığımız eğitim ücretlerini, döviz hesaplarında tutuyorduk. Ancak sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı ile hesaplarımızdaki yaklaşık 250 bin doları hemen bozdurduk. Bu duyarlılık olduğu sürece, bu konudan başarı ile çıkabiliriz. Ekonomimiz güçlü bir ekonomi. Güçlü ekonominin bu badireyi de atlatacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Yerel para birimiyle ticaret mümkün



Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Sabri Ünlütürk de ihracatçılar olarak, hareketli döviz kurundan rahatsızlık duyduklarını, istikrarlı kuru tercih ettiklerini söyledi.



Ünlütürk, özellikle komşu ülkelerle yapılacak dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılmasının ihracatçıyı rahatlatacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Yerel parayla ticaret yapılması konusu bizim uzun zamandır konuştuğumuz, dile getirdiğimiz bir konu. Özellikle Rus rublesinin, geride kalan yıllarda çok hareketli olduğu dönemlerde, kur riskinde korunmak için ruble ve lira ile alışveriş yapalım diye konuyu birkaç kez gündeme getirdik. Bizce bu konunun üzerine gidilmesinde fayda var. Özellikle komşu ülkelerle ticaretin Türk lirası ile yapılması mümkün. Belki bununla ilgili bankalarımızın, Merkez Bankasının bize destek olması gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz zamanlarda da bu gündeme geldiğinde kur farklılıklarının nasıl çözümleneceğiyle ilgili birtakım teknik sıkıntılar vardı. Bizce bunlar çözülebilir."



Dış ticarette yerel para biri kullanmanın avantajlarına işaret eden Ünlütürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Yerel para ile ticaret yapmak her ülkenin kolayına gelen bir şey. Özellikle kur dalgalanmalarından etkilenmeyecek. Biz ihracatçılar olarak her zaman istikrarlı, dalgalanmayan kurdan yanayız. Büyük firmalar, finansman kuruluşlarının korunma araçlarından faydalanabiliyor. İleriye dönük opsiyon ve benzer araçlarla ticaretlerini, ihracatlarını koruma altına alabiliyorlar ama bizim çok sayıda küçük ihracatçımız var. Küçük firmaların bu koruma araçlarını aynı şekilde kullanıp, bu kur dalgalarından korumaları mümkün değil. Küçük, orta ihracatçıların kendi paraları ile ticaret yapmaları onlara büyük kolaylık sağlayacaktır. Biz üyelerimizle bu konuları paylaşıyoruz, üyelerimizin bu konuda gereken kolaylığı sağlayacağına inanıyoruz."