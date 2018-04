İzmir Ticaret Odası'nda seçimi ‘liste’ savaşı kazanacak

İzmir Ticaret Odası’nda komite seçimleri tamamlandı. Yeni başkan olarak Mahmut Özgener’in adı geçse de Demirtaş cumartesi başkan olacağını açıkladı. Bu süreçten sonrasının listelerle belirleneceği ve bu süreçte de Demirtaş’ın daha etkin olacağı iddia edildi

İzmir Ticaret Odası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleşti. Seçim sonrasında Özgener ve Demirtaş kazandığını iddia ederken kazananı Ortak Akıl Grubu’nun belirleyeceği belirtiliyor. Seçimi kimin kazanacğı ise dengelerin kurulması belirleyecek. Hangi aday dengeleri daha düzgün kurarsa seçimi de o alacak. Bu süreçte ise 25 yıllık deneyimiyle Demirtaş öne çıkıyor. Ancak şu an için Özgener’in mecliste 75-80 üyesi, Demirtaş’ın 60-65 üyesi ve Ortak Akıl Grubu’nun da 15-20 arasında üyesi olacağı iddialar arasında.Mevcut İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş , 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan kaybederken 13. İçecek Grubu’ndan meclis üyesi adayı oldu. İTO Başkan Adayı eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ise girdiği 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’nun her ikisinden de seçimi kazandı ve meclise girdi. 3’üncü başkan adayı Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) Başkanı Zeki Yöndem ise seçime girdiği 21. Kişisel Bakım, Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu’ndan meclise giremedi. Seçimde 25 komiteden tek liste, 50 komiteden çift liste yarışırken, 4 komitede ise 3 liste yarıştı. Ortak Akıl Grubu ise toplamda 18 komiteden seçimlere girerken kaç komiteden meclise girdiği noktasında net bir açıklama yok. Ancak Ortak Akıl Grubu’nun 25-30 arasında değişen meclis üyesi olduğu belirtildi.Dün gerçekleşen seçim sürecini yaptığı basın açıklamasıyla değerlendiren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, ‘Otopark sıkıntısı olmasa da ulaşım için üyelerimiz uzun kuyruklar oluşturdu. Sandık başında, bekledi. Odamıza, seçimlerimize ilgi gösteren tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyorum. Seçimlere katılan bu büyük üye topluluğu, bugüne kadar yaptığımız çalışmaların Odamızı ne kadar yukarılar taşıdığını, Odamızın nasıl bir ilgi odağı olduğunu göstergesi. Ayrıca seçimin Fuarizmir’de yapılmasını sağlayan ve büyük destek olan İZFAŞ Yönetimi’ne de çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bunun dışında sonuçların 2013 seçimlerinden farkı yok. Cumartesi günü benim için yine zor olmayan bir seçim olacak’ dedi.2013 yılında yapılan oda seçimleriyle farkı olmayan bir tablonun çıktığını belirten Demirtaş, şöyle devam etti: Gelen yeni meclis üyelerimiz, güven tazeleyen meclis üyelerimiz oldu. Ama geçen seçimlerin ardından oluşan dengeyi muhafaza ediyoruz. Bu denge devam edeceği için, Cumartesi günü yapılacak olan yönetim kurulu seçimi benim için yine zor olmayan, kazanacağım bir seçim olacaktır. Bazı komite seçimlerinde eşit oylar çıkması nedeniyle hali hazırda askı ve itiraz süreleri devam ediyor. Bu sürecin ardından net listeler çıkacak ve meclis üyeleri belirlenecek. Odamız yapısı itibariyle zaten devamlı kendini yenileyen bir kurumdur. Her seçim döneminde yeni meclis üyeleri aramıza katılır, tecrübeliler ile yeni bir yapı oluşur ve değişim sağlanmış olurdu. Kesin listeler ortaya çıkınca da yine bu şekilde bir yapı olduğunu göreceğiz. Benim şu anki listeler sonucunda da cumartesi günü yapılacak seçimlerden, arkadaşlarımla birlikte zaferle ayrılacağıma dair hiç şüphem yok. Zaten ilk sonuçların ardından pek çok seçilen arkadaşım desteklerini iletti. Yine onlarla birlikte bir değerlendirme yapıyorum. Sonuçlarından emin olduğumuz bir seçim olacak. Seçimin sonucunu 175 meclis üyesi arkadaşımız belirleyecek, davul zurna çalanlar değil. Bugüne kadar hep böyle oldu, meslek komitesi seçimlerinden sonra erken kutlama yapanları çok gördüm ama sonuçta üyelerimiz hep bana ve arkadaşlarıma destek verdi. Bu seçimde de meclis üyelerimiz ile birlikte odamıza siyaset sokmayacağız.Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İZTO 67'nci İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan meclise giren Necip Nasır ise yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu: İzmir Ticaret Odası değişim dedi ve İzmir için yeni bir sayfa açılacak. İZTO seçimlerinde üyeler, 25 yıldır süren tek adam yönetimine karşı tercihlerini değişimden yana yaptılar. Bu en başta İzmir Ticaret Odası ve ardından kentimiz için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Kent ve ülke ekonomisinin lokomotifi bir sektörün beklenti ve taleplerine yıllardır kulak tıkayan ve keyfi yönetimini sürdürmekten başka gayesi olmayan bir zihniyet, iktidarını kaybetmiş; yönetişim ve birliktelik üzerine kurulan bir anlayış bu seçimde galip gelmiştir’ diye konuştu.Cumartesi günü gerçekleştirilecek Başkanlık ve Yönetim Kurulu seçimlerinde de, meclis üyesi seçimlerinde ortaya çıkan değişim talebinin aynı şekilde sandığa yansıyacağını ve tek adam döneminin artık İzmir Ticaret Odası'nda tamamen kapanacağını dile getiren Nasır, ‘Bu süreçte özellikle 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu'ndaki meslektaşlarımız bu güçlü değişim mesajını sandığa çok iyi yansıttı. Demirtaş'ın bu komiteden çıkamaması kendisi için tam bir hezimet ve ağır bir mağlubiyettir. İZTO bundan böyle tek adam yönetimiyle değil, şeffaf ve hesap veren bir yapı ve birliktelik ruhuyla yönetilecektir. Buna olan inancımız tamdır’ ifadesini kullandı.Seçimde üyelerin, iktidar hırsı ile ayrıştıran, bölen ve yöneten anlayışa dur dediğini ve tek adama karşı birliktelik ruhu sergilediğini vurgulayan Nasır, şöyle devam etti: Bu süreçte Başkan Adayı Sayın Mahmut Özgener'in birleştirici söylemi, demokratik, katılımcı yönetim ilkeleri ve odayı üyelerle birlikte yönetme konusunda ortaya koyduğu irade üyelerden çok büyük bir teveccüh görmüştür. İzmir'in özlediği birliktelik ve dayanışma ruhu İZTO seçimlerinin ilk ayağında vücuda gelmiştir. Cumartesi günü gerçekleştirilecek Başkanlık seçimlerinde de üyelerin bu değişim talebi doğrultusunda oy kullanarak İZTO ve kentimizin aydınlık yarınlarının kurulması yönünde kararlı bir adım atmalarını ve İZTO'da bir demokrasi şöleni yaşatmalarını bekliyoruz.İzmir Ticaret Odası başkanlığı için belirleyici olan meslek komitesi seçimleri sonrası cumartesi günü yapılacak Yönetim Kurulu Başkanlık oylaması için büyük avantaj yakaladıklarını belirten Mahmut Özgener, ‘Değişime inanan üyelerimiz, bu değişimi sağlayabilecek meclis üyelerini seçti. Yeni seçilen üyelerimizin de cumartesi günü tabandan gelen bu değişim isteğini sandığa yansıtacaklarına inanıyorum’ dedi.Bir önceki seçimde katılım oranının yüzde 48,62 olarak gerçekleştiğini ancak bu seçimde oranın yüzde 38,43’e düştüğünü kaydeden Özgener, şöyle konuştu: Buradan da anlıyoruz ki sahada yaptığımız tespitler oldukça yerinde. Katılım oranındaki bu düşüş, Oda üyelerinin, Oda yönetimi ile arasında çok ciddi bir kopukluk ve hizmet verme eksikliği olduğunu gösteriyor.Otomotiv sektöründe 155 oy alırken karşı listenin 43 oy aldığını hatırlatan Mahmut Özgener, ‘Yaklaşık 4 katına yakın bir fark elde ettik. Diğer yandan inşaat sektöründe yarışta ise 1235 üyemiz oyunu benden yana kullanırken diğer liste 935’de kaldı. Her iki listede de beni meclis üyesi seçen değerli katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum. Sandıktan arzulanan sonuç çıktı. Değişim isteği sadece benim yarışa girdiğim iki komitede değil birçok komitede yaşandı. Demek ki doğru şeyler yapmışız. Bundan sonra meclis çatısında altında toplanarak bizden beklenen bu beklentileri karşılamak. İnşallah cumartesi günü başkanlık adaylığım konusunda arzuladığımız neticeyi alacağız’ ifadesini kullandı.Özgener, konuşmasını şöyle sürdürdü: Artık şunun iyi bilinmesi lazım; zaman, hamaset yapma zamanı değil. Cumartesiden sonra ayrımcı söylemlerin bittiği, herkesin birbirine eşit yakınlıkta olduğu; Oda ve üye aidiyetinin en yüksek seviyede gerçekleşebilmesi için yoğun çalışmaların yapılacağı yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra söylem değil eylem vaktidir. Odamız yeni dönemde üyelerimizin, tüccarlarımızın hem kalesi hem de ikinci evi olacak. Bu vesileyle hayatımın en güzel günlerinden birini yaşatan üyelerimize ve destek veren tüm kurum, kuruluş temsilcilerine gösterdikleri teveccüh için teşekkür ediyorum.Komite seçimi sonrası meclise giren İTO Meclis Üyesi Levent Bendeş, ‘Oy aldığımız arkadaşları tek tek arıyor ve teamüllerini öğrenmeye çalışıyorum. O sonuçlara göre de Özgener ya da Demirtaş’a destek olacağız. Seçilen diğer arkadaşlarımızla birlikte oturup, eğilim yoklaması yapacak ve kararımızı vereceğiz. Önceliğimiz kimseden etkilenmeden vicdanımızla işlerimizi daha iyi yapabilmek adına destek vereceğiz. Özgener’i iktidarın desteklediği ve bu süreçte baskıların oluştuğu noktasında ciddi iddialar var ama buna çok inanmıyorum. STK’larda en önemli düsturum herhangi bir siyasi partiyle yakınlaşmayı kabul etmiyoruz. Her siyasi aktivite de varız ama siyaset yapmak isteyen partilere başvursun. Meclise aday olan arkadaşlarımızın üzerine baskılar olduğu doğru ancak yerel yönetimin de baskı uyguladığı söyleniyor. Bütün siyasi partilere eşit uzaklıktayım ama STK seçimine siyasetin bu kadar müdahil olmasına karşıyım. Meclis üyesi mecliste konuşmaya çıktığında sadece meslek sorunlarıyla ilgili konuşmalı ve siyaset yapmaması gerekiyor’ dedi.Ortak Akıl Grubu’nun savunduğu düşünceyi destekleyen üye sayısının çok olabileceğini ancak 20 üye çıkaramayacağını söyleyen Bendeş, şöyle konuştu: 20 üye çıkarabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kendimden örnek vermem gerekirse sosyal demokratım ama onlarla birlikte hareket etmiyorum. Hangi başkan adayı olursa olsun belirlenen yönetimin İzmir iş dünyasına ve mesleğime faydalı olmalı. Başka türlüsü olamaz. Siyasetle kimse başkan olmamalı. Bu mesleğe faydası olacak bireyler ortaya çıkarılmalı ve onlar yönetimde olmalı. Tabi bu sürece böyle bakılmayacak. İzmir iş dünyası tarafsız bir ticaret odası istiyor. Yönetim hiçbir siyasi görüşün arka bahçesi olmadan, sadece iş dünyasına yararlı olmalı.Seçimlerin bitimi sonrası akşam saatlerinde sosyal medyadan 56 komiteyi Özgener’in kazandığını iddia eden Eski İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Necmi Çalışkan, ‘Seçimler bitti ve komitelerden çıkan arkadaşlarıma baktığımızda Özgener’in yeni başkan olduğunu söyleyebiliriz. Özgener 56 komitede ipi göğüslerken Demirtaş’ın 67 komitede kaybettiğini görüyoruz. Bu durum bile başkanın kim olduğunu açıkça gösteriyor. Çünkü Özgener ekibi 175 meclis üyesinin yaklaşık 100’ünü oluşturuyor. 25-30 meclis üyesini Ortak Akıl Grubu alırken, Ekrem Demirtaş’ın ise 50 meclis üyesi dahi yok. O kadar trafiğe rağmen gelip oy kullanan üyelerimize de teşekkür ediyoruz. Artık değişim kaçınılmaz oldu. Demirtaş gitti ve Özgener başkan oldu. Hayırlı olsun’ dedi.Ortak Akıl Grubu tarafından başkan adayı olacağı iddia edilen Hasan Küçükkurt ise aday olduğu komiteden meclise giremedi. 42. Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu’ndan seçime girdiklerini ve kazanamadıklarını belirten Hasan Küçükkurt, şöyle konuştu: Ortak Akıl Grubu olarak başkan adayı olduğumu hiç söylemedim. Arkadaşlarımız sürekli adımızı sunuyordu. Ancak nasip olmadı ve meclise giremedik. Ortak Akıl Grubu’nun şu anda ne kadar meclis üyesi olduğunu da bilmiyorum. Ancak şu anda iki aday var ve bunlar da Demirtaş ve Özgener’dir. 100’ün üzerinde meclis üyesine sahip olduğu konusunda bilgi sahibi değilim. Herhangi bir duyumum da olmadı. Zaten girmediğimiz meclis hakkında da çok fazla konuşmayı doğru bulmuyorum.42. Restoran, Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu’ndan seçime giren ve kazanan Cüneyt Altınkapılı ise Özgener’in 100 meclis üyesine sahip olduğu iddiaları hakkında şunları söyledi: Listeler elime gelmeden konuşamam. Listeyi gördükten sonra net bir şey söyleyebilirim. Şu an için net bir şey söyleyemem. Ancak Demirtaş’ın da Özgener’in de kazandığı komiteler var. Ancak Mahmut Özgener çok sayıda komiteyi aldığı için şansının daha çok olduğunu düşünüyorum. Ancak net bir şey söylemem için öncelikle listeyi görmeliyim.Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Genel Kurul Delegeleri asil ve yedek üyeleri seçimleri ise 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09.00-14.00 arasında İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı usulle ikinci tur seçim 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Seçim gizli oy, açık sayım esasına göre yürütülüyor.