Kaleağası: Türkiye, Avrasya enerji koridoru olma özelliğini kullanmalı

Türkiye'nin Avrasya'daki enerji koridoru olma özelliğini kullanması gerektiğine vurgu yapan Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası 'Teknoloji dünyayı ileri götürüyor. Dünya güçler dengesi üzerine kurulu. Bir ülkeyi güçlü yapan birçok faktörden bahsedebiliriz. Günümüz dünyasında enerji, güç demek. En çok enerji üreten ülkeler Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu. Türkiye de Avrasya enerji koridoru olma özelliğini kullanmalı ve ortaya çıkarmalıdır' dedi

Ali Budak- İzmir Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Ege Sanayici ve İş adamları Derneği (ESİAD) ve Ege Genç İş adamları Derneği (EGİAD) işbirliğiyle Movenpick Otel 'de 'Küresel Gelişmeler Işığında Avrupa ve

Asya'ya açılan kapıyız

Türkiye'nin hem Asyalı hem Avrupalı bir ülke olma konumuna vurgu yapan Kaleağası, şöyle devam etti: Bize en çok kazandıran Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı olmamız. Avrupa çok büyük bir alan. Avrupa'nın Avrasya açılım merkezi olması konusunu beyaz ışık olarak kullanabiliriz. Avrasya enerji koridoru olma özelliğini harekete geçirmeli ve ortaya çıkarmalıyız. Enerji, ihracat, teknoloji gibi konuları Avrasya merkezi konumuzu kullanmak için güçlendirmeliyiz. Dünyadaki teknoloji ve dönüşüm anlamında çok hızlı bir süreç yaşanıyor ve Türkiye'de yapılan çalışmalar yetersiz kalıyor. Bu konuda Türkiye kırmızı alarmda durumunda olmalıdır.

Konfederasyon, Türkiye'yi destekliyor

Kaleağası, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu'nun kararlarının Avrupa Birliği siyasi mekanizmasının dikkate aldığını belirterek, 'Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu, Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'de Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlerken iletişimini kuvvetlendirdikçe değer kazanıyor. Türkiye'nin birçok başlıktaki çalışmaları incelenerek değer veriyorlar ve Avrupa Birliği hükümetine bildiriyorlar. Konfederasyon tüm ilişkilerde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini, Gümrük Birliği ve kamu ihalaleleri konusundaki yasal ilerlemeleri destekliyor. Türkiye'nin transatlantik pazardaki konumunu da destekliyor" ifadesini kullandı.

Nüfus dengesi dünyayı da değiştirecek

İlerleyen süreçte nüfus dengelerinin değişiceğini ve Hindistan'ın Çin'i geçeceğini belirten Kaleağası, şöyle sürdürdü: Bir çok batı ülkesi nüfus olarak düşecek. Afrika'da Nijerya ortaya çıkacak. Nüfusun yapılanmasına baktığımızda ise, genç ve denklemi değiştirecek demokrasi talebi olan bir kitle geliyor. Daha mikro baktığımızda ülke içi nüfus hareketliliğinde başka etkenler var. Birikim ve kültürel yapılanma, farklı bir ekonomi süzgecine sokuyor. Türkiye ekonomik olarak ait olduğu Avrupa içerisinde farklı bir seyir izliyor. Nüfus hareketliliği dünyadaki dengeleri başka boyuta geçirdi.

'Yapay zeka değişimi başlatacak'

Sanayi devrimin toplumları değiştirdiğini dile getiren Kaleağası, "Özgürlük kavramı da değişimleri etkileyen kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bugün büyük bir sanayi devriminin içindeyiz. Etkilerini daha ölçemiyoruz. Yapay zeka çok önemli bir rol oynayacak. Yapay zekanın geldiği noktada büyük bir patlama eşiğindeyiz. Tarımdan reklama, perakendeden sanayiyeye her alanı değiştirip dönüştüren bir unsur olacak. Bütün yapıları değiştirecek bir teknolojiden bahsediyoruz. İnsan, zaman-mekan ekseni içerisindeki hareketlilikte toplumu yükselten yeteneklerde gelişiyor. Hatta değişimin katmanları da değişiyor' diye konuştu.

'Hindistan önemli bir aktör olacak'

Ülkelerin ve bölgelerin güçlenmesinin altında yatan en önemli kavramın ilişkiler olduğunu ifade eden Kaleağası, en yoğun ilişkinin AB ile ABD arasında olduğunu söyleyerek, 'AB ve ABD arasında her gün 2,5 milyar dolarlık mal gelip gidiyor. Doğu Asya ile dünyanın geri kalanı arasındaki ilişki de üçüncü sırada devam ediyor. ABD ve Çin ekseni oluşuyor. Ama bu eksenin birlikteliğine ülkelerin kendisi karşı çıkıyor. Aktörleri birleştirmek istemiyorlar. G-20'nin de araya gelip anlaşması dünya için olumlu bir karar. Uzay teknolojileri ülkeler arasındaki ilişkileri belirliyor. Özellikle Hindistan çok yakında önemli bir aktör olarak ortaya çıkacak' ifadelerini kullandı. - İzmir Batı Anadolu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED), Ege Sanayici ve İş adamları Derneği (ESİAD) ve Ege Genç İş adamları Derneği (EGİAD) işbirliğiyle Movenpick Otel 'de 'Küresel Gelişmeler Işığında Avrupa ve Türkiye ' konulu toplantı düzenlendi. Küresel bakışı bölgesel ve ulusal bakışlar birleştirerek bir metod çizmek gerektiğini söyleyen Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği ( TÜSİAD ) Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası, 'Teknoloji dünyayı ileri götürüyor. Dünya güçler dengesi üzerine kurulu. Bir ülkeyi güçlü yapan birçok faktörden bahsedebiliriz. Günümüz dünyasında enerji, güç demek. En çok enerji üreten ülkeler Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu. Bir ülkeyi güçlü yapan faktörler nükleer silah, insan kaynağı, para, marka değeri, teknoloji, doğal kaynaklar' dedi.Türkiye'nin hem Asyalı hem Avrupalı bir ülke olma konumuna vurgu yapan Kaleağası, şöyle devam etti: Bize en çok kazandıran Avrupa'nın Asya'ya açılan kapısı olmamız. Avrupa çok büyük bir alan. Avrupa'nın Avrasya açılım merkezi olması konusunu beyaz ışık olarak kullanabiliriz. Avrasya enerji koridoru olma özelliğini harekete geçirmeli ve ortaya çıkarmalıyız. Enerji, ihracat, teknoloji gibi konuları Avrasya merkezi konumuzu kullanmak için güçlendirmeliyiz. Dünyadaki teknoloji ve dönüşüm anlamında çok hızlı bir süreç yaşanıyor ve Türkiye'de yapılan çalışmalar yetersiz kalıyor. Bu konuda Türkiye kırmızı alarmda durumunda olmalıdır.Kaleağası, Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu'nun kararlarının Avrupa Birliği siyasi mekanizmasının dikkate aldığını belirterek, 'Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu, Türkiye'yi destekliyor. Türkiye'de Avrupa entegrasyon sürecinde ilerlerken iletişimini kuvvetlendirdikçe değer kazanıyor. Türkiye'nin birçok başlıktaki çalışmaları incelenerek değer veriyorlar ve Avrupa Birliği hükümetine bildiriyorlar. Konfederasyon tüm ilişkilerde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini, Gümrük Birliği ve kamu ihalaleleri konusundaki yasal ilerlemeleri destekliyor. Türkiye'nin transatlantik pazardaki konumunu da destekliyor" ifadesini kullandı.İlerleyen süreçte nüfus dengelerinin değişiceğini ve Hindistan'ın Çin'i geçeceğini belirten Kaleağası, şöyle sürdürdü: Bir çok batı ülkesi nüfus olarak düşecek. Afrika'da Nijerya ortaya çıkacak. Nüfusun yapılanmasına baktığımızda ise, genç ve denklemi değiştirecek demokrasi talebi olan bir kitle geliyor. Daha mikro baktığımızda ülke içi nüfus hareketliliğinde başka etkenler var. Birikim ve kültürel yapılanma, farklı bir ekonomi süzgecine sokuyor. Türkiye ekonomik olarak ait olduğu Avrupa içerisinde farklı bir seyir izliyor. Nüfus hareketliliği dünyadaki dengeleri başka boyuta geçirdi.Sanayi devrimin toplumları değiştirdiğini dile getiren Kaleağası, "Özgürlük kavramı da değişimleri etkileyen kavram olarak karşımıza çıkıyor. Bugün büyük bir sanayi devriminin içindeyiz. Etkilerini daha ölçemiyoruz. Yapay zeka çok önemli bir rol oynayacak. Yapay zekanın geldiği noktada büyük bir patlama eşiğindeyiz. Tarımdan reklama, perakendeden sanayiyeye her alanı değiştirip dönüştüren bir unsur olacak. Bütün yapıları değiştirecek bir teknolojiden bahsediyoruz. İnsan, zaman-mekan ekseni içerisindeki hareketlilikte toplumu yükselten yeteneklerde gelişiyor. Hatta değişimin katmanları da değişiyor' diye konuştu.Ülkelerin ve bölgelerin güçlenmesinin altında yatan en önemli kavramın ilişkiler olduğunu ifade eden Kaleağası, en yoğun ilişkinin AB ile ABD arasında olduğunu söyleyerek, 'AB ve ABD arasında her gün 2,5 milyar dolarlık mal gelip gidiyor. Doğu Asya ile dünyanın geri kalanı arasındaki ilişki de üçüncü sırada devam ediyor. ABD ve Çin ekseni oluşuyor. Ama bu eksenin birlikteliğine ülkelerin kendisi karşı çıkıyor. Aktörleri birleştirmek istemiyorlar. G-20'nin de araya gelip anlaşması dünya için olumlu bir karar. Uzay teknolojileri ülkeler arasındaki ilişkileri belirliyor. Özellikle Hindistan çok yakında önemli bir aktör olarak ortaya çıkacak' ifadelerini kullandı.