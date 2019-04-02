İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyeleri Toplumsal Cinsiyet Uzmanı, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisi Programlar Müdürü ve Ülke Direktör Vekili Zeliha Ünaldı ile bir araya geldi. Kadınsız toplum, yarınsız toplum temalı toplantıda iş ve sosyal hayatta kadının yeri masaya yatırıldı.

Swiss Otel Büyük Efes'te düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, iş dünyası ve sosyal hayatta kadının adını daha fazla duymak için dernek olarak özveriyle çalıştıklarını söyledi. Serter," Global Compact imzacısı olan derneğimiz aynı zamanda Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği sorunlarına işaret ederek, çözüm önerileri geliştirilmesi ve iyi uygulamalarının yaygınlaştırılması için İzmir'de çalışmalarını sürdürecektir. Kadınların iş dünyasında ve sosyal hayatta daha fazla yer alması için hepimiz elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz. Biz İzikad olarak hayatın her alanında eşit temsil hakkının savunucusu olmayı sürdüreceğiz. Kadınsız toplum yarınsız toplum" dedi.

Kadının güçlendirilmesi prensipleri

İZİKAD üyelerine, BM Kadın Biriminin çalışmaları hakkında sunum yapan ve WEPS ilkelerini anlatan Zeliha Ünaldı, firmaların Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (Women's Empowerment Principles-WEPs) imza atarak iş dünyasında daha fazla kadının yer almasını destekleyebileceklerini söyledi. Kota ve fermuar sistemiyle iş dünyasında ve siyasette kadının daha fazla yer alabileceğini belirten Ünaldı, "Kadınların, tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesini hedefleyen özel sektörün küresel en önemli girişimlerinden biri Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformu, iş dünyası liderlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik taahhüt vermelerini istemektedir" diye konuştu.