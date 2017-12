İzmir sanal medyada pazarlanacak

İzmir Ticaret Odası’nın, Çin’de İzmir’in tanıtımını yapmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde işbirliği yaptığı Ionic Media ajansının temsilcileri ile bir araya gelen Ekrem Demirtaş, tanıtım ajansına ‘2018 yılında İzmir’e an az 250 bin turist getirin’ çağrısında bulundu



İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş , Ionic Media ajansının temsilicileriyle bir araya geldi. Demirtaş, tanıtım ajansına ‘2018 yılında İzmir’e an az 250 bin turist getirin’ çağrısında bulundu.Kruvaziyer turizminde İzmir’e gelen turist sayısının son yıllarda ne yazık ki sıfırlandığını vurgulayan İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, turizmin canlanması için Çin ve Rusya’nın büyük öneme sahip olduğunu söyledi.Çin’de İzmir’i tanıtmak amacıyla Ionic Media ajansı ile işbirliğine girerek, Çin’den gelen turist sayısını artırmak istediklerini kaydeden Demirtaş, ‘Çin’e gitmeye hazırız. Ama yeter ki 2018 de burada Çinli turistleri görelim. 250 bin Çinli turisti buraya çekmek için elimizden geleni yapacağız. 1 roadshow yaptık ama yeterli değil. Çin’de önemli olan belediye başkanları. Ocak sonu Şubat başı gibi belediye başkanımız Aziz Kocaoğlu’nu Çin’e götürmek istiyoruz. Çin’e birlikte gitmek ve şehrimizi tanıtmasını istiyoruz. Turist gönderen önemli kentlerde roadshow yaparak belediye başkanları ve turizmcilerle bir araya geleceğiz’ dedi.İzmir’in kruvaziyer turizminde büyük düşüş yaşadığını ve bu düşüşün bir türlü toparlanmadığını hatırlatan Demirtaş, şöyle devam etti: Kruvaziyer turizminde İzmir’de son yıllarda ne yazık ki rakamlar sıfıra düştü. İzmir daha önceki yıllarda 550 bin kruvaziyer turisti alıyordu. Ancak aynı şeyleri şu an için söyleyemiyoruz. Turizm konusunda oda olarak durmayacağız ve çalışacağız. Turizmin canlanması için Çin ve Rusya’nın büyük öneme sahip oralarda İzmir’i başarılı bir şekilde tanıtacağız. Potansiyel turist neredeyse oraya gideceğiz. Geçtiğimiz hafta da Çin’deki sosyal medya mensuplarını ağırladık. İzmir’e ciddi bir ilgi var. Onların da yayınlarıyla İzmir’e gelecek turist sayısı artabilir. Zaten Çin’in özellikle blogger göndermesi taraftarıyız. Çünkü şehrin tanıtımında daha aktif rol alıyorlar.2018 yılının Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edildiğini belirten Demirtaş, ‘6 Aralık akşamından bu yana Çin’deki anlaşmalı ajansımız Ionic Medya’nın temsilcilerine İzmir’i gezdiriyoruz. Onlara İzmir’i internet üzerinden değil yerinde tanıtıyoruz. Bunu yaparken de; İzmir ve ilçelerinde turizmden ekmek yiyen kim varsa herkesle işbirliği yapmaya özen gösteriyoruz. Zamanları sınırlı, tabi her ilçeye gidemiyorlar ama İzmir’i bir bütün olarak tanıtmaya da büyük önem veriyorlar. Buradan; bize sponsor olan belediyeler, ticaret odaları ve sektörde faaliyet gösteren işletmelere teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz, 2018 yılı Çin’de ‘Türkiye Turizm Yılı’ ilan edildi. Oda olarak bu yöndeki çalışmalarımız uzun bir süredir devam ediyor. Fuarcılık şefimiz, Şangay’da Belt&Road Brand yani Kuşak ve Yol Fuarı’nda. Bu fuarda İpekyolu çevresindeki 25 ülkenin katılımı var. Ülkemizden ise sadece biz varız. Çin Ionic Medya ajansı ile odamız arasında Kasım ayından başlamak üzere tanıtım ve pazarlama kampanyası başlattık. Bu tanıtım özellikle sosyal medya ile desteklenecek. Çünkü çağımızda özellikler sosyal medya çok önemli bir hal aldı. 2018’de Türkiye’ye 1 milyon, İzmir’e ise 250 bin Çinli turist bekliyoruz’ diye konuştu.