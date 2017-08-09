İZTO'ya yeni hizmet binası

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş İZTO'nun yeni hizmet binasını basına tanıttı

Konak'ta bir restoran basın mensuplarıyla bir araya gelen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, burada yaptığı konuşmada 1885 yılında kurulan İZTO'nun ilk binasının da birinci Kordan'da yer aldığını söyledi.



İZTO'nun mevcut binasının 1987'de yapıldığın belirten Demirtaş, yıllar içinde üyelerin talepleri, kentin ve Türkiye'nin gelişmesi sonucu bu binanın da kendilerine yetmediğini dile getirdi.



Yeni hizmet binasının yapımı için 2014 yılında karar aldıklarını ifade eden Demirtaş, 7 katlı olacak binanın parsel alanının bin 452 metrekare olduğunu belirtti.



Demirtaş yeni hizmet binasının açılışını 29 Ekim 2017'de yapmak istediklerini belirterek, "Son teknoloji sistemler kullanılacak ve bütün bina otomasyona bağlanacak. Otomasyona bağlı cephe sistemi ile gün ışığından kontrollü bir şekilde yararlanılacak. Binamızın ana girişinde yer alan galeri boşluğunda dikey bitkilendirme peyzaj çalışması yapılacak." dedi.



Binanın yeşil sertifika alması için çalışma yaptıklarını kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:



"Yani tarihini üzerinde taşıyan, akıllı ve yeşil bir bina yapıyoruz. Geldiğimiz aşamayı özetlemek gerekirse dış cephe mermer ve alüminyum doğrama imalatlarının yüzde 60'ı bitti. Tarihi cephede mermer koyma işlemine başlıyoruz. Elektrik ve Mekanik imalatların yüzde 60'ı tamamlandı. Bina içerisinde tüm kalemlerde ince işler hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu ana kadar yapılan harcama 50 milyon 975 bin 244 lira. Yapılacak diğer işlerle yeni binamızın toplam maliyeti 75 milyon lirayı bulacak. Bunun tamamını da kendi öz kaynaklarımız ile karşılıyoruz."



Demirtaş daha sonra basın mensuplarıyla beraber yapımı devam eden binayı inceledi.



