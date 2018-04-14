İzmir Ticaret Odası 'değişim' dedi

Mevcut Başkan Demirtaş’ın akşam saatlerinde tüm görevlerinden istifa ederek yarıştan çekilmesi sonrasında Mahmut Özgener tek listeyle girdiği seçimi 151 meclis üyesinin oyuyla kazandı ve 11’inci başkan oldu. Özgener’in yönetim kurulu, TOBB delege ve disiplin kurulu listelerinde yer alan isimler ise dikkat çekti

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) 9 Nisan’da gerçekleşen komite seçimleriyle oluşan meclis üyeleri yönetim kurulu başkanını seçmek için sandık başına gitti. Mevcut Başkan Ekrem Demirtaş ile Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı



İZTO Başkanı Özgener’den ilk açıklama



Seçimin ardından yeni yönetim kuruluyla zafer pozu veren İzmir Ticaret Odası yeni Başkanı Özgener şu açıklamalarda bulundu: Yaklaşık 6 ay önce değişim ihtiyacını hissederek çıktığımız yolun sonuna geldik. 6 ay boyunca çok çalıştık. Şehirde çok teveccüh gördük. Değişim ihtiyacına olan isteği içinden hissettik. Bugün de bunun sandıkta yansımasını büyük mutlulukla gördük ve başkan seçildik. Herkese, İzmir halkına, güzel odamızın üyelerine teşekkür ediyorum. Benimle beraber yol alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu değişimin farklılığını Pazartesi gününden itibaren herkes yakından izleyecek. Bize duydukları güvenin boşa çıkmayacağını görecek.



‘Rekor oy aldım’



Kendisi için duygusal bir gün olduğunu ve seçimde rekor oyla başkan olduğunu belirten Özgener, ‘26 yıl boyunca odamıza İzmir’e hizmetler etmiş eski başkan Ekrem Demirtaş’a teşekkürler ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Duygusal bir gün oldu benim için. Emeğinizin karşılığını aldığınızda hakikaten hisli oluyorsunuz. Şükürler olsun ki değişim ihtiyacından dolayı rekor oyla başkan seçildim. Tüm destek olanlara teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar’ açıklamasında bulundu.



Başkanlığımız 9 Nisan’dan belliydi



Aslında her şeyin 9 Nisan komite seçimlerinde belli olduğunu söyleyen Özgener, ‘Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Aslında 9 Nisan’daki komite seçimlerinde biz bugünün neticesini almıştık. Bugünün göstergesi 9 Nisan seçimleriydi. Üyelerimizin verdiği oylar değişim ihtiyacının göstergesiydi. Bugün geldiğimiz nokta sürpriz kesinlikle olmadı. Aksine 9 Nisan’ın sürecinin devamı oldu’ dedi.





Demirtaş’ın çekilmesi hem sürpriz oldu hem olmadı



Özgener, seçime son 12 saat kala adaylıktan çekilen Demirtaş hakkında şunları söyledi: Tabi 1 gün kala olan çekilme sürpriz oldu. Sandıktan bana gösterilen teveccühü gördüğümde bizim yaptığımız hesapla neredeyse aynıydı. İkili yarış düşüncesindeki yaptığımız hesaplarla çok yakın örtüştü. Bu sonuç belliydi. Aslında hem sürpriz oldu hem sürpriz olmadı.



Anlayışı değiştireceğiz



Özgener, ‘İlk icraatımız yönetim anlayışını değiştirmek olacak. Ben değil biz mantığıyla yöneteceğiz. Tek başımıza değil tüm yönetimimizle yöneteceğiz. Bunun farkını yakında göstereceğiz. Bunun yanı sıra yönetim kurulunda kadın yer almamasını eksiliğimiz olarak değerlendiriyoruz. Ve yaptığımız eleştirilmesi gereken ilk şey olarak görüyoruz. Bu da bize tecrübe oldu’ ifadelerini kullandı.



Demirtaş, listesini oluşturmadığı için seçime girmedi



Oyların sayılmasından sonra konuştuğumuz eski İZTO Meclis Üyesi Yalçın Erdoğan, Ekrem Demirtaş’ın 69 kişilik listeyi oluşturamadığı için adaylıktan çekildiğini söyleyerek, ‘2 haftadır aynı şeyi söyledim. Ekrem Demirtaş’ın seçime girmeyeceğini ve adaylıktan çekileceğini sürekli dile getirdim. Şimdi görüyoruz ki Demirtaş, 69 kişilik listeyi oluşturamadığı için seçime girmedi. Zaten kaybedeceği seçime girmeyeceğini biliyordum. Bu da son derece normal. Biz ‘Değişim Grubu’ olarak çok çalışmışız. 151 oy çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Demek ki insanlara değişimi kabul ettirmişiz. İzmir iş dünyası değişim dedi ve Özgener kazandı. Hepimize hayırlı olsun’ dedi.



Özgener seçime tek liste girdi



26 yıllık oda başkanlığı yapan Demirtaş’ın seçime 12 saatten az bir süre kala tüm görevlerinden istifa etmesiyle Özgener seçime tek liste girdi. Seçime tek liste olarak giren Özgener 151 oyla İZTO başkanı oldu.



