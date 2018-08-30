İzmir’in ihracatı 11.8 arttı

Meclis üyeleriyle ekonomiyle ilgili son rakamları paylaşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 11.8 artarak 14.1 milyar doları, ithalatın ise yüzde 6.4 azalarak 20.1 milyar dolara ulaştığını açıkladı

Gamze Geçer- İzmir Ticaret Odası (İTO)Ağustos ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Selami Özpoyraz'ın yönetiminde gerçekleştirildi. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve çok sayıda üyenin yer aldığı meclis toplantısının konuğu İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın oldu.



İhracat arttı

Meclis üyeleriyle ekonomiyle ilgili son rakamları paylaşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatın yüzde 11.8 artarak 14.1 milyar doları, ithalatın ise yüzde 6.4 azalarak 20.1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Dış ticaret açığının yüzde 32.4 azalarak 6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anlatan Özgener, ‘Bugüne kadar en fazla ihracat gerçekleştirilen temmuz ayı oldu. Son 12 aylık ulaşılan ihracat rakamı ile ülkemiz ihracatı şu ana kadar ki en yüksek seviyeye çıkmıştır. TİM verilerine göre, İzmir, temmuz ayında önemli bir artış yakalayarak geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 17.3 oranında arttırdı ve aylık ihracatı 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir, iller bazında ihracatta, İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin ardından dördüncü sırada yer alıyor. Ekonomik büyüklüğü ile Türkiye ekonomisine en fazla katkı koyan kentlerin başında gelen İzmir’in aynı zamanda cazip bir yatırım kenti olduğunu her fırsatta anlatmalıyız’dedi.

Başkan Özgener, kamu yatırımları ile İzmir’in potansiyelinin desteklenmesi durumunda İzmir'in ekonomiye katkı koymaya büyük bir hızla devam edeceğini vurguladı.



Ekonomi Üniversitesi’ne Rekor Başvuru

İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne 2018 tercih döneminde bilgi almak için rekor başvurunun gerçekleştiğini söyleyen Mahmut Özgener, ‘Kurulduğundan bugüne üniversitemize en yüksek başvuru 2016 yılında 3.353 aday olarak gerçekleşmişti. Bu yıl 30.07-14.08.2018 tarihleri arasında üniversitemize 3.651 öğrenci başvurdu ve bilgi aldı. Böylece en yüksek başvuru olan 2016 yılını 298 farkla geçtik. Bu gelişme, üniversitemizin geleceği için bize büyük moral ve umut veriyor’ dedi. İnşaat sektöründen İzmir’de de imar yönetmeliği çıkarılması yönünde yoğun bir talep olduğunu açıklayan Özgener, ‘Aslında ben sadece yönetmeliğin değil, kentimizin geleceğinin de yeniden planlanmasını temenni ediyorum. İzmirimize yakışan da bu olacaktır. İzmir bir körfez etrafında gelişmiş hinterlandı dar, mülkiyet dokusu olarak parselleri küçük olan bir kent. Bu zamana kadar da plansız alanlarda parçacı mevzii imar planları ile merkez planlarında ise küçük kadastral parseller üzerinden imarı gerçekleşmiştir. Ayrıca kentimizin geleceği ile ilgili güneşiyle iklimiyle balkon kullanımı gibi açık kullanımları seven bir mimari beklentimiz var’ diye konuştu.

Coğrafi konum etkisi

Meclise göreve geldiği günden itibaren yapılan hizmetlerle ilgili hesap vermek için geldiğini anlatarak sözlerine başlayan Müdür Hüseyin Aşkın, Türkiye'nin coğrafi konumu gereği bazı tehditlere açık olduğunu vurgulayan Müdür Aşkın, ‘Bizim komşularımız İsveç, Norveç gibi ülkeler değil. Suriye ve Irak dünyanın geri kalanına terörist gönderen ülkeler. Şehrimizde 200 bine yakın göçmen var. 98 bin 500 Suriyeliyi kayıt altına aldık. Risk analiz çalışmalarında onlar ile mülakat yaptık. Bu sayede İzmir'i güvenli hale getirdik. İzmir'de göçmen sayısının bu kadar çok olmasının nedeni coğrafi konumu. Yüzlerce kilometreyi bulan sahilimiz var. Dün Foça'da 57 göçmen yakaladık. Gidenlerin büyük bir çoğunluğu tekrar Türkiye'ye dönüyor. Çünkü bu ülkede daha iyi şartlarda yaşıyorlar. Biz onlara sağlık, eğitim hizmeti veriyoruz. İzmir'deki güvenlik sorunlarının içinde onlar ilk 5'e dahi giremezler. Güvenlik ekonominin olmazsa olmazıdır. Bir ülkede insanlar kendini güvende hissetmezse kimse ekonomiyi düşünmez, hiçbir yatırımcı gelmez’ dedi.

‘Kamera takın’

İzmir'de iki yıl önce günlük ortalama 20 evde hırsızlık olayı yaşandığını söyleyen Müdür Aşkın, bu rakamın 5'in altına düştüğünü anlattı. İşyeri hırsızlığında da yüzde 40 azalma olduğunu söyleyen Aşkın, ‘Karşıyaka'da 3 ayda 14 hırsızlık oldu 12'sinin failini yakaladık. Narlıdere'de sadece 1 hırsızlık oldu. Kamera sistemleri kuralım. Soruşturmalara da çok katkısı oluyor. Bu sistemler çok ucuz, şehrimizdeki bütün işyeri sahiplerinin kamera sistemlerini kurmasını talep ediyorum" dedi.

Kasten adam öldürme suçlarında ise İzmir'de geçen sene 65 olay yaşandığını söyleyen Aşkın, 2018'de sadece 36 kasten öldürme suçu işlendiğini kaydetti. İki yılda İzmir'de yaklaşık 4 milyon insanı durdurup kimlik kontrolü yaptıklarını aktaran Aşkın şöyle konuştu, ‘Hırsızlık ve benzeri suçlardan aranan 5 bin 500 kişi yakaladık. Bunlardan çoğu yabancı uyrukluydu. En başarısız olduğumuz alan uyuşturucuyla mücadeleydi. Ama yine de uyuşturucu satıcısı yakalama konusunda en iyi illerden biriyiz. 149 uyuşturucu satıcısını aynı anda yakaladık. 1200 satıcıyı cezaevine soktuk ama eminiz ki bitmedi. Bizim hedefimiz tek bir gence uyuşturucu satılamadığından emin olmak. Bonzai gibi sentetik uyuşturucuların 100 çeşidi var. Onlar için zehir lafı az kalır. Bunlardan kullanan gençlerimiz en fazla iki yıl hayatta kalıyor. Bu işi mutlak suretle çözeceğiz.’