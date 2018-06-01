İzmir Kemeraltı'na Çetinkaya açılıyor

Çetinkaya Grubu’nun İzmir mağazası, Kemeraltı’nda 02 Haziran 2018’ de hizmete girecektir

İzmir Kemeraltı'na Çetinkaya açılıyor
01 Haziran 2018 Cuma 15:56

61 yıllık köklü geçmişe sahip Çetinkaya Şirketler Grubu, yeni mağazasında da en kaliteli ürünü en makul fiyatlarla ziyaretçilerine sunmaya hazırlanıyor.

İzmir Kemeraltı’nda hizmet verecek olan mağaza, ürün gamının yanısıra fiyat ve kalitesiyle de İzmir’ de  fark yaratmaya devam edecek. Ayakkkabıdan gömleğe, kabandan kemere A’dan Z’ye binlerce ürünün yer aldığı mağaza, bir ailenin tüm bireyleri için bütçe dostu kazançlı alışveriş imkanlarını sunacak.

2018’ in trend koleksiyonlarından oluşan tekstil ürünleri; Miyamira, Mentality, Massa,  Fithit,  Fitkid ve Fitclub ve ulusal markalarıyla bayan, erkek, çocuk, aktif spor ve casual giyim için birbirinden özel tasarımlarıyla reyonlarda yerini alıyor. Ve bir Çetinkaya geleneği haline gelen kazançlı alışveriş imkanı İzmir Kemeraltı mağazasıyla canlanıyor.

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