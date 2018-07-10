İzmir, ‘yerli otomobil’ için avantajlı

İzmir’in yerli otomobil üretme konusunda avantajlarının çok fazla olduğunu ve bu nedenle şansının azaldığını düşünmediğini belirten Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay, “İzmir’in avantajları çok fazla. Net bir şey söylemek mümkün değil ama bu işe bastırıyoruz. Gerekli lobiyi de yaparak, bu işi İzmir’e kazandırmaya çalışacağız” dedi

Ali Budak- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün geçtiğimiz haftalarda yerli otomobil üretimi ile ilgili yaptığı, ‘Filyos yerli otomotiv için en şanslı yer konumunda. Çünkü kriterlere uyuyor. Yer seçimi gelecek yıl yapılacak. Filyos endüstri bölgesinin şansı çok yüksek’ açıklaması, gözleri yerli otomobil üretimine başından beri talip olan İzmir’e çevirdi. Bu açıklama sonrası İzmir’in yerli otomobil üretimi konusunda şansının düştüğünü söyleyen çevreler olsa da, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mustafa Akkalay umutlu konuştu.

İzmir’in avantajı çok

Yerli otomobili İzmir’de üretmek konusunda şanslarının azalmaması için hem dernek olarak hem de EBSO ile birlikte çalışmalarının devam ettiğini belirten Akkalay, “Bu tamamıyla aslında hükümetin dışında, bu işe kalkışmış firmaların karar vereceği bir konu. Tabi şu anda bildiğim kadarıyla en uygun yer konusunda bir araştırma yapılıyor. Tabi ki İzmir’in avantajları çok. Ama ortak firmaların şu anda zaten mevcut bazı üretim yaptıkları fabrikaları var biliyorsunuz. İlk etapta belki bu prototipler oralarda üretilip, seri üretimin yapılacağı yerler konusunda bir yer seçimi düşünüyorlar. Ama İzmir’in şansının azalacağını düşünmüyorum. Çünkü İzmir’in avantajı çok” dedi.

Arazi sorunu yaşanıyor

İzmir’de sadece arazi üretme konusunda sıkıntılarının olduğunu söyleyen Akkalay, şöyle devam etti: Boyut olarak en uygun araziler Aliağa, Menemen bölgesinde, bir de Torbalı bölgesinde var. Buralardan biz de bastırıyoruz. Net bir şey söylemek mümkün değil ama biz de, zaten işin başında olan EBSO başkanımız da bu işe bastırıyoruz. Ayrıca bu konuyu İzmir Ticaret Odası (İTO) başkanımız ile de görüştük. O da biliyorsunuz şu an TOBB’un yönetim kuruluna girdi. Orada da gerekli lobiyi yapacağız, bu işi bir şekilde İzmir’e kazandırmaya çalışacağız.

Hurda teşvikiyle zarar kapatılabilir

Yürürlüğe giren hurda araç teşviki ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akkalay, söz konusu teşvikin piyasaları canlandırmasını beklediklerini ancak fiyatların artışının piyasayı olumsuz etkilediğini belirterek, “Geçen ay yüzde 15 civarı bir gerileme oldu piyasada. Hurda teşvikiyle en azından bu açığı kapatıp, bir şekilde geçen senenin rakamlarının yakalanması hedefleniyor. Kaç tane araç çekileceği ile ilgili net bir rakam veremeyeceğim ama o yaş grubunda aşağı yukarı 1 milyondan fazla araç var. Bunların yüzde 10-15’inin hurda teşvikinden yararlanacağını düşünüyoruz. Çünkü bu araçların sahiplerinin sıfır araçlara ulaşması zor. Bu teşvikten yararlanmalarının şartı ise sıfır araç almaları. Bunu araç sahibinin yapması lazım. O pozisyondaki bir araç sahibinin sıfır bir araca ulaşması kolay gözükmüyor. Ama bundan faydalanabilecek bir yüzde 10-15’lik kesim olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden piyasalardaki gerilemelerle oluşan yüzde 15’lik kaybı kapatma yönünde faydası olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Otomobili üretimini etkilemez

Otomobil fiyatlarının yükselmesinden ise şu an ikinci el piyasasının faydalandığını ifade eden Akkalay, sözlerini şöyle tamamladı: Sıfır otomobil fiyatların yüksek olması, ikinci ellerde hareketlenmeyi getiriyor. Ama ikinci ellerde de fiyatlar yükseliyor dönemsel olarak. Üretimle alakalı ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü ihracatta otomobil yine iyi rakamlarla girdi geçen senenin aynı dönemine göre aşağı yukarı yüzde 17’lik bir artışla ihracatı yükseltti. Bu anlamda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani aynı tempoda gider. Sadece iç piyasadaki perakende satışlar etkileniyor.