Özgener’in listesinde kimler var?



Başkan Özgener 151 oy aldı. Yönetim kurulu listesinde Eyüp Cemal Elmasoğlu 149 oy alırken, Ali Osman Öğmen (146), Abdullah Salkım (147), İsmail Kahraman (143), Serdar Gökhan Arıkan (147), Şenol Aslanoğlu (140), Mehmet Şahin Çakan (146), Mert Pala (148), Oğuz Özkardeş (149), Emre Kızılgüneşler (148).

Yedek Üyeler: Nuri Çelenk, İsmail Cirit, Levent Bendeş, Ahmet Kaymaz, İzzet Avcı, Bekir Arduçlu, Adil Özyiğit, Şevket Akçay, Osman Tolga Gencer, Fetullah Yetik.



Disiplin kurulu listesi



Özgener, disiplin kurulunu şu isimlerden oluşturdu: Yılmaz Eroğlu, Kasım Gündüz, Yağız Kaan Kazançoğlu, Salih Demiryürek, İsmail Akdemir, Reşat Budak

Yedek üyeler; Nurcan Altunkaynak, Cem Tüzün, Nejat Tezol, Cihangir Çınar, Ertan Sayın, Ahmet Yeniçeri



TOBB delege listesi



Özgener’in TOBB delege listesi ise; Akın Kazançoğlu, Hüseyin Sağır, Nihat Dirin, Abdurrahman Aydoğan, Veysel Murat, Özkan Başpınar, Abdülhakim Bingöl, Muzaffer Egi, Gürcan Gümüş, Levent Bendeş, Mehmet Ceylan, Ercan Çelikkaya, Mustafa İduğ, Yaşar Baş, İrfan Erol, Fikret Özkaya, Cihangir Lübiç, Ali sorgun Özbalcı, Veysi Kubba, Metin Aztekin, Ahmet Selik, Ziya Dağlıer, Emin Melih Çırpar ve Tankut Gülümser.

Yedek Üyeler: Erol Baydar, Halil Gündoğdu, Faruk Eren, Muzaffer Okan Özer, Hakan Komut, Hasan Koca, Gürkan Ergün, Hüsnü Aydın, Bülent Korgen, Sabri Tek, Halil Kurt, Murat Gin, Yavuz Alkan, Ali Karakuzulu, Mehmet Fevzi Başdaş, Onur Doğan, Muhammet Ali Altınışık, Cihan Görgün, Mahmut Erkoç, Nuray Eyigele İşleyen, Yavuz Ateşalp, Çağlar Kalkan, Namık Kemal Açılmış, Şükrü Özseyhan.



