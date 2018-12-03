Kasımda zam şampiyonu kuru soğan oldu

Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50,58 ile kuru soğanda oldu

Kasımda zam şampiyonu kuru soğan oldu
03 Aralık 2018 Pazartesi 10:29

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18,59 ile kadın kabanı, yüzde 15,29 ile patates izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,69 ile kuru fasulye, yüzde 13,53 ile kabak, yüzde 12,78 ile salatalık, yüzde 11,53 ile çocuk botu, yüzde 9,12 ile patlıcan, yüzde 8,88 ile kadın hırkası, yüzde 8,83 ile erkek botu yer aldı.

En çok portakal ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22,26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21,58 ile ıspanak, yüzde 16,72 ile domates, yüzde 15,68 ile limon, yüzde 13,87 ile dizel otomobil, yüzde 13,8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11,75 ile benzinli otomobil izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kasımda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:


Kaynak: AA
Etiketler; #kuru soğan #zam #fiyat artışı
Önceki Haber
Enflasyona doların tepkisi ne oldu?
Sonraki Haber
Bu görüntü için her gece 3 bin dolar ceza ödüyorlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.