Dünya Kadınlar Günü Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Festivali etkinliğine, koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun “BENYAPTIM” Proje Grubu Üyeleri el işi ürünleri ile katıldı.

Kadın Girişimciler Kurulu Geleneksel Kadın Festivali’ne katıldı

Dünya Kadınlar Günü Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadın Festivali etkinliğine, koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası tarafından yürütülen TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu’nun “BENYAPTIM” Proje Grubu Üyeleri el işi ürünleri ile katıldı.

“BENYAPTIM” Proje Grubu Üyelerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği standı TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, Başkan Yardımcısı Zeynep Öner ve Kurul Üyeleri Ayşe Korkmaz, Işıl Nişli, İhsan Özduran, Jülide Hergül, Saadet Şengök ve Seçkin Bakan ile birlikte İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ziyaret etti.

TOBB İzmir İl Kadın Girişimciler Kurulu önderliğinde yapılan çalışmalar sonucu 2011 yılında hayata geçen “BENYAPTIM” Projesiyle e-ticaret sitesinde kadınların el emeğinin değerlendirilmesi, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, onlara "Siz yapabilirsiniz!" ana temasıyla cesaret vermek için çıkılan yolda, üye sayısı giderek artıyor ve üyeler her geçen gün isim ve ürünleriyle tanınmaya başlarken, bir kısmı da ürettikleri el emeği ürünler ile yurt dışında düzenlenen fuarlara katılmaya hak kazanıyor.

Proje sayesinde katılımcılara ulusal ve uluslararası platformlarda el emeği ürünlerini tanıtma imkânı sağlanırken, yakın zamanda projenin başarısını perçinleyen bir gelişme daha yaşandı. Bu proje kapsamında geleneksel el sanatları alanında faaliyet gösteren Proje Ekibi Üyesi Remziye Erdem T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Telkari-Kazaziye Sanatçısı unvanını aldı.