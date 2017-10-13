Kanatlıda ihracat var ama kâr yok!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı sektörünün kaybedeninin üretici olduğunu bildirerek, “Aralık ayından bu yana süren ihracat artışı üretimi olumlu yönde etkilese de kar marjı üreticiyi kurtarmıyor” dedi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2017 yılının Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta üretiminin 1 milyar 561 milyon adetten 1 milyar 613 milyon adede, tavuk eti üretiminin ise 175 bin 651 tondan 193 bin 123 tona yükseldiğini belirtti.



Şemsi Bayraktar, Ocak-Ağustos döneminde, geçen aynı dönemine göre, kanatlı eti üretiminin yüzde 10,9 artışla 1 milyon 291 bin tondan 1 milyon 431 bin tona, yumurta üretimin yüzde 7,6 artışla 11 milyar 702 milyon adetten 12 milyar 586 bin adede yükseldiğini bildirdi.





İhracat üretimi tetikliyor

Üreticinin kar marjı dipte

İhracat artışının üretimi tetiklediğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:“Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatı yüzde 22,7 artışla 26,7 milyon dolardan 32,8 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı yüzde 37,1 artışla 36,6 milyon dolardan 50,1 milyon dolara yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde ise kanatlı eti ve ürünleri ihracatında yüzde 45,4, yumurta ve ürünleri ihracatında yüzde 49,2 artış oldu. Yumurta ve ürünleri ihracatı, 2017 yılının Ocak-Ağustos döneminde 160,5 milyon dolardan 239,3 milyon dolara, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 225,2 milyon dolardan 327,5 milyon dolara yükseldi. İhracat artsa da rakamlar ülke potansiyelini yansıtmıyor. Türkiye, kanatlıda çok daha fazla ihracat yapabilecek bir ülke. Büyük pazarların hemen yanı başında bulunuyor. Ortadoğu pazarına etkin olarak girebilse, ihracatta milyar dolarları konuşuruz. Tabii ihracat artışının kalıcı olarak devam edebilmesi için sürdürülebilir bir üretim artışı ile desteklenmesi gerekir. Kanatlı eti ve ürünleri ihracatı, 2014 yılında 651 milyon dolara, yumurta ve yumurta ürünleri ihracatı 401,9 milyon dolara kadar çıkmıştı. Başta Irak olmak üzere yakın pazarlardaki sıkıntılar, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar, Suriye ve Irak’ın neden olduğu ulaşımda yaşanan aksamalar ihracatı olumsuz etkilemiş, 2015 yılında, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 436,8 milyon dolara, 2016 yılında ise 361,6 milyon dolara, yumurta ve yumurta ürünleri ihracatı 2015 yılında 273,5 milyon dolara inmiş. 2016’da 289,6 milyon dolara yükselse de 2014 yılı ihracat rakamları yakalanamamıştı.”Üretim ve ihracat artarken, üreticinin yeterli gelir elde edemediğini vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:“Teknolojide en üst seviyeye ulaşan kanatlı sektöründe, yapılan yatırımın karşılığı alınamıyor. Üreticimiz elde ettiği karla amortisman giderlerini bile karşılayamıyor. Sektöre arazi ve enerji yatırımı hariç 3 milyon liralık yatırım yapıp da yıllık 100 bin liralık gelir elde edilirse kim bu sektörde kalır? Normalde bir yatırımın kendini 8-10 yılda amorti etmesi gerekir. Oysa kanatlıda şu an yapılan yatırım 30 yılda kendini zor kurtarıyor. Firmalar geleceği görmeli, bu kar marjları ile kimse bu sektörde üretici olmaz.”