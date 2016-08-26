FİYATLAR GÜNDEMDE

BU YIL ŞANSLARINI İZMİR'DE DENEYECEKLER

Haber Kaynağı: DHA

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İzmir'deki ilçe belediyeleri, kendi sınırlarındaki, kurbanlık satış yerlerini belirledi. Hazırlık telaşının yaşandığı bu noktalarda, satış yerlerinin sınırlarını çizen belediye görevlileri, sudan, elektriğe kadar gerekli olan ihtiyaçların karşılanması için de çalışmalara başladı. Satış alanlarından birisi bulunduğu Sasalı'da da, Çiğli Belediyesi ekipleri, kurbanlıkların barınacağı bölümlerin kurulmasına yardım etti. Bu yıl geçen yılların aksine, kurbanlıkların konulacağı alanların tabanı, betonla kaplandı. Böylelikle kurbanlıkların yattığı alanların daha temiz ve hijenik olması sağlandı. Kurbanlık satış alanlarının, kısa süre içinde dolmasının beklendiği açıklandı.Her kurban bayramı öncesinde olduğu gibi bu yıl da kurbanlık fiyatları merak edilen konulardan oldu. Fiyat konusunda açıklama yapan İzmir Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, geçen yılla bu yıl arasında canlı hayvan fiyatlarında kiloda sadece 1-2 TL'lik artış olduğunu anlattı. Ceyhan Yücelmiş, "Kurbanlıklar geçen yıl canlı olarak kilosu 13-14 TL'ye satılıyordu. Bu yıl bu rakam 14 ile 16 TL civarında oldu. Bu fiyatlar büyükbaş hayvanlar için geçerli. Kurbanlıkların büyüklüklerine göre, kilo durumuna göre, geçen yıla göre 1000 TL kadar fiyat farkları olabilir" dedi. Ceyhan Yücelmiş, kurban bayramı yaklaştığı sırada kasapların hayvan temin etmekte zorluk çektiğini hatırlatıp, bu nedenle perakende satışlara da yine 1 TL gibi zammın gelebileceğini söyledi.Kurban satış alanlarına ilk gelen satıcılardan Yakup Tatlı, hayvanlarını Erzurum'da yetiştirdiğini anlattı. Geçen yıl kurbanlarını İstanbul'da sattığını da söyleyen Yakup Tatlı, "Bu yıl İzmir'i tercih ettim. Daha önce hiç gelmemiştim. 34 büyükbaş hayvan getirdim. Hepsini satmayı umut ediyorum. Büyüklüklerine, kilo durumuna göre fiyatları 4 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor. Şimdi alıcıları bekleme zamanı, insanlar yavaş yavaş fiyatları sormaya başladı" dedi. Ağrı'dan getireceği kurbanlıkları için yer hazırlığı yapan Kerem Aytekin ise bir yıldır hayvanlarını yetiştirmek için emek verdiğini, onlar için en düşük fiyatları belirlediğini, o sınırın altına indiği anda zarar edeceğini söyledi.