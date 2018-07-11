Karpuzun kilosu 20 kuruşa kadar düştü ama...

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki karpuz üreticileri, kilosunu toptan 20 kuruşa vermelerine rağmen alıcı bulamamaktan dert yandı. Ürettikleri karpuzu kendileri pazara getiren çiftçiler, burada da alıcı bulamayınca kara kara düşünmeye başladı

Yaklaşık 2 hafta önce piyasaya çıkan Ödemiş karpuzunda fiyatlar üreticinin beklentisinin gerisinde kaldı. Tarlada kilosunu 20 kuruştan verdikleri karpuza, Ödemiş Karpuz Pazarı'nda alıcı bulamayan üretici ne yapacağını şaşırdı. 12 bin dekar alanda karpuz yetiştirilen ilçede, üreticiler böyle giderse maliyetlerini bile karşılamayacaklarını belirtip, yetkililerden yardım istedi. "3 tondan fazla gelen bir römork dolusu karpuzu 700 liraya satıyoruz, alan çıkmıyor" diyen üretici Veysel Savaş, "Binbir zahmetle üretim yapıyoruz. Mazot, gübre, ilaç, işçi parası derken birçok masrafımız oluyor. Girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bir de ürünü satamayınca perişan olduk. Satamadığı için ürününü tarlada bırakanlar var" dedi.

'KİLO BAŞINA 20 KURUŞ MALİYETİ KARŞILAMAZ'

90 dönüm alanda karpuz yetiştirdiğini belirten Hüseyin Er de "Satamazsak, karpuzlarımız güneşte yanacak. Alın terimizin karşılığı olan fiyatı bulamıyoruz. Tüccar bizden karpuzu kilosu 20 kuruştan alıyor, 40 kuruşa zor satıyor. Zaten üretimde rekoltemiz düşük. Dönüm başına 3 ila 6 ton arasında ürün alıyoruz. Yörede her yerde karpuz yetişti. Tarlada kilosu 75 kuruştan satabileceğiz ki karpuzdan para kazanabilelim. 20 kuruş maliyetini bile karşılamaz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Ürün planlaması yapılsın ki kim ne ekeceğini bilsin. Tarım Bakanlığı'ndan soruna çözüm bulunmasını bekliyoruz" diye konuştu.

DOĞRU TÜR YETİŞTİRİLMİYOR İDDİASI

Karpuz tüccarı Ferhat Acar ise maliyetlerin yüksekliğinden yakınıp, "Anthem F1 cinsi karpuz ekilmiyor. Ödemiş'te üretici bilmediğimiz bir nedenle selex cinsi karpuz yetiştiriyor. Bu karpuz türünün raf ömrü kısa. Bu nedenle tüccar Ödemiş'ten karpuz almıyor. Ödemişli üretici acilen tohum değiştirmeli. Bayındır'ın Tokatbaşı ve Arıkbaşı mahallelerinde tüccar adeta cirit atıyor. Çünkü, oradaki üretici doğru tohumdan üretimi bulmuş. Ödemişli üreticinin karpuz pazarında olmaması nedeniyle rekabet de olmuyor" dedi.

KARPUZ SUYU FABRİKASI İSTEĞİ

Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, sıcakların bastırmasıyla karpuzların yetiştiğini belirtip, "Ancak, fiyatlar düşük. Üretici emeğinin karşılığını alamamaktadır. Ürün tarlada kalıyor. Karpuzun fazla ürettirildiği Ödemiş'e bir karpuz suyu fabrikasının açılmasını istiyoruz. Bu konuda girişimlere başlayacağız" dedi.