İzmir iş dünyasının projeleri Erdoğan'ın listesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük İcraat Programı’nı değerlendiren İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Çin ile her alanda işbirliğinin arttırılmasından tarım ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulacak olmasına; KOBİ’lerin e-ticarette daha etkin yer almasından sağlık turizminin geliştirilmesine kadar pek çok alanda İzmir iş dünyasının dile getirdiği konuları Cumhurbaşkanımızın 400 projesi içinde görmek bizi mutlu etti” dedi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’in üzerinde önemle durduğu ve her fırsatta dile getirilen önemli projelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük icraat programında yer almasını değerlendirdi.

‘TARIM OSB’ LİSTEDE

Yazılımdan, teknolojik yatırımlara ve ihtisas organize sanayi bölgelerine kadar toplam 400 projenin ülke ekonomisini daha büyüteceğini söyleyen Özgener, İzmir’in sesinin Ankara’dan da duyulmasının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti. İzmirliler olarak kenti geliştirecek projeleri hayata geçirmek istediklerini açıklayan Özgener, “Bunların başında Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın açıkladığı projeler arasında Tarım OSB ve benzer ihtisas OSB’lerin kurulacak olması İzmirliler olarak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun göstergesi” dedi.

İZTO’DA SÖYLENDİ; 400’E GİRDİ

Geçtiğimiz hafta İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen E-Ticaret Zirvesi’nde KOBİ’lerin de e-ticareti artırması gerektiğinin vurgulandığını hatırlatan Başkan Özgener, “Zirve’de KOBİ’lerin ihracata yönelmesinin zorunlu olduğunu söylemiştik. Açıklanan 400 proje içinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizi (KOBİ) ihracata teşvik etmek ve e-ticarette ‘Made in Turkey’ markasını yaygınlaştırmaya yönelik desteklerin olacağının belirtilmesi bizi gururlandırdı” diye konuştu.

“SAĞLIK TURİZMİNDE MERKEZ OLABİLİRİZ”

İzmir’in özellikle sağlık turizminde oldukça büyük bir potansiyel barındırdığını da aktaran İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Termal turizmden yaşlı bakımına, organ naklinden plastik cerrahiye kadar geniş bir yelpazede sağlık turizminde İzmir’in merkez olabileceğini dile getiriyorduk. Cumhurbaşkanımızın Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Türkiye’yi sağlık turizminde marka haline getirmek istemesi de bizlerin doğru yolda ilerlediğimizin ispatı. Bu alanda en büyük potansiyele sahip kentlerin başında gelen İzmir’in yakın gelecekte ‘merkez’ olabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇİNLİLERİN UĞRAK NOKTASI İZMİR, KATKIYA HAZIR”

İZTO’nun son aylarda Çin ile ilişkilerini derinleştirip Çin’in dev firmalarından sosyal medya fenomenlerine ve film yıldızlarına kadar birçok Çin heyetini ağırladığını da açıklayan Özgener, “Cumhurbaşkanımız turizm alanında yeri pazarlara açılacağını belirterek Çin’in turizm payından daha fazla pay almak için eylem planlarının hazırlandığını belirtti. İzmir Ticaret Odası olarak, son derece iyi ilişkiler içinde bulunduğumuz ve yoğun şekilde Çinli heyetleri ağırladığımız İzmir’den katkı koymaya hazırız” dedi.

“İZMİR’İN RÜYASI, GERÇEĞE DÖNÜŞEBİLİR”

Yüksek katma değerli üretim için tasarım ve inovasyonun desteklenmesinin ihracatta önemli döviz katkısı sağlayacağını da sözlerine ekleyen Özgener şunları söyledi: “Odamızın önceki hizmet binalarında Girişimcilik Merkezi’ni hayata geçirme çalışmalarımız sürüyor. Urla Yarımadası’nda ise, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öncülüğünde İzmir Teknoloji Üssü’nün kurulması için protokol imzalandı. Yarımada’nın tıpkı Silikon Vadisi gibi olacağını; arge, inovasyon ve teknoloji konularında büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiriyorduk. Cumhurbaşkanımızın açıklamasında teknoloji, bilişim, arge ve yenilikçiliğe özel önem vereceğini, bu alandaki yatırımların arttırılacağını söylemesiyle İzmir’in bu rüyasını gerçeğe dönüşebilir.”