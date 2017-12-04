Kasımda en çok onun fiyatı arttı!

Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı, yüzde 45,29 ile domateste görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, domatesteki fiyat artışını yüzde 23,33 ile kabak izledi.



Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler 17,21 ile kadın kabanı, yüzde 16,52 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 14,30 ile patlıcan, yüzde 13,42 ile salatalık, yüzde 12,77 ile yumurta, yüzde 9,44 ile kadın hırkası, yüzde 8,72 ile çocuk botu ve yüzde 8,45 ile patates oldu.



En çok karnabahar ucuzladı



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,95 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 19,24 ile portakal, yüzde 18,30 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 12,59 ile kivi, yüzde 11,98 ile ayva, yüzde 11,83 ile pırasa, yüzde 11,48 ile ıspanak, yüzde 4,15 ile muz, yüzde 3,38 ile koyun eti ve yüzde 2,84 ile mercimek izledi.