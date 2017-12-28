İZTO'da gergin toplantı

İzmir Ticaret Odası'nın Aralık ayı olağan meclis toplantısında, eski ana ve ek hizmet binalarının Ekonomi Üniversitesi'ne kiralanması ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tartışıldı. Toplantıda, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın İZTO tarafından kurulduğunu savunan üyelere Demirtaş'tan 'Odanın sadece kurucularından biriyiz' açıklaması tartışma yarattı

Gamze Geçer- İzmir Ticaret Odası (İZTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Rebi Akdurak idaresinde gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan meclis üyesi Necip Nasır, Kasım ayı meclisinde geçmiş tutanaklarla ilgili hata yapıldığını İzmir Ticaret Odasına ait İzmir Ekonomi Üniversitesi için boşaltılan hizmet binalarıyla ilgili Ekim ayında yapılan açık ve kapalı oturumların hiçbirinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Genel Müdürlüğü nün 25.10.2017 tarih 38548646-434.99 sayılı yasasından söz edilmediğini, aynı şekilde aynı tutanakta eski binaların Ekonomi Üniversitesine 10 yıl süre ile kiralanmasının tutanaklarda 10+10 gibi gösterildiğini bu ifadelerin çıkarılmasını istedi.

'Meclis başkanlığı töhmet altındadır'

Necip Nasır’ın talebi üzerine konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı

'Burada yanlışlık nerede anlamış değilim'

Konuyla ilgili nerede yanlışlık yapıldığını anlamadığını söyloeyen Demirtaş, şöyle devame tti: İzmir Ticaret Odası yönetimi deneyimli bir yönetimdir. Bende deneyimli bir yönetim kurulu başkanıyım. Dolayısıyla biz bakanlıktan görüş almadan huzurunuza böylesi bir konuyu getirmezdik zaten. Bunun dışında pek çok konuda size gelmeden önce bakanlığa başvururuz, bakanlığın görüşünü alırız sonra meclise getiririz. Burada yanlışlık nerede anlamış değilim.

'Yanlışlığın büyüğü burada'

Demirtaş'ın açıklaması üzerine kendisine söz hakkı doğduğu gerekçesiyle söz alan Nasır, 'Yanlışlığın büyüğü burada. Sayın Başkan söz konusu konudan gizli mecliste söz etmiş olsaydı söylediği o ifadeleri bu kürsüden ifade etmek durumunda olmazdı. O kısımda yasal mevzuat söz konusu olduğunda ortaya çıkacaktır' şeklinde konuştu. Demirtaş ise bunu üzerine geçmiş tutanakları istedi ve binaların kiralanması ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıyı okudu. Tutanaklar mecliste oybirliği ile kabul edilirken üç meclis üyesi tutanaklara şerh koyduğunu açıkladı.



Tutanaklara 'İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın odanın vakfı değildir' sözü nedeniyle şerh koyduğunu ifade eden meclis üyesi Bilhan Balcı ise önceki mecliste binaların verilmesinde mahsur görmediğini ve olumlu oy kullandığını belirtti. Meclis üyelerine Demirtaş imzalı bir yazı geldiğini ifade eden Balcı, gelen yazıda 'Bildiğimiz gibi vakfımız oda tarafından kurulmuş bir vakıf olmayıp, 38 üye kurucu vakıf ve İzmir Ticaret Odası'nın da katılımıyla yani bizlerin kurduğu bir vakıftır' denildiğini için şerh koyduğunu söyledi.

'Vakıf, İZTO’nun değil, üyelerindir'

Balcı’nın sözleri üzerine meclis üyelerine vakıf hakkında bilgi veren Ekrem Demirtaş, vakfın 1985 yılında İzmir Ticaret Odası üyelerinin sosyal yardımlaşması için İzmir Ticaret Odası da iştiraki ile kurulduğunu ifade etti. Vakfın İzmir Ticaret Odası’nın değil, üyelerinin vakfı olduğunu dile getiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Vakıf 38 üye ve İzmir Ticaret Odası’nın üyeliği ile kuruldu. Vakıf kurulduğu günden bugüne başarı ile devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi bu vakfın eseridir. Burada İzmir Ekonomi Üniversitesi tartışılıyor. Bundan rahatsızım. İzmir Ekonomi Üniversitesi öyle bir marka ki o markaya bu tür konuşmalar bile zarar verir. Yönetim kurulu olarak bu kiralama olayını önümüzdeki toplantılarda müzakere edeceğiz. Ve bu konuda ki kararımızı bir sonraki meclise getireceğiz. Şimdi 150 milyonluk yatırımla hastane yapıyoruz. Eğitimden sonra sağlığa da el atmış oluyoruz. Üniversitenin kuruluş amacı eğitim. Hastane sağlık konusu. Vakıf, eğitim ve sosyal yardım konusunda son derece başarılı çalışmalar yaptı.

'Binalara, iş aleminin ihtiyacı var'

Söz konusu binalara üniversitenin ihtiyacı olmadığını da ifade eden Demirtaş, 'İzmir iş âleminin buraya ihtiyacı var. İzmir iş aleminin bir iş okuluna ihtiyacı var. O projede İzmir Ticaret Odası’nın projesidir. Sorun değil, vazgeçeriz. Ama lütfen ne olur üniversite konuşurken o markaya zarar vermemeye çalışalım' diye konuştu.

'Vakıf, oda tarafından kuruldu'

'Ben burada üniversiteyi ve vakfı tartışmıyorum. Benim öğrenmek istediğim İzmir Ticaret Odası Vakfı İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin kurduğu bir vakıf mı, değil mi?' diyen Balcı ise şöyle konuştu: Başkanın ifadelerinden vakfın odanın değil de kendi kurdukları bir vakıf olduğu ortaya çıkıyor. Ama bize yolladığınız İzmir Ticaret Odası adlı kitabın 2017 baskısında 'Türkiye’de bir oda tarafından kurulan ilk vakıf olan İTO üyeleri sosyal yardımlaşma vakfının adının 1995 yılında İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak değiştirildi' ifadeleri yer alıyor. Oda tarafından kurulan ilk vakıf söylemi sizin yolladığınız kitapta yazıyor. Bunuz ben söylemiyorum. 2003 baskısında ise özellikle 11. Madde üzerinde yoğunlaşan tartışmalarda; bazı üyeler yapılacak değişiklikleri İTO ve İTO Vakfı arasındaki bağı zayıflatacağını ileri sürerken, bazıları vakfın odadan koparılmasının veya belirli bir zümrenin eline geçmesinin söz konusu olmadığını savunuyor. Bu yolladığınız tarih kitabında yazıyor. Sonrasında ise İTO vakfının yönetim kurulu sayısı onbirden dokuza indiriliyor. Geçen toplantıda bu vakıf bizim vakfımız, üniversite bizim üniversitemiz olduğunu söyledim. Zarar görmesini istemem. Yedi yıl boyunca mali evraklarını imzalamış, her yerinde görev alan biri olarak doğru anlaşılmasını istiyorum. Bu vakıf meclis kararı ile kurulmuştur. Yıllardır biz aldığımız oturum bedellerini vakfa bağışlıyoruz. Çünkü bizim vakfımız. Biz üniversitenin kesinlikle zarar görmesini istemeyiz. Sadece gönderilen yazıda geçen oda tarafından kurulmuş bir vakıf olmayıp bizlerin kurduğu vakıf ifadesinin düzeltilmesini istiyorum.

'Vakıf, odamız tarafından kurulmadı'

Balcı’nın 'vakıf meclis kararı ile kurulmuştur' sözleri üzerine Demirtaş, 'O zaman mecliste vakıf kurulması kararı alınmadı. Mecliste İzmir Ticaret Odası’nın vakfa kurucu ortak olması kararı alındı. Vakfın 39 kurucusundan birisi İzmir Ticaret Odası'dır. İzmir Ticaret Odası tarafından bu vakıf kurulsaydı o zaman bu vakıf hiçbir zaman sosyal yardım yapamazdı. Bu vakıf üyelere sosyal yardım, eğitim amacı ile kurulan bir vakıftır' şeklinde konuştu.



Meclis Başkanı Rebi Akdurak ise İzmir Ticaret Odası’nın vakfın kurucularından biri olduğunun altını çizerek, 'İzmir Ticaret Odası Kuruculardan bir tanesi olmasına rağmen vakfın yönetim kurulu dokuz kişiden oluşup bu dokuz kişiden üç kişisi oda var olduğu sürece yönetim kurulundan gelecek. Bu zaten vakfın Ticaret Odası ile bağının olduğunun göstergesi. Artı üç üyede İzmir Ticaret Odası Meclis üyelerinden. Buda zaten odadan koparılmadığını gösteriyor.Üç üyede mütevelli heyeti üyelerinden oluşuyor' ifadesini kullandı. - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Rebi Akdurak idaresinde gerçekleştirildi. Meclisin açılışında konuşan meclis üyesi Necip Nasır, Kasım ayı meclisinde geçmiş tutanaklarla ilgili hata yapıldığını İzmir Ticaret Odasına ait İzmir Ekonomi Üniversitesi için boşaltılan hizmet binalarıyla ilgili Ekim ayında yapılan açık ve kapalı oturumların hiçbirinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Genel Müdürlüğü nün 25.10.2017 tarih 38548646-434.99 sayılı yasasından söz edilmediğini, aynı şekilde aynı tutanakta eski binaların Ekonomi Üniversitesine 10 yıl süre ile kiralanmasının tutanaklarda 10+10 gibi gösterildiğini bu ifadelerin çıkarılmasını istedi.Necip Nasır’ın talebi üzerine konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş 'Gündem maddesi değil. Bu konun görüşülmesine burada gerek de yok' açıklaması üzerine Nasır, 'Meclis başkanım tutanaklardan tamamen meclis başkanlığı sorumludur. Burası ticari bir parlamentodur. Gözden kaçabilir, meclis üyeleri dikkat etmeyebilir. Aradan bir meclis geçmiştir. Söz konusu görüşülüp açıklık getirilmediği takdirde yasal haklarımı kullanacağımı ifade etmek isterim. Bu konuda meclis başkanlığınızda töhmet altındadır' ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili nerede yanlışlık yapıldığını anlamadığını söyloeyen Demirtaş, şöyle devame tti: İzmir Ticaret Odası yönetimi deneyimli bir yönetimdir. Bende deneyimli bir yönetim kurulu başkanıyım. Dolayısıyla biz bakanlıktan görüş almadan huzurunuza böylesi bir konuyu getirmezdik zaten. Bunun dışında pek çok konuda size gelmeden önce bakanlığa başvururuz, bakanlığın görüşünü alırız sonra meclise getiririz. Burada yanlışlık nerede anlamış değilim.Demirtaş'ın açıklaması üzerine kendisine söz hakkı doğduğu gerekçesiyle söz alan Nasır, 'Yanlışlığın büyüğü burada. Sayın Başkan söz konusu konudan gizli mecliste söz etmiş olsaydı söylediği o ifadeleri bu kürsüden ifade etmek durumunda olmazdı. O kısımda yasal mevzuat söz konusu olduğunda ortaya çıkacaktır' şeklinde konuştu. Demirtaş ise bunu üzerine geçmiş tutanakları istedi ve binaların kiralanması ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Genel Müdürlüğü’nden gelen yazıyı okudu. Tutanaklar mecliste oybirliği ile kabul edilirken üç meclis üyesi tutanaklara şerh koyduğunu açıkladı.Tutanaklara 'İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın odanın vakfı değildir' sözü nedeniyle şerh koyduğunu ifade eden meclis üyesi Bilhan Balcı ise önceki mecliste binaların verilmesinde mahsur görmediğini ve olumlu oy kullandığını belirtti. Meclis üyelerine Demirtaş imzalı bir yazı geldiğini ifade eden Balcı, gelen yazıda 'Bildiğimiz gibi vakfımız oda tarafından kurulmuş bir vakıf olmayıp, 38 üye kurucu vakıf ve İzmir Ticaret Odası'nın da katılımıyla yani bizlerin kurduğu bir vakıftır' denildiğini için şerh koyduğunu söyledi.Balcı’nın sözleri üzerine meclis üyelerine vakıf hakkında bilgi veren Ekrem Demirtaş, vakfın 1985 yılında İzmir Ticaret Odası üyelerinin sosyal yardımlaşması için İzmir Ticaret Odası da iştiraki ile kurulduğunu ifade etti. Vakfın İzmir Ticaret Odası’nın değil, üyelerinin vakfı olduğunu dile getiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Vakıf 38 üye ve İzmir Ticaret Odası’nın üyeliği ile kuruldu. Vakıf kurulduğu günden bugüne başarı ile devam ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi bu vakfın eseridir. Burada İzmir Ekonomi Üniversitesi tartışılıyor. Bundan rahatsızım. İzmir Ekonomi Üniversitesi öyle bir marka ki o markaya bu tür konuşmalar bile zarar verir. Yönetim kurulu olarak bu kiralama olayını önümüzdeki toplantılarda müzakere edeceğiz. Ve bu konuda ki kararımızı bir sonraki meclise getireceğiz. Şimdi 150 milyonluk yatırımla hastane yapıyoruz. Eğitimden sonra sağlığa da el atmış oluyoruz. Üniversitenin kuruluş amacı eğitim. Hastane sağlık konusu. Vakıf, eğitim ve sosyal yardım konusunda son derece başarılı çalışmalar yaptı.Söz konusu binalara üniversitenin ihtiyacı olmadığını da ifade eden Demirtaş, 'İzmir iş âleminin buraya ihtiyacı var. İzmir iş aleminin bir iş okuluna ihtiyacı var. O projede İzmir Ticaret Odası’nın projesidir. Sorun değil, vazgeçeriz. Ama lütfen ne olur üniversite konuşurken o markaya zarar vermemeye çalışalım' diye konuştu.'Ben burada üniversiteyi ve vakfı tartışmıyorum. Benim öğrenmek istediğim İzmir Ticaret Odası Vakfı İzmir Ticaret Odası Meclisi'nin kurduğu bir vakıf mı, değil mi?' diyen Balcı ise şöyle konuştu: Başkanın ifadelerinden vakfın odanın değil de kendi kurdukları bir vakıf olduğu ortaya çıkıyor. Ama bize yolladığınız İzmir Ticaret Odası adlı kitabın 2017 baskısında 'Türkiye’de bir oda tarafından kurulan ilk vakıf olan İTO üyeleri sosyal yardımlaşma vakfının adının 1995 yılında İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak değiştirildi' ifadeleri yer alıyor. Oda tarafından kurulan ilk vakıf söylemi sizin yolladığınız kitapta yazıyor. Bunuz ben söylemiyorum. 2003 baskısında ise özellikle 11. Madde üzerinde yoğunlaşan tartışmalarda; bazı üyeler yapılacak değişiklikleri İTO ve İTO Vakfı arasındaki bağı zayıflatacağını ileri sürerken, bazıları vakfın odadan koparılmasının veya belirli bir zümrenin eline geçmesinin söz konusu olmadığını savunuyor. Bu yolladığınız tarih kitabında yazıyor. Sonrasında ise İTO vakfının yönetim kurulu sayısı onbirden dokuza indiriliyor. Geçen toplantıda bu vakıf bizim vakfımız, üniversite bizim üniversitemiz olduğunu söyledim. Zarar görmesini istemem. Yedi yıl boyunca mali evraklarını imzalamış, her yerinde görev alan biri olarak doğru anlaşılmasını istiyorum. Bu vakıf meclis kararı ile kurulmuştur. Yıllardır biz aldığımız oturum bedellerini vakfa bağışlıyoruz. Çünkü bizim vakfımız. Biz üniversitenin kesinlikle zarar görmesini istemeyiz. Sadece gönderilen yazıda geçen oda tarafından kurulmuş bir vakıf olmayıp bizlerin kurduğu vakıf ifadesinin düzeltilmesini istiyorum.Balcı’nın 'vakıf meclis kararı ile kurulmuştur' sözleri üzerine Demirtaş, 'O zaman mecliste vakıf kurulması kararı alınmadı. Mecliste İzmir Ticaret Odası’nın vakfa kurucu ortak olması kararı alındı. Vakfın 39 kurucusundan birisi İzmir Ticaret Odası'dır. İzmir Ticaret Odası tarafından bu vakıf kurulsaydı o zaman bu vakıf hiçbir zaman sosyal yardım yapamazdı. Bu vakıf üyelere sosyal yardım, eğitim amacı ile kurulan bir vakıftır' şeklinde konuştu.Meclis Başkanı Rebi Akdurak ise İzmir Ticaret Odası’nın vakfın kurucularından biri olduğunun altını çizerek, 'İzmir Ticaret Odası Kuruculardan bir tanesi olmasına rağmen vakfın yönetim kurulu dokuz kişiden oluşup bu dokuz kişiden üç kişisi oda var olduğu sürece yönetim kurulundan gelecek. Bu zaten vakfın Ticaret Odası ile bağının olduğunun göstergesi. Artı üç üyede İzmir Ticaret Odası Meclis üyelerinden. Buda zaten odadan koparılmadığını gösteriyor.Üç üyede mütevelli heyeti üyelerinden oluşuyor' ifadesini kullandı.