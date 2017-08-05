İzmirli sanayiciye Katar daveti

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Al-Ahbabi, Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'a uygulamaya koyduğu ambargoya karşı ilk yardım gemisinin İzmir’den geldiğini unutmayacaklarını belirterek, “Sizi Katar’a davet ve teşvik ediyoruz” dedi

Suudi Arabistan’ın başını çektiği Arap ülkelerinin 5 Haziran’da uygulamaya koyduğu ambargoya karşı gıda, ilaç ve yaşam malzemeleri dolu ilk yardım gemisinin İzmir’den kalktığını unutmayan Katar, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen sektörel işbirliği görüşmelerinde ülkesine yatırım çağrısı yaptı.



Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Mahdi Al-Ahbabi, “Sizi Katar’a davet ve teşvik ediyoruz” derken, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu da Katar’da İzmirli sanayicilerin yatırımlarının artması ve sanayi üretimi alanındaki bilgi birikiminin aktarılması için çaba göstereceklerini bildirdi.



T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda İzmir’de çeşitli temaslar gerçekleştiren 23 şirketin üst düzey yöneticilerinden oluşan Katar heyeti, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nı ziyaret ederek inşaat, yapı materyalleri, gıda (et, balık, tavuk, meyve, sebze, vb), plastik, medikal, ilaç sanayi, kağıt, cam & kapı aksesuarları, elektrik, lojistik ve deniz nakliyesi konularında faaliyet gösteren şirketlerle ikili işbirliği görüşmelerinde bulundu. İzmirli sanayicilerin büyük ilgi gösterdiği organizasyonda, geleceğe dönük yatırımların köprüleri kuruldu.



İzmirli sanayicileri bekliyoruz



Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mohamed Mahdi Al-Ahbabi, ülkesinin maruz kaldığı ambargoda siyasi ve ekonomik desteğini esirgemeyen Türkiye’ye minnet ve şükran duyduklarını ifade etti. Türk ürünlerinin kalitesini ve ucuzluğunu da gördüklerini belirten Al-Ahbabi, şunları söyledi:

“Katar halkı Türk ürünlerine son derece olumlu bakıyor. Aldığımız ürünlerin Türkiye’den gelmesini arzu ediyoruz. Katar’da yatırım yapmak isteyen KOBİ’lere yer tahsisi, yatırım kolaylığı, yasal ve mali destek sağlıyoruz. Ambargo sürecinde Katar’a yardım getiren ilk geminin İzmir’den kalktığını unutmadık. İzmir’in sanayi, ticaret ve tarım konusunda çok iyi olduğunu biliyoruz. Sanayici olarak sizi ülkemize davet ve teşvik ediyoruz. KOBİ’ler için altyapımız hazır. Bizim arzumuz yatırımların bir an önce başlamasıdır.”

İzmirli sanayicilerin Katar’daki yatırımlardan daha fazla pay alması için bir temsilcilik ofisinin açılmasını da isteyen Al-Ahbabi, ayrıca EBSO heyetini Kasım ayında gerçekleştirilecek olan Türk İhraç Ürünleri Fuarı’na davet etti.



Gökçüoğlu: EBSO hazır



Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu, yıllardır işbirliği içinde olan Türkiye ve Katar arasındaki ilişkilerin ambargo nedeniyle pekiştiğini ifade etti.

İzmir’in 8 bin yılı aşan tarihi ve Türkiye’de sektörel açıdan üretim zenginliğine sahip bir kent olduğuna dikkati çeken Gökçüoğlu, “Odamızın çatısı altında gıdadan tekstile, makineden otomotiv yan sanayiye, inşaattan petrokimya ve yenilenebilir enerjiye kadar 64 değişik sektörde üretim yapan sanayiciler yer alıyor. İzmir; yatırıma hazır 12 organize sanayi bölgesi, 2 serbest bölgesi, kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımı, lojistik avantajları, üniversiteleri ve nitelikli personeli, sosyal yaşamı ve iklimiyle yatırım açısından en ideal kenttir. Hem üretimdeki gücümüzü hem de buna ilişkin sahip olduğumuz bilgi birikimini aktarmaya hazırız” dedi.

İbrahim Gökçüoğlu, ticari işbirliğinin yanısıra ihtiyaçlarını ithalatla karşılayan Katar’da bir üretim hamlesi başlatılması gerektiğini savunurken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye de 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra uzun yıllar ambargoya maruz kaldı. Ancak bizim bugünkü noktaya gelmemizin sebebi üretim gücümüzdür. Katar’da da üretim kültürünün oluşması için KOBİ’lerle başlanması gerekir. Bunun için sektörel öncelikler belirlenmelidir. Oradaki petrol ve doğalgaz zenginliği dikkate alınarak rafinerilerde ve enerji tesislerinde kullanılacak ekipmanların, inşaat sektöründeki hareketlilik değerlendirilerek buna yönelik makine, kalıp, iskele, araç-gereç ve malzemelerin üretimiyle başlanabilir. Karşılıklı işbirliği içinde, hedefe odaklı uygulamalarla sonuç alabiliriz.”

EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökçüoğlu, Katar heyetiyle ilgili görüşmelerin TOBB ve ilgili kurumlarla paylaşılarak bu ülkede ticaret ofisi açılması çalışmalarının hızlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Görüşmede hazır bulunan TOBB Dış İlişkiler Koordinatörü Mustafa Bayburtlu da, bu yılın Ocak ayında Katar’da KOBİ zirvesi gerçekleştirildiğini, TOBB ile Katar Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği anlaşması imzalandığını hatırlatırken, “Eylül ayında üretim yapabilecek orta ölçekli firmaların katılımıyla bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Ticaret ofisinin açılışı da hızlandırılacak” bilgisini verdi.