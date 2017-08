Katar Ekonomi Bakanı: Ambargo saatler içinde Türkiye sayesinde büyük oranda kırıldı

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed Bin Jassim Al Thani İzmir'de biraraya geldi. Zeybekci, "5 Haziran Katar'ın 15 Temmuz'uydu. Sivil demokrasi devrimi yapan Türkiye biran bile tereddüt etmeden Katar'ın yanında oldu. 6'sında Katar'a inen ve o gün yapılan tüm seferler, Katar'a giden ilk gıda gemileri hep İzmir'den kalktı. İzmir'in serin meltemiyle, yelleriyle bu desteği İzmir'den gönderdik. Katar'ı ablukaya alınca içerde bir hareketlenmeyi umanların bu emelleri Türkiye'nin desteğiyle sona erdi" dedi

Ege İhracatçı Birlikleri'nin, Ekonomi Bakanlığı himayesinde Swissotel İzmir'de düzenlediği iki gün sürecek 'Katar-Türkiye İş Forumu ve İkili İş Görüşmeleri', Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Katar Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ahmet Bin Jassim Al Thanı'nın katılımıyla başladı. Toplantıya bakanların yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ile çok sayıda Türk ve Katarlı işadamları katıldı.



Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katarlı heyete, "Evinize, ikinci vatanınıza hoş geldiniz" diye seslendi. Bu toplantıyı bilerek İzmir'de yapmak istediğini söyleyen Zeybekci, "5 Haziran Katar'ın 15 Temmuz'uydu. Sivil demokrasi devrimi yapan Türkiye biran bile tereddüt etmeden Katar'ın yanında olduk. 6'sında Katar'a inen ve o gün yapılan tüm seferler, Katar'a giden ilk gıda gemileri hep İzmir'den kalktı. İzmir'in serin meltemiyle, yelleriyle bu desteği İzmir'den gönderdik. Katar'ı ablukaya alınca içerde bir hareketlenmeyi umanların bu emelleri, Türkiye'nin desteğiyle sona erdi. Katar Ekonomi Bakanlığı bile o gün bizim bu kadar hızlı hareket edeceğimizi bilmiyordu ama 'hadi' dedik. Hadi dendiğinde neden diye sorulmaz; kalkılıp gidilir. Ama Katarlı kardeşlerimizin bize 'hadi' dediğini duyduk ve neden diye sormadan bugüne kadar 221 kargo uçağı gitti. Bunun 60'a yakını İzmir'den gitti. Ayrıca bir gemi dolu gıda da yine İzmir'den gitti. Katar'a karşı yapılan bu eylem güçlü bir Katar ortaya çıkardı. Kardeşler arasındaki bu yanlış anlaşılmadan kaynaklı münakaşanın biteceğine inanıyoruz. Kardeşlik ikliminin olmadığı yerlerin ne hale geldiğini hep birlikte görüyoruz " dedi.



"BURAYA GELEN TÜRK FİRMALARININ HEPSİNE ŞAHSİ OLARAK KEFİLİM"



Ekonomi Bakanı Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Katar ile Türkiye birbirini tamamlayan iki ülke. Birinde olan diğerinde hiç yok. Allah bize akıl vermiş. Bu coğrafya bize bir işaret veriyor, tabiat yol gösteriyor. Bir araya gelin, geleceğe birlikte yürüyün diyor. Bütün eksiklerimizi birlikte tamamlayabiliriz. Burada üreterek hazır göndermek değil bir kısmı burada üretilip geri kalanının orada üretilebileceği şekilde gıda, tarım ve tüm ihtiyaçları birlikte başarabiliriz. Bizim de gelecekteki sürdürülebilir enerji ihtiyacımızı sağlayabileceğimiz kardeşimiz Katar'dır. Kendi finans iklimimizin oluşturulması için de çalışabiliriz. Bugün bize düşen sizi bir araya getirmekti. Katar'ın sadece günlük ihtiyaçlarını değil elektronikten, temizlik ve inşaat malzemelerine gıda ve tarım, sağlık turizmi, eğitim gibi aklınıza gelen her alanda Türkiye ve Katar işbirliği yapmalı. Bunu biz bakanlar yapmayacağız siz işadamları yapacaksınız. Biz görevimizi tamamladık. Buraya gelen Türk firmalarının hepsine şahsi olarak kefilim ve bizi asla mahcup etmezler. Türk kardeşlerim; Katarlı işadamlarına Katarlı bakanımız kefil olduğu için ben de kefilim."



"TÜRKİYE SİZİN EVİNİZ MEMLEKETİNİZ"



Benzer bir organizasyonun Katar'da da gerçekleştirileceğini belirten Zeybekci, "5 Haziran'da İzmir'deki dostlarımı arayıp Katar'ın ihtiyaçlarını söylediğimde İzmir'deki iş dünyası o ilk ürünleri gönderenler 'bunun parası ödenecek mi? Niye gönderiyoruz, parası ne zaman ödenecek?' diye bir kere bile sormadılar. Bir hafta boyunca buradan mal gönderdiler ama bir kez bile sormadılar. Şimdi yine aynı ticaret anlayışıyla aynı güvenle, aynı ahilikle kardeşlik ve ticaret yapmanızı istiyoruz. Ticaretin yanı sıra birlikte yatırımlar yapın. Katar'ı bir lojistik üssü olarak da kullanmanızı ve o coğrafyadaki diğer ülkelere de ticaret yapmanızı istiyoruz. Bunun ardından Katar'da da benzer bir organizasyon yapacağız. 2022'deki Dünya Kupası Katar'da yapılacak. Bu şampiyona için 220 milyar dolarlık bir altyapı ve inşaata ihtiyaçları var. Bunlar Türk firmalar tarafından yapılabilir. Bu toplantıların kardeşlikler üretmesini diliyorum. Türkiye sizin eviniz, memleketiniz. Memleketinize hoş geldiniz" diye konuştu.



"YAŞANANLARIN ARDINDAN DOĞALGAZ İHRACATINDA ARTIŞ YAŞADIK"



Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed Bin Jassim Al Thani, Türkiye halkına şükranlarını iletmek istediklerini belirterek, "Şerefli tutumunuz ve bizlere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da Katar Emirinin selamlarını iletiyorum. Katar ekonomisi direnişini ispatladı. Birçok ülkede ekonomiler olumsuz etkilenirken bizim ekonomimiz sağlam durmakta. Katar'ın bağımsızlığı ve güçlü olması için var gücümüzle çalışmalarıyız. Bize karşı yapılan ambargoyu saatler içinde Türkiye sayesinde büyük oranda kırdık. Şu anda hiç bir konuda eksikliğimiz yok. Bizdeki doğal kaynaklar, doğalgaz ihracatı Katar'ın ekonomisine büyük destek vermekte. Bize karşı acımasızca yürütülen ve kanunlara karşı yapılan ablukadan Türkiye sayesinde etkilenmedik. Bugün Katar yine doğalgaz ve LNG'de dünya çapında üretimine devam etmekte. Yaşananların ardından doğalgaz ihracatımızda bir düşüş değil aksine yüzde 30'luk bir artış yaşadık" dedi.



"TİCARET HACMİNDE İLK ÇEYREKTE 554 MİLYON DOLARLIK BİR HACİM OLUŞTU"



Katar ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkileri ile tüm alanlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Al Thani, "Aramızdaki ticaret hacminde ilk çeyrekte 554 milyon dolarlık bir hacim oluştu. Bunda da son dönemde alınan kararlar önemli rol oynamıştır. Türk ürünlerini de Katar pazarında kendini ispat etmesi sonucu tüm sektörlerde Türkiye'den malların girişinin hızlandırılması, bir çok alanda yatırımların yapılması bizler açısından son derece önemlidir. Bize karşı yapıcı tutumlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, her iki ülkenin stratejik bir coğrafyada yer aldığını hatırlatarak, Katar'ın yaşadığı sorunlardan başarıyla çıkması ve Türkiye'nin verdiği destekten dolayı her iki ülkenin de dostluğunu pekiştirdiğini söyledi. 15 yıl önce iki ülke arasında ticaretin yok denecek kadar azken son yıllarda artan ilişkiler sonucu 2016'da 421 milyon dolarlık ihracat 271 milyon dolarlık ithalat rakamlarına ulaşıldığını belirtti.



Katar Ticaret Odası Başkanı Mohamed Mahdi Al Ahbabi, bu toplantının İzmir'de yapılmasından çok mutlu olduğunu belirterek, "Buradan ilk gıda malları gemilere yüklenerek Katar'a getirildi. Bu toplantı her sektörde işbirliğinin geliştirilmesi için yapılmakta. Gelişen ilişkilerimizin özel sektöre yansımasını ve ticari ortaklıklar kurulmasını arzuluyoruz. Türkiye'nin Katar'a desteğini hiç bir zaman unutmayacağız. Yaşanan sıkıntılı günlerimizde Türkiye hava ve deniz yoluyla yardım gönderdi. Katar pazarında Türk malları yoğun olarak kullanılmakta. Kendi gıdamızı ve kendi ilaçlarımızı üretmek istiyoruz. Bunu da çevre ülkelerin yardımlarıyla yapacağız. İşadamlarına tüm kapılarımız açıktır. Hem tarım hem de sanayinin geliştiği ve en büyük fuarların düzenlendiği bu kentte ortaklıklar istiyoruz. İzmir ve Katar bu fırsatları iyi değerlendirmeli. Gıda, yapı malzemeleri, plastik sanayi, kağıt, ilaç, turizm gibi alanlarda bu işbirliğini yapabiliriz. Yarın birçok iş alanında ortaklıklar imzalanacağına inanıyoruz. Biz Türkiye'nin her alandaki deneyimlerinden yararlanmak isteriz. Katar Ticaret Odası olarak biz de Katarlı işadamlarını Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda desteleyeceğiz" dedi.



Konuşmaları ardından Türk ve Katarlı iş adamları arasında ikili görüşmeler başladı.