Nasır, görev istemedi



Süreçte Özgener’le birlikte hareket eden Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır’ın hiçbir listede yer almadığı ve görev istemediği öğrenildi. - İzmir Ticaret Odası’nda (İZTO) 9 Nisan’da gerçekleşen komite seçimleriyle oluşan meclis üyeleri yönetim kurulu başkanını seçmek için sandık başına gitti. Mevcut Başkan Ekrem Demirtaş ile Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mahmut Özgener arasında rekabete sahne olması beklenen seçimlerde dün akşam saatlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Demirtaş, akşam saatlerinde tüm görevlerinden istifa ederek yarıştan çekildi. Sandıklar açılmasıyla da Özgener, 151 oyla yeni başkan oldu. Seçimde 9 oy boş ve 14 oy ise geçersiz sayıldı.Seçimin ardından yeni yönetim kuruluyla zafer pozu veren İzmir Ticaret Odası yeni Başkanı Özgener şu açıklamalarda bulundu: Yaklaşık 6 ay önce değişim ihtiyacını hissederek çıktığımız yolun sonuna geldik. 6 ay boyunca çok çalıştık. Şehirde çok teveccüh gördük. Değişim ihtiyacına olan isteği içinden hissettik. Bugün de bunun sandıkta yansımasını büyük mutlulukla gördük ve başkan seçildik. Herkese, İzmir halkına, güzel odamızın üyelerine teşekkür ediyorum. Benimle beraber yol alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu değişimin farklılığını Pazartesi gününden itibaren herkes yakından izleyecek. Bize duydukları güvenin boşa çıkmayacağını görecek.Kendisi için duygusal bir gün olduğunu ve seçimde rekor oyla başkan olduğunu belirten Özgener, ‘26 yıl boyunca odamıza İzmir’e hizmetler etmiş eski başkan Ekrem Demirtaş’a teşekkürler ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Duygusal bir gün oldu benim için. Emeğinizin karşılığını aldığınızda hakikaten hisli oluyorsunuz. Şükürler olsun ki değişim ihtiyacından dolayı rekor oyla başkan seçildim. Tüm destek olanlara teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsunlar’ açıklamasında bulundu.Aslında her şeyin 9 Nisan komite seçimlerinde belli olduğunu söyleyen Özgener, ‘Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Aslında 9 Nisan’daki komite seçimlerinde biz bugünün neticesini almıştık. Bugünün göstergesi 9 Nisan seçimleriydi. Üyelerimizin verdiği oylar değişim ihtiyacının göstergesiydi. Bugün geldiğimiz nokta sürpriz kesinlikle olmadı. Aksine 9 Nisan’ın sürecinin devamı oldu’ dedi.Özgener, seçime son 12 saat kala adaylıktan çekilen Demirtaş hakkında şunları söyledi: Tabi 1 gün kala olan çekilme sürpriz oldu. Sandıktan bana gösterilen teveccühü gördüğümde bizim yaptığımız hesapla neredeyse aynıydı. İkili yarış düşüncesindeki yaptığımız hesaplarla çok yakın örtüştü. Bu sonuç belliydi. Aslında hem sürpriz oldu hem sürpriz olmadı.Özgener, ‘İlk icraatımız yönetim anlayışını değiştirmek olacak. Ben değil biz mantığıyla yöneteceğiz. Tek başımıza değil tüm yönetimimizle yöneteceğiz. Bunun farkını yakında göstereceğiz. Bunun yanı sıra yönetim kurulunda kadın yer almamasını eksiliğimiz olarak değerlendiriyoruz. Ve yaptığımız eleştirilmesi gereken ilk şey olarak görüyoruz. Bu da bize tecrübe oldu’ ifadelerini kullandı.Oyların sayılmasından sonra konuştuğumuz eski İZTO Meclis Üyesi Yalçın Erdoğan, Ekrem Demirtaş’ın 69 kişilik listeyi oluşturamadığı için adaylıktan çekildiğini söyleyerek, ‘2 haftadır aynı şeyi söyledim. Ekrem Demirtaş’ın seçime girmeyeceğini ve adaylıktan çekileceğini sürekli dile getirdim. Şimdi görüyoruz ki Demirtaş, 69 kişilik listeyi oluşturamadığı için seçime girmedi. Zaten kaybedeceği seçime girmeyeceğini biliyordum. Bu da son derece normal. Biz ‘Değişim Grubu’ olarak çok çalışmışız. 151 oy çıkmasından dolayı çok mutluyuz. Demek ki insanlara değişimi kabul ettirmişiz. İzmir iş dünyası değişim dedi ve Özgener kazandı. Hepimize hayırlı olsun’ dedi.26 yıllık oda başkanlığı yapan Demirtaş’ın seçime 12 saatten az bir süre kala tüm görevlerinden istifa etmesiyle Özgener seçime tek liste girdi. Seçime tek liste olarak giren Özgener 151 oyla İZTO başkanı oldu.Başkan Özgener 151 oy aldı. Yönetim kurulu listesinde Eyüp Cemal Elmasoğlu 149 oy alırken, Ali Osman Öğmen (146), Abdullah Salkım (147), İsmail Kahraman (143), Serdar Gökhan Arıkan (147), Şenol Aslanoğlu (140), Mehmet Şahin Çakan (146), Mert Pala (148), Oğuz Özkardeş (149), Emre Kızılgüneşler (148).Yedek Üyeler: Nuri Çelenk, İsmail Cirit, Levent Bendeş, Ahmet Kaymaz, İzzet Avcı, Bekir Arduçlu, Adil Özyiğit, Şevket Akçay, Osman Tolga Gencer, Fetullah Yetik.Özgener, disiplin kurulunu şu isimlerden oluşturdu: Yılmaz Eroğlu, Kasım Gündüz, Yağız Kaan Kazançoğlu, Salih Demiryürek, İsmail Akdemir, Reşat BudakYedek üyeler; Nurcan Altunkaynak, Cem Tüzün, Nejat Tezol, Cihangir Çınar, Ertan Sayın, Ahmet YeniçeriÖzgener’in TOBB delege listesi ise; Akın Kazançoğlu, Hüseyin Sağır, Nihat Dirin, Abdurrahman Aydoğan, Veysel Murat, Özkan Başpınar, Abdülhakim Bingöl, Muzaffer Egi, Gürcan Gümüş, Levent Bendeş, Mehmet Ceylan, Ercan Çelikkaya, Mustafa İduğ, Yaşar Baş, İrfan Erol, Fikret Özkaya, Cihangir Lübiç, Ali sorgun Özbalcı, Veysi Kubba, Metin Aztekin, Ahmet Selik, Ziya Dağlıer, Emin Melih Çırpar ve Tankut Gülümser.Yedek Üyeler: Erol Baydar, Halil Gündoğdu, Faruk Eren, Muzaffer Okan Özer, Hakan Komut, Hasan Koca, Gürkan Ergün, Hüsnü Aydın, Bülent Korgen, Sabri Tek, Halil Kurt, Murat Gin, Yavuz Alkan, Ali Karakuzulu, Mehmet Fevzi Başdaş, Onur Doğan, Muhammet Ali Altınışık, Cihan Görgün, Mahmut Erkoç, Nuray Eyigele İşleyen, Yavuz Ateşalp, Çağlar Kalkan, Namık Kemal Açılmış, Şükrü Özseyhan.Süreçte Özgener’le birlikte hareket eden Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır’ın hiçbir listede yer almadığı ve görev istemediği öğrenildi